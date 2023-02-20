Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов

Озвучивая эти планы и прогнозы, Премьер не стал углубляться в тему импортозамещения, а ведь ситуация явно требует изменений. В целом на сегодня перспективы индустриального будущего республики выглядят не очень-то радужными. Увы, далеко не все «обещанные горы» материализуются в реальные производства, о чем заявил Глава государства на расширенном заседании Правительства в декабре минувшего года.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в 2022 году из 284 инвестиционных проектов импортозамещения завершено только 43.

– За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, так и не начавших работать на экономику, – заявил Президент.

Между тем промышленность, которая не в состоянии обеспечивать свои потребности не только в высокотехнологичном оборудовании и технических средствах, но даже в самых, казалось бы, простых вещах, всегда подвержена рискам высоких производственных издержек, низкой рентабельности и слабой конкурентоспособности в условиях изменчивой рыночной среды. И в этом смысле «хлеб» отечественной индустрии труден, а дым – разит «алхимией» первичных переделов, что явно не гарантирует преимущественных позиций ни на рынке, ни по линии международного разделения труда.

По мнению экспертов, ситуация в облас­ти импортозамещения в Казахстане пока оставляет желать лучшего. И это «пока» становится синонимом неопределеннос­ти, бесконечных заверений чиновников о неких десятках, нет, сотнях проектов, которые вот-вот должны материализоваться в новые заводы и фабрики, преумножающие промышленный потенциал республики и благосостояние граждан.

Однако проходят годы, но каких-либо признаков производственной активнос­ти тех самых «десятков и сотен» новых производств в отечественной индустрии не наблюдается… Между тем статистика показывает, что масштабы импорта не только не снижаются, но и растут невероятными темпами, в то время как от «догоняющего развития» сферы импортозамещения мало проку.

Как отмечала ранее в своем выступлении глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, в текущих условиях основные усилия властей на местах направлены не столько на процессы импортозамещения, сколько на пожарные меры стабилизации рынка продовольствия. При этом нет ожидаемой отдачи от политики импортозамещения. Отечест­венные товаропроизводители сегодня не в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка Казахстана даже в базовых продовольственных товарах.

– Ситуация такова, что где-то выгоднее вывозить на внешние рынки сырье, чем развивать на местах переработку, – отметила глава ВАП РК.

Согласно официальным данным, минувший 2022 год обрабатывающая промышленность РК завершила с положительными результатами по приросту выпускаемой продукции – на 3,4%. Однако, несмотря на это, экономика страны по-прежнему остается подверженной всевозможным рискам дисбалансов, в том числе импорту инфляции.

По данным МИИР, суммарный объем импортируемой продукции на внутренний рынок Казахстана составляет около 38,4 млрд долларов в год. В больших объемах ежегодно в страну поставляется продукция машиностроения (на 16,4 млрд долларов), химической (на 3,2 млрд) и легкой (на 2,2 млрд), черной и цветной металлургии (на 3,1 млрд), а также стройиндустрии (на 1,4 млрд долларов).

Несомненно, данный поток импорта наряду с другими факторами оказывает существенное влияние не только на мак­роэкономические процессы, но и на ситуа­цию в сфере рыночной конкуренции. В числе отраслей, особо чувствительных к данной ситуации, как и прежде остаются предприятия отечественной легкой промышленности, которые в отличие от российских производителей одежды и обуви проявляют активность лишь в узких сегментах рынка.

По данным Бюро национальной статистики, за январь – ноябрь прошлого года Казахстан импортировал одежды на 1,5 млрд долларов, что на 89,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Китай потеснил Россию по объемам поставок на казахстанский рынок текстильной продукции (49,8%). При этом доля изделий отечественных производителей текстиля, одежды и обуви сократилась до 8%.

В условиях роста импорта казахстанские предприятия легкой промышленнос­ти по-прежнему не в состоянии успешно конкурировать с зарубежными производителями, в том числе российскими и китайскими.

