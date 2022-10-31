Свежий выпуск

Хранители времени

Игорь Прохоров

Ко Дню Республики близ пристоличного села Уркер прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы с посланием будущим поколениям. Мероприятие символизирует начало строительства национального парка под открытым
небом «Бозок».

Капсулу памяти заложили министр культуры и спорта Дау­рен Абаев и директор Института истории государства Еркин Абиль.

– Городище Бозок имеет большую историческую и сакральную ценность для нашего народа. Создание на этом месте нацио­нального парка – это возможность сохранить и приобщиться к богатому пласту историко-культурного наследия, транслировать и популяризировать его во всем мире. В будущем эта территория станет комплексным археологическим парком, отражающим историю Великой степи, центром притяжения не только жителей нашей столицы, но и туристов со всего Казахстана и мира, – отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Основной задачей проекта являются реконструкция древнего городища Бозок и воссоздание исторических комплексов ботайцев, саков, гуннов, тюрков с сохранением аутентичности памятников археологии.

В тексте послания потомкам организаторы проекта написали: «21 октября 2022 года, в день заложения капсулы памяти о начале строительства Национального парка под открытым небом «Бозок», мы обращаемся к вам – поколению 2122 года. Военная ставка степного кагана, появившаяся в VIII веке в долине Есиля, стала историческим ареалом столицы Казахстана и хранителем культурного кода, заложенного нашими предками – древними тюрками.

Усилиями не одного поколения археологов реконструированы страницы древней истории Сарыарки. У истоков изучения археологического комплекса Бозок стоял ученый-археолог Кемаль Акишев, которому принадлежала идея создания музея под открытым небом. Своей многокомпонентной структурой Бозок стал хранителем истории о героической эпохе тюркских каганатов и символом исторической преемственности этнокультурных традиций Великой степи.

Над реализацией уникального проекта работала проектная группа, в состав которой вошли ученые, архитекторы, дизайнеры, вложившие огромные ресурсы для создания Национального парка «Бозок» и сохранения природно-ландшафтной зоны для будущих поколений.

Древнее городище Бозок является тысячелетним предшественником столицы Казахстана, обладает особой сакральной аурой, сформированной веками и тысячелетиями. В эпоху глобализации и мультикультурного мироустройства наш народ сохранил национальную идентичность и этнокультурные ценности, являющиеся духовным ориентиром.

Сохраните наше историческое наследие для будущих поколений! Примите данное послание как символ наследия в деле благородного служения стране, как призыв продолжить лучшие традиции во благо сохранения историко-культурного наследия».

– Нынешняя столица Казах­стана возникла на территории, обжитой человеком еще в глубокой древности. Об этом мы знаем благодаря нашему археологу Кемелю Акишеву, который в 1998 году открыл городище Бозок на восточном берегу озера Бузукты. И все эти годы учеными велась большая кропотливая работа по раскопкам и изучению этой местности. Все, что было здесь найдено, свидетельствует о насыщенном прошлом этих территорий, – говорит директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева.

По ее словам, проект предполагает создание «живого» музея, в котором наряду с научно-исследовательской де­ятельностью важными станут функции познавательного, развлекательно-рекреационного и спортивно-оздоровительного характера.

Популярное

Все
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
В Усть-Каменогорске спасли "кота-электрика"
В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея
В Шымкенте предотвратили массовую драку среди футбольных болельщиков
Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября
В Алматы задержали мужчину с оружием
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина
Иманбек Зейкенов женился
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Пеликана приютили вахтовики на месторождении в Мангистау
Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии

Читайте также

Свежий выпуск
Парламентарии Узбекистана дали оценку реформам в Казахстане
Свежий выпуск
Гражданское движение "BAQYLA" открыло уже 27 штабов в Казах…
Свежий выпуск
Кубок страны по таеквон-до GTF пройдет в Астане среди юниор…
Свежий выпуск
Грузоперевозки по «сквозной» технологии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]