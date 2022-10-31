Хранители времени

Ко Дню Республики близ пристоличного села Уркер прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы с посланием будущим поколениям. Мероприятие символизирует начало строительства национального парка под открытым

небом «Бозок».

Капсулу памяти заложили министр культуры и спорта Дау­рен Абаев и директор Института истории государства Еркин Абиль.

– Городище Бозок имеет большую историческую и сакральную ценность для нашего народа. Создание на этом месте нацио­нального парка – это возможность сохранить и приобщиться к богатому пласту историко-культурного наследия, транслировать и популяризировать его во всем мире. В будущем эта территория станет комплексным археологическим парком, отражающим историю Великой степи, центром притяжения не только жителей нашей столицы, но и туристов со всего Казахстана и мира, – отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Основной задачей проекта являются реконструкция древнего городища Бозок и воссоздание исторических комплексов ботайцев, саков, гуннов, тюрков с сохранением аутентичности памятников археологии.

В тексте послания потомкам организаторы проекта написали: «21 октября 2022 года, в день заложения капсулы памяти о начале строительства Национального парка под открытым небом «Бозок», мы обращаемся к вам – поколению 2122 года. Военная ставка степного кагана, появившаяся в VIII веке в долине Есиля, стала историческим ареалом столицы Казахстана и хранителем культурного кода, заложенного нашими предками – древними тюрками.

Усилиями не одного поколения археологов реконструированы страницы древней истории Сарыарки. У истоков изучения археологического комплекса Бозок стоял ученый-археолог Кемаль Акишев, которому принадлежала идея создания музея под открытым небом. Своей многокомпонентной структурой Бозок стал хранителем истории о героической эпохе тюркских каганатов и символом исторической преемственности этнокультурных традиций Великой степи.

Над реализацией уникального проекта работала проектная группа, в состав которой вошли ученые, архитекторы, дизайнеры, вложившие огромные ресурсы для создания Национального парка «Бозок» и сохранения природно-ландшафтной зоны для будущих поколений.

Древнее городище Бозок является тысячелетним предшественником столицы Казахстана, обладает особой сакральной аурой, сформированной веками и тысячелетиями. В эпоху глобализации и мультикультурного мироустройства наш народ сохранил национальную идентичность и этнокультурные ценности, являющиеся духовным ориентиром.

Сохраните наше историческое наследие для будущих поколений! Примите данное послание как символ наследия в деле благородного служения стране, как призыв продолжить лучшие традиции во благо сохранения историко-культурного наследия».

– Нынешняя столица Казах­стана возникла на территории, обжитой человеком еще в глубокой древности. Об этом мы знаем благодаря нашему археологу Кемелю Акишеву, который в 1998 году открыл городище Бозок на восточном берегу озера Бузукты. И все эти годы учеными велась большая кропотливая работа по раскопкам и изучению этой местности. Все, что было здесь найдено, свидетельствует о насыщенном прошлом этих территорий, – говорит директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева.

По ее словам, проект предполагает создание «живого» музея, в котором наряду с научно-исследовательской де­ятельностью важными станут функции познавательного, развлекательно-рекреационного и спортивно-оздоровительного характера.