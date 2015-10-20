Распоряжением Главы государства возложено временное исполнение обязанностей шефа Протокола Президента Республики Казахстан на Примбетова Тимура Владимировича – заместителя шефа Протокола Президента Республики Казахстан.
Итоги инфляции за полугодие подвели в Правительстве РК
Трамп направил письмо Токаеву о пошлинах для Казахстана в 25%
Число погибших из-за наводнения в Техасе превысило 100
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В Семее подростки избили рыбачившего на реке мальчика
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
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Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
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Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Распоряжение Главы государства о назначении
16 млрд тенге инвестирует Казахтелеком в цифровую инфраструктуру Акмолинской области
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
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ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
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Ербол Мырзабосынов наградил спортсменов нацсборной по стрельбе из лука
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации
Государства-члены СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане культурными элементами Азии
Названы первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы
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