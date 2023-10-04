Хранительницы духовности народа

Организатором слета выступила партия «Ауыл», пригласившая на масштабное мероприятие порядка 300 женщин со всех регио­нов страны. Лозунгом форума стали слова «Ұлт рухының ұясы – Ауыл – Ана» («Хранители духовности народа – Аул – Мать»).

Открывая встречу, председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев акцентировал внимание аудитории на огромной роли женщины-матери в казахстанском обществе. В качестве примера поистине беззаветного труда, готовности к пожертвованию во имя детей и семьи он рассказал о собственной матери.

Судьба преподнесла ей, как и многим женщинам нашей страны, нелегкие испытания. Непосильная работа на производстве, домашнее хозяйство, уход за детьми... Она все вынесла и прошла достойно свой путь. Наполненный огромной благодарностью к матери, Али Бектаев решил в качестве подарка написать о ней книгу.

Когда он пришел с ней к матери, то первым делом женщина спросила: «Почему не написал об отце?..»

Руководитель «Ауыла» посетовал на то, что в нашей стане почти нет памятников Матери. В свое время, будучи акимом Туркестана, он совместно с общественностью возвел такой в городе. Нужно, чтобы такие же монументы появлялись в других населенных пунктах нашей страны.

Но лучшим подарком, как отметил Али Бектаев, будут усилия по облегчению быта сельских женщин, который все еще остается очень тяжелым. Около 80% домов в сельской местности по-прежнему отапливаются печами. Не все села обеспечены питьевой водой, качественным Интернетом.

К сожалению, уровень знаний сельских детей ниже, чем у их городских сверстников. Из-за этого первые не могут поступить в престижные специализированные учебные заведения. Поэтому партия аграриев выдвинула идею проведения видеомостов для сельских детей с подключением лучших городских преподавателей.

О расширении участия женщин в общественной жизни, привлечении их в выборные и исполнительные органы власти говорила член партии «Ауыл», депутат Мажилиса Парламента Каракат Абден. По ее мнению, настало время создать кадровый резерв из сельских женщин. В период выборов глав акимов райо­нов и городов женщины могут претендовать на эти должности, поэтому к электоральным кампаниям необходимо готовиться заблаговременно.

Каракат Абден напомнила участницам слета о том, что каждый третий брак в нашей стране распадается. У 80% таких несостоявшихся семей остаются дети. По-прежнему не теряет остроты проблема насилия над женщинами в семье. В сельской местности люди с особыми потребностями лишены возможности получения услуг со стороны социальных служб и реабилитационных центров.

Тему насилия в семье продолжила Анна Рыль, руководитель фонда «Қорғау-Астана». Она озвучила шоковую цифру: каждый день в Казахстане в результате насилия погибает одна женщина. В год число таких жертв дос­тигает 400.

По словам общественницы, каждый день в созданные по стране кризисные центры приезжают в надежде на спасение от тиранов женщины и дети из сел и поселков. В этом году участились обращения многодетных матерей. 70% обитателей кризисных центров – дети.

Особая гордость волонтеров – открытие приюта для женщин и их детей в селе Осакаровка Карагандинской области. Привести в порядок, отремонтировать здание помогли местные жители.

В кризисных центрах женщины с детьми могут находиться до шести месяцев. В течение этого времени они имеют возможность получить профессию. Почти у всех постояльцев таких учреждений есть непогашенные кредиты. К тому же многие не могут получить после развода алименты.

Участие в работе первого слета сельских женщин приняла министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. В своем выступлении она отметила, что в стране проводится модернизация сферы соцзащиты.

Министр привела цифры, которые отражают актуальные проблемы сельских женщин. Порядка 2,5 млн женщин охвачены социальными выплатами. В сельской местности более 40 тыс. детей имеют инвалидность. Пенсии, которые получают сельские женщины, примерно на 13% ниже республиканского уровня. Причина – в меньших возможностях трудоустройства по сравнению с городом.

В целом в селах Казахстана проживает 1 млн 600 тыс. женщин трудоспособного возраста. Однако 200 тыс. из них нуждаются в трудоустройстве.

Зарплата сельских женщин примерно на 30 тыс. тенге ниже, чем у горожанок. Опять же среди первых процент не получивших образование после школы выше, чем у жительниц городов. Для того чтобы незанятые сельчанки смогли открыть свое небольшое дело, по стране было выдано 12 тыс. безвозмездных денежных грантов. 58% из них использованы для закупа оборудования, чтобы открыть небольшие кулинарные, швейные и другие цеха.

В завершение встречи Каракат Абден озвучила рекомендации,которые призваны улучшить положение сельских женщин, решить их самые острые проблемы. В программу слета вошли проведение обряда «Құлақ тесу», презентация забытых национальных блюд, мотивационные мастер-классы.