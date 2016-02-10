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Хроника
Свежий выпуск
10 февраля 2016 г. 23:00
482
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00:34
Бесплатные кружки на грани закрытия
01:30
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
03:30
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
00:00
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности
01:00
«Ұстаз»: поворот в профессии педагога
02:30
В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат
03:00
Качество жизни растет
02:32
Роль выпускников в работе вузов: глобальные тренды и опыт
02:00
Насколько реальны техногенные катастрофы?
00:00
Откровения сельского художника
04:16
Надежный старт
01:30
Нет производств без технарей
03:00
Очистить от хлама поля
01:00
Всем миром и со всем миром
03:31
Резонансное дело приняло новый оборот
00:30
От мундиров до радиостанций
02:00
Достоин памяти потомков
04:00
Субсидии есть, скота – нет
00:00
На полигон отправятся студенты
04:30
Истоки силы и характера
16 мая 2025 г. 15:15
В Казахстане резко изменится погода
15 мая 2025 г. 0:20
Семья – духовный код нации
17 мая 2025 г. 9:00
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
15 мая 2025 г. 17:55
Жару сменят дожди в Казахстане
16 мая 2025 г. 19:48
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
19 мая 2025 г. 17:57
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
17 мая 2025 г. 19:30
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
19 мая 2025 г. 8:44
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
15 мая 2025 г. 1:00
Бесценное богатство из отходов
17 мая 2025 г. 0:30
Если вы подверглись цифровой атаке...
20 мая 2025 г. 9:16
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
15 мая 2025 г. 2:00
Торговать не зерном, а крупами
17 мая 2025 г. 10:00
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
21 мая 2025 г. 10:06
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
16 мая 2025 г. 9:47
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
16 мая 2025 г. 5:00
Актуально и сто лет спустя
20 мая 2025 г. 15:04
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
16 мая 2025 г. 14:27
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
15 мая 2025 г. 15:39
Токаев не будет праздновать свой день рождения
15 мая 2025 г. 13:38
Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
23 апреля 2025 г. 3:33
Начато возведение крупного металлургического завода
22 апреля 2025 г. 2:00
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
1 мая 2025 г. 1:30
Полководец. Писатель. Патриот
6 мая 2025 г. 14:00
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
3 мая 2025 г. 4:32
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
8 мая 2025 г. 16:07
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
12 мая 2025 г. 9:45
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
2 мая 2025 г. 9:09
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
30 апреля 2025 г. 13:00
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
25 апреля 2025 г. 9:59
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
9 мая 2025 г. 14:23
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
8 мая 2025 г. 10:10
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
13 мая 2025 г. 2:00
Будущее – за цифровыми активами
22 апреля 2025 г. 4:30
Удивительная судьба Масима Якубова
22 апреля 2025 г. 8:41
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
25 апреля 2025 г. 10:59
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
23 апреля 2025 г. 12:15
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
24 апреля 2025 г. 16:15
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
13 мая 2025 г. 10:37
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
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