Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов

«Алхимия» первичных переделов
В текущем году Правительству РК предстоит обеспечить рост экономики не ниже 4%. При этом будут продолжены меры по ее диверсификации и развитию импортозамещения. По словам Премьер-министра Алихана Смаилова, в обрабатывающей отрасли предстоит осуществить около 150 инвестиционных проектов на 1,1 трлн тенге, в АПК – 265 на 540 млрд тенге. Приток прямых иностранных инвестиций ожидается в пределах не менее 24,4 млрд долларов.
Озвучивая эти планы и прогнозы, Премьер не стал углубляться в тему импортозамещения, а ведь ситуация явно требует изменений. В целом на сегодня перспективы индустриального будущего республики выглядят не очень-то радужными. Увы, далеко не все «обещанные горы» материализуются в реальные производства, о чем заявил Глава государства на расширенном заседании Правительства в декабре минувшего года.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в 2022 году из 284 инвестиционных проектов импортозамещения завершено только 43.
– За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, так и не начавших работать на экономику, – заявил Президент.
Между тем промышленность, которая не в состоянии обеспечивать свои потребности не только в высокотехнологичном оборудовании и технических средствах, но даже в самых, казалось бы, простых вещах, всегда подвержена рискам высоких производственных издержек, низкой рентабельности и слабой конкурентоспособности в условиях изменчивой рыночной среды. И в этом смысле «хлеб» отечественной индустрии труден, а дым – разит «алхимией» первичных переделов, что явно не гарантирует преимущественных позиций ни на рынке, ни по линии международного разделения труда.