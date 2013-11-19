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19 ноября 2013 г. 7:18
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00:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
01:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
29 июня 2023 г. 11:41
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
29 июня 2023 г. 13:18
Акимат Астаны решил отказаться от салюта на День столицы
29 июня 2023 г. 21:15
"Зафиксированы попытки рекрутинга костанайцев для участия в вооруженном конфликте в Украине" – облпрокуратура
29 июня 2023 г. 8:25
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
29 июня 2023 г. 9:46
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
30 июня 2023 г. 2:00
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
30 июня 2023 г. 8:22
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
29 июня 2023 г. 8:47
Центр "Сарайшык" открыли для министра и снова закрыли в Атырауской области
29 июня 2023 г. 14:14
Пожар в Иле-Балхашском резервате – что известно к этому часу
29 июня 2023 г. 15:42
4,6 трлн тенге предусмотрено в этом году на повышенные социальные выплаты – Смаилов
29 июня 2023 г. 18:35
Число отравившихся в кафе в Кентау достигло 93, среди них 41 ребенок
29 июня 2023 г. 16:06
Первый этап новой станции питьевой воды запустили в Астане
30 июня 2023 г. 3:00
Центр тяжести должен сместиться в регионы
29 июня 2023 г. 10:42
Сенат избрал пять судей Верховного суда РК
29 июня 2023 г. 20:50
Выявили нарколабораторию, остановив прохожего, полицейские Караганды
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
13 июня 2023 г. 14:21
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
13 июня 2023 г. 16:15
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
7 июня 2023 г. 20:43
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
9 июня 2023 г. 2:30
Пантеон семи святых
6 июня 2023 г. 14:03
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
23 июня 2023 г. 15:34
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
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Казахстанская правда
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