По итогам 2022 года предприятия легкой промышленности РК выпустили продукции на 178 млрд тенге. В натуральном выражении объем казахстанского производства увеличился на 6%. Однако более половины его – это текстиль. Одеж­ды произведено на 61,3 млрд, кожаных изделий (обуви и выделанных шкур) – на 15,5 млрд тенге.

В 2022 году стоимостная емкость рынка товаров легкой промышленности РК составила 2,6 млрд долларов. То есть потенциал импортозамещения, судя по всему, имеется немалый. Для его освоения необходимо уделять внимание не только инициативам и проектам сырьевых секторов, но и данной отрасли.

До 2025 года в системе легкой промышленности планируется осуществить семь ключевых проектов по переработке хлопка, выпуску пряжи, тканей и текстильных изделий из отечественного сырья. Предполагается, что с созданием новых производств появится возможность переработки в стране всего производимого объема казахстанского хлопка.

По предварительным расчетам, в результате этих мер импорт изделий из хлопка удастся снизить на 48 млн долларов. Конечно, это лишь малая толика от того объема, что необходимо для полноценного импортозамещения в данном сегменте рынка. Но благо, если получится претворить задуманные планы в жизнь, а не оставить их на бумаге.

Региональные аспекты диверсификации

В числе сдерживающих факторов процесса импортозамещения представители бизнеса называют проблему огра­ничения доступа к сырью, которое находится в руках недропользователей. Актуализируя данную проблему, Глава государства отметил: несмотря на то что в Казахстане создается благоприятная среда для индустриализации, принят закон о промышленной политике, тем не менее казахстанские предприятия продолжают сталкиваться с проблемой недоступности отечественного сырья для производства.

– Крупные горно-металлургические предприятия предпочитают вывозить ресурсы, а не выпускать продукцию последующих переделов. Доступного сырья для казахстанской обрабатывающей промышленности недостаточно. Это касается выпуска кабельной продукции, аккумуляторов, алюминиевых изделий и других товаров высоких переделов, – сказал Президент.

Для решения данной проблемы представители МИИР предлагали отразить обязательные требования по обеспечению сырьем отечественных предприятий в Кодексе «О недрах и недропользовании». В случае неисполнения этих обязательств предлагалось принимать жесткие меры к «сырьевикам», вплоть до отзыва лицензий и расторжения контрактов на недропользование. Переработчики в свою очередь должны в обязательном порядке выкупать заявленные объемы сырья и в полной мере обеспечивать их переработку с выпуском товаров средних и верхних переделов.

Между тем, судя по региональному промышленному производству, далеко не во всех областях наблюдаются позитивные тенденции развития индустрии глубокой переработки. Так, если в минувшем году прирост промышленного производства в Жамбылской области сложился за счет роста производства сахара, колбасных изделий, дизельного топлива, золотых сплавов, в Алматы – шоколада, безалкогольных напитков и легковых автомобилей, то во многих других регионах промышленность в основном выдавала «на гора» продукты добычи сырьевых ресурсов.

К примеру, в Акмолинской области высокими темпами извлекаются из недр золотосодержащие руды, растет производство золотосодержащих концентратов и золотых сплавов. Безусловно, это важные для экономики производства, тем не менее, как отметил Премьер-министр Алихан Смаилов, ставя задачи на текущий год, нельзя оставлять без внимания импортозамещение и диверсификацию экономики в целом.

– Снижать темпы диверсификации экономики недопустимо. Министерству совместно с акиматами регионов необходимо расширить пул индустриальных проектов, в том числе на 2023 год. При этом особое внимание необходимо уделять проектам импортозамещения, – подчеркнул Премьер.

Как показывает практика, успешность процессов импортозамещения в стране зависит не только от положительной динамики притока внешних инвестиций, но и активности отечественного бизнеса в данной области. В числе основных предпосылок, способствующих росту деловой активности в реальном секторе экономики, – льготные налоги, адекватная стоимость аренды помещений, доступность инженерной инфраструктуры и кредитных ресурсов. Все остальное бизнес выстроит сам.

Индустриальный тонус моногородов

Премьер-министр Алихан Смаилов дал четкое указание учитывать в предстоящей работе перспективы развития моногородов, экономика которых остро нуждается в новых предприятиях, позволяющих обеспечить дополнительную занятость населения.

Напомним, за 2010–2021 годы в рамках Карты индустриализации и Карты поддержки предпринимательства в Карагандинской области введено в эксплуа­тацию 99 объектов на сумму 571,9 млрд тенге, создано около 8,8 тыс. постоянных рабочих мест. Из данных объектов к административно-территориальным единицам, входящим в состав области Улытау, относятся 20, из которых наибольшее количество – восемь (на сумму 6,5 млрд тенге) осуществлено в Жезказгане. При этом создано 662 рабочих места.

В частности, в областном центре налажен выпуск автомобильных фильтров производительностью до 148 тыс. единиц продукции в год, швейных изделий – до 1,8 млн единиц. Кроме того, здесь функционирует производство по переработке 1,2 млн тонн золотосодержащей руды.

Предприятия пищевой промышленнос­ти Жезказгана заняты выпуском хлебобулочных изделий, а также целым рядом специализированных продуктов питания. По объемам инвестиций наибольшую долю в области Улытау занимает моногород Каражал (92%, или 154,9 млрд тенге). Здесь действуют заводы по переработке железной и марганцевой руды с проектной мощностью около 125 тыс. тонн продукции, а также по переработке баритовых руд – до 100 тыс. тонн в год.

Между тем модернизация действую­щего производства и строительство обогатительной фабрики в моногороде Каражал позволили увеличить мощность выпуска свинцового (до 100 тыс. тонн) и цинкового (до 550 тыс. тонн) концентрата. В моногороде Сатпаеве налажен выпуск роликовых опор мощностью до 10 тыс. штук в год, а также компрессорных установок для горно-шахтного оборудования ежегодной производительностью до 50 агрегатов.

В Жанааркинском районе проекты реализованы преимущественно в сфере АПК: откормочные площадки – до 5 тыс. голов скота, предприятие по переработке мяса и выпуску колбасных изделий (до 80 тонн продукции).

До 2025 года в новообразованной облас­ти Улытау планируется осуществление шес­ти проектов с общим объемом инвес­тиций 41,8 млрд тенге. Запуск данных проектов позволит наладить в регионе производство химических реагентов, необходимых для горно-металлургического комплекса, а также увеличить объемы производства на 14 тыс. тонн катодной меди, на 720 кг золотого сплава Доре, на 11 тыс. тонн свинцовых и 4 тыс. тонн цинковых концентратов.

В целом в ближайшее время, включая текущий год, в обрабатывающей отрасли предстоит большая работа по воплощению в жизнь 150 инвестиционных проектов, призванных обеспечить замещение импорта на 4 млрд долларов. В рамках этих проектов на первом этапе планируется привлечь порядка 5,6 трлн тенге частных инвестиций, из которых 1,3 трлн будет выделено в рамках бюджетного кредитования. Предполагается, что данные меры позволят увеличить несырьевой экспорт на 9 млрд долларов.

Как отмечают эксперты, переход отраслей обрабатывающей промышленности в более высокие сегменты потребует переналадки экономики, что очень непросто осуществить, а в предельные сроки времени – тем более.

На первой, ресурсной стадии экономического роста важную роль в развитии, как правило, играет государственное регулирование. После того как она заканчивается, для движения вперед государству нужны развитый финансовый рынок, что требует высокого уровня доверия к его институтам – банкам и другим организациям. Кроме того, это наличие независимого суда и развитой нормативно-правовой базы.

На следующей стадии, по мнению экс­пертов, нужны саморегулирующиеся системы, которые сами настраиваются, реагируют на изменения конъюнктуры рыночной среды, перенаправляя финансовые потоки туда, где они в большей мере востребованы. Именно этот переход очень трудно дается многим странам, в том числе и Казахстану.