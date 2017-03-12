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Хроника
Свежий выпуск
12 марта 2017 г. 23:00
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23 октября 2024 г. 1:53
Реконструкция близится к завершению
21 октября 2024 г. 11:47
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
20 октября 2024 г. 19:00
Сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды
23 октября 2024 г. 19:05
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
23 октября 2024 г. 2:34
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
21 октября 2024 г. 10:59
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
22 октября 2024 г. 12:34
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
20 октября 2024 г. 14:00
Синнер одолел Алькараса на Six Kings Slam в Эр-Рияде
20 октября 2024 г. 18:00
Новое исследование кожи может помочь замедлить признаки старения
22 октября 2024 г. 8:37
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
21 октября 2024 г. 17:00
В столице усилены меры в местах массового пребывания молодежи
21 октября 2024 г. 14:00
В Астане появились новые места для досуга
21 октября 2024 г. 10:02
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
21 октября 2024 г. 9:48
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
22 октября 2024 г. 2:30
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
20 октября 2024 г. 13:00
Е-платформу для контроля ремонта и строительства дорог запустили в Актюбинской области
20 октября 2024 г. 10:00
МВД о недопущении гибели военнослужащих: «Мы не должны допускать провалов, которые могут привести к трагическим последствиям»
23 октября 2024 г. 1:00
Приказано выжить!
20 октября 2024 г. 12:30
Асу Алмабаев одержал четвертую победу в UFC
20 октября 2024 г. 11:00
На развязке проспекта Мангилик Ел вводят временные ограничения движения
4 октября 2024 г. 1:30
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
4 октября 2024 г. 2:00
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
27 сентября 2024 г. 21:35
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
8 октября 2024 г. 17:46
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
8 октября 2024 г. 13:41
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
5 октября 2024 г. 3:33
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
2 октября 2024 г. 2:30
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
28 сентября 2024 г. 14:30
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
8 октября 2024 г. 7:45
Ждут туристов в Атырау
8 октября 2024 г. 7:00
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
18 октября 2024 г. 2:00
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
8 октября 2024 г. 15:20
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
16 октября 2024 г. 0:00
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
28 сентября 2024 г. 19:00
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
27 сентября 2024 г. 4:00
Русская девушка с казахским менталитетом
12 октября 2024 г. 4:30
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
11 октября 2024 г. 5:00
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
12 октября 2024 г. 3:30
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
9 октября 2024 г. 0:00
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
28 сентября 2024 г. 6:29
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
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Казахстанская правда
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