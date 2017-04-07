​Хранят историю школьные музеи

В этот день сюда приехала представительная делегация из аула Карабулак Зерендинского райо­на, который в 2008 году был пере­именован в честь нашего славного предка Канай-би. В нее ­вошли учащиеся Карабулакской основной школы, которые под руководством завуча по воспитательной работе Арайлым Жейтеновой привезли с собой экспонаты школьного музея, рассказывающие об истории их родного аула, и провели для посетителей музея интересную экскурсию.

– Наш аул – родина известного в республике Канай-бия, потомки которого сегодня живут в соседних аулах Игилик, Жамантуз, Уялы, Енбекбирлик и Койсалган, где родился наш славный земляк Малик Габдуллин, – говорит А. Жейтенова. – Отсюда родом его мать, здесь проживали его родственники по материнской линии. Однако не только этим известен наш аул, он является родиной многих известных, достойных памяти, уважения и почитания наших земляков. Среди них, в частности, Герой Социалисти­ческого Труда Баян Жангалов, человек, который многое сделал для нашей области и оставил о себе добрую память в народе.

Одним из таких людей был и уроженец этого аула Айткожа Казбеков, чьи родственники ­пришли в этот день в музей. Среди них была и его вдова Шами Шабитаевна Казбекова.

– Мой муж был сиротой, воспитывался в детдоме, – рассказывает Шами-апай. – В 1957 году он окончил Ленинградский государственный университет, много лет возглавлял Северо-Казах­станскую гидрогеологическую экспедицию, был преподавателем университета, профессором, носил звание Почетного гражданина Кокшетау. Когда мы поженились, он привез меня в свой родной аул, который очень любил, много рассказывал о людях, некогда проживавших здесь. Среди выходцев из Карабулака было много известных, заслуженных людей, в числе которых были и ветераны войны, храбро сражавшиеся с фашистами. Я всегда гордилась тем, что прихожусь снохой этому аулу. А сегодня со мной в музей пришли дети и внуки моего мужа, которые почтили память своего отца и деда, его славных земляков. Такие мероприятия играют очень большую роль в воспитании подрастаю­щего поколения в духе любви к родине, в формировании в наших потомках чувства казахстанского патриотизма.

По окончании экскурсии посетители музея, – а большинство из них составляли выходцы из аула Канай-би и их дети, – горячо благодарили ее организаторов за возможность вернуться в атмосферу родных мест, узнать много интересного для себя из истории родного края.

– Наш проект «Ауылым алтын туғырым» рассчитан на два года, и его итоги будут подведены в конце 2018 года, – говорит замес­титель директора музея Кунсулу Нургалиева. – Его участниками и непосредственными исполнителями являются школьные музеи, где учащиеся собирают экспонаты, рассказывающие об истории родного села, аула, о земляках, ставших известными личностями в нашей области, республике. Таким образом мы прививаем нашим детям стремление глубже познать историю родного края, не забывать о своих корнях, любить и чтить свою малую родину. В рамках реализации нашего проекта уже прошли такие мероприятия с участием активистов школьных музеев Первомайской и Мадениетской СШ Бурабайского района, Айдарлынской СШ Зерендинского района и Аккольской СШ Енбекшильдерского района. В наших ближайших планах организация таких экскурсий с помощью музеев Урумкайской СШ Бурабайского района и Казгородокской СШ Енбекшильдерского района.

А в заключение отдельную благодарность мы хотели бы выразить индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских хозяйств и просто неравнодушным людям, которые оказывают ребятам и их учителям спонсорскую помощь в организации таких мероприятий, берут на себя затраты в их проведении. А все вместе мы в конечном итоге делаем большое и важное дело, значение которого трудно переоценить.