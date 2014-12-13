Хроника суверенитета Лилия СЫЗДЫКОВА

В презентации, организованной партией "Нур Отан", приняли участие первый заместитель председателя "Нур Отана" Бауыржан Байбек, автор проекта, государственный и общественный деятель, доктор филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков, председатель Совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич, депутаты Парламента РК, представители научной и творческой интеллигенции Казахстана.



Б. Байбек напомнил, что буквально несколько дней осталось до празднования 23-й годовщины независимости Казахстана. Презентация же такого труда в преддверии этой даты – прекрасный подарок стране и ее гражданам, особенно молодым, которым для того, чтобы успешно строить будущее государства, необходимо знать его прошлое, его историю, как следует изучить все то, что легло в фундамент Республики Казахстан сегодняшнего дня.



Наряду с автором проекта М. Жолдасбековым над книгой работал руководитель Канцелярии Президента РК, доктор политических наук Махмуд Касымбеков, выступивший в качестве научного советника и внесший неоценимый вклад в составление изданий. Общая редакция книги осуществлялась под руководством ректора Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Ерлана Сыдыкова. Над подготовкой многотомника трудились ученые ЕНУ, а художественное оформление книг осуществлялось издательством "Культегин".



Говоря о структуре презентуемого издания в целом, М. Жолдасбеков отметил, что оно состоит из четырех основных разделов. Так, в шести томах под общим названием «Летопись Независимости» собраны все имеющие государственное значение документы, как то указы, законы, распоряжения и постановления, подписанные Президентом. В двухтомнике "Послание Лидера нации к народу" собраны все Послания Нурсултана Назарбаева, озвученные им с 1996 по 2008 годы. "Беседы с народом" насчитывают 21 том, в котором содержатся доклады, выступления, интервью и записи бесед Президента на различных площадках – от заседаний Парламента РК до пресс-конференций. Также 21 том составляет цикл книг "Мир о Казахстане. Мир о Президенте", в них в хронологическом порядке размещены материалы, опубликованные в 1991–2001 годах в средствах массовой информации по всему миру. Материалы каждого раздела представлены как на казахском, так и на русском языках.



Стоит подчеркнуть, что увидели свет новые 10 томов этого масштабного труда благодаря спонсорской помощи благотворительного фонда "ERG Комек" и партнерской поддержке общественного молодежного фонда "Kaz Fond". Как сказал председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич, быть причастным к реализации такого проекта, как написание летописи независимого Казахстана, – это большая честь.



– Бесконечно благодарен партии "Нур Отан" и профессору Жолдасбекову за возможность быть частью этого проекта и благодарен авторам за ту титаническую работу, проделанную ими для создания этого монументального труда, который будет востребован не только нынешним, но и многими будущими поколениями казахстанцев, – отметил меценат.



За поддержку столь важного проекта в