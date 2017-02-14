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Как стало известно, Ерлан Карин назначен председателем правления АО "РТРК "Казахстан". Соответствующая информация размещена на официальном сайте телеканала.

Коллективу ТРК Карина представил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

"Верю в то, что Ерлан Тынымбайулы выведет корпорацию на новый уровень развития", – написал Абаев на своей странице в Фейсбуке.

Ерлан Карин родился в 1976 году в ЮКО. В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет, в 1999-м – аспирантуру КазГУ имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в сфере образования. Позже возглавлял ряд центров политологии, работал в Администрации Президента, партии "Нур Отан".

В октябре 2014 года был назначен директором КИСИ при Президенте РК.

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