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Как стало известно, Ерлан Карин назначен председателем правления АО "РТРК "Казахстан". Соответствующая информация размещена на официальном сайте телеканала.



Коллективу ТРК Карина представил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.



"Верю в то, что Ерлан Тынымбайулы выведет корпорацию на новый уровень развития", – написал Абаев на своей странице в Фейсбуке.



Ерлан Карин родился в 1976 году в ЮКО. В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет, в 1999-м – аспирантуру КазГУ имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в сфере образования. Позже возглавлял ряд центров политологии, работал в Администрации Президента, партии "Нур Отан".



В октябре 2014 года был назначен директором КИСИ при Президенте РК.