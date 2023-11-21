Хранительницы традиций труда

Президент страны Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает важность сельскохозяйственной отрасли в повышении благосостояния народа. Об этом Глава государства говорил и на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, отметив, что в текущем году из бюджета пре­дусмотрено выделение 143 млрд тенге для реализации свыше 1 500 проектов в этой сфере.

И это правильно, ведь во все времена земля была матушкой-кормилицей, а село – опорой жизни народа. Старшее поколение хорошо помнит эти непреложные истины, на селе к труду приучаются с малых лет. Но особенно непросто приходилось всегда женщинам, которые в советское время достигали и сейчас продолжают добиваться высоких показателей производства сельскохозяйственной продукции. Какую хозяйственную сферу ни возьми, везде работали они наравне с мужчинами. И трудовой подвиг казахстанских женщин золотыми буквами вписан в историю нашей страны.

Вдали от городской суеты и шума, в непростых сельских условиях представительницы прекрасного пола и сейчас достойно справляются с поставленными задачами в главных отраслях сельхозпроизводства: растениеводстве, животноводстве, перерабатывающей промышленности, научной сфере, подготовке кадров – начиная с районных и областных структур до Министерства сельского хозяйства.

Сегодня мы с гордостью вспоминаем имена тех, кто добился самых высоких результатов, заслужив высокое звание Героя Социалистического Труда. Это – механизатор совхоза «Харьковский» Боровского района Костанайской области Камшат Доненбаева, доярка, бригадир молочно-товарной фермы Сагила Есенжолова, свинарка Анна Диде – обе из совхоза им. С. Кирова Целиноградского района Акмолинской области, Наталья Геллерт, механизатор совхоза им. А. Иманова Коргалжынского района Акмолинской области, и другие женщины, показавшие образцы патриотизма и героизма в рабочих профессиях.

Немало примеров, когда наши соратницы, становясь первыми руководителями районов, совхозов, добивались во вверенных им трудовых коллективах высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции. Одной из них была Вера Сидорова – Герой Социалис­тического Труда, заслуженный агроном Казахской ССР. Начав работать агрономом отделения, она показала пример добросовестного отношения к работе и проявила талант организатора, что позволило рекомендовать ударницу первым секретарем Тарановского и Костанайского райкомов партии. И здесь Вера работала неутомимо, и очень скоро ее направили вторым сек­ретарем Уральского обкома партии. После Вера Васильевна стала заместителем председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Она наг­раждена орденами: Ленина – дважды, Трудового Красного Знамени – трижды, «Құрмет», многими медалями.

Одной из ярких представительниц целинной эпопеи стала бывший директор совхоза «Ижевский» Аршалынского района Акмолинской области Евдокия Зайчукова. Она приехала на целину, когда ей было уже почти 50 лет. Но когда душа молода, возраст значения не имеет. А если приложить к этому крепкий характер, горячее сердце патриота и большую любовь к земле, то появятся силы сделать для страны что-то важное. На степных просторах Казахстана Евдокия Андреевна создала новый целинный совхоз «Двуречный» в Есильском районе Акмолинской области. Вскоре ее избрали первым сек­ретарем Жаксынского райкома партии. Но на «бумажной» работе долго она не задержалась – написала заявление с просьбой освободить от обязанностей первого секретаря и направить в самое отстающее хозяйство области. Таковым был совхоз «Ижевский», но с Евдокией Анд­реевной он вышел на одно из передовых мест по всем показателям. Семнадцать лет трудовой жизни отдала Евдокия Зайчукова полюбившейся ей аршалынской земле.

Другой не менее легендарной личностью была директор крупного сельхозпредприятия «Енбекши» Коксуского района Алматинской области Герой Социалистического Труда, зас­луженный работник сельского хозяйства Республики Казахстан Злиха Тамшибаева. Возглавляе­мый ею трудовой коллектив стал лидером в производстве сахарной свеклы в республике. Заслуживает слова благодарности бывший директор совхоза им. Ленинского комсомола Жанадалинского района Тургайской области Ольга Кулиничева, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Знака Почета и многих медалей. Самые высокие урожаи твердой пшеницы и отличные показатели в развитии животноводства были у этого хозяйства.

Как известно, в первые годы становления молодого независимого государства развитие сельского хозяйства страны было самым сложным: приватизация совхозов, разрыв экономических связей, отсутствие финансовых средств. Однако эстафета трудовых женских под­вигов беспрерывно передавалась новому поколению.

Речь пойдет в основном о тех, кто стоял у истоков создания и организации работы Минис­терства сельского хозяйства Республики Казахстан в новой столице. Минсельхоз стал тогда, можно сказать, главным штабом исполнения решений Правительства в развитии агропромышленного комплекса страны. Одним из достойных примеров служения народу в деле развития отрасли является Лилия Мусина – государственный и общественный деятель Респуб­лики Казахстан, депутат Сената первого созыва, кавалер ордена «Құрмет», кандидат экономических наук. В своей трудовой деятельности она прошла все ступени служебного роста: от экономиста до вице-министра сельского хозяйства РК. Лилия Сакеновна вложила много труда в подготовку законов и участвовала в выработке государственных программ по развитию сельского хозяйства страны и сельских территорий.

Как член Совета ветеранов сельского хозяйства РК она и сегодня проводит большую общественную работу по передаче опыта и воспитанию молодых кадров.

Свой вклад в развитие сельского хозяйства вносят женщины из центрального аппарата, руководители департаментов, отделов, подразделений МСХ РК, ученые. Например, Нурсулу Бикбулатова, Анна Буць, Нина Кирпичникова, Райкул Кетрекеева. К ним относится и Мария Тараненко, которая после выхода на заслуженный отдых принимает активное участие в работе ветеранской организации Министерства сельского хозяйства и Совета ветеранов города Астаны. Сельскому хозяйству была посвящена и вся трудовая деятельность Кульнары Елеусизовой. Она имеет богатый практический опыт работы в совхозном, районном областном и республиканском масштабе. Где бы она ни работала, ее отличали глубокие знания, добросовестное отношение к труду и скромность.

Слова благодарности мы адресуем всем женщинам – труженикам сельского хозяйства страны, а также работникам и ветеранам МСХ: Камерзие Ергибаевой, Надежде Бодуновской, Рабиге Токсеитовой, Валентине Габриковой, Гульжамал Ильясовой, Кенескул Рахимжановой, Анне Кусаиновой, Баян Алимгазиновой, Дарине Остриковой, Сауле Молдабаевой и многим другим.

Главное качество, которое необходимо культивировать в обществе и прививать молодому поколению, – это трудолюбие, готовность работать, для того чтобы обеспечить процветание своей Родины. Именно трудолюбие можно назвать лучшим проявлением патриотизма, и оно, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, должно стать ключевым качеством нашего народа. Главным содержанием человека, посвятившего свою жизнь развитию села, является любовь к труду, а сохранение этого бесценного человечес­кого качества, несомненно, принадлежит женщине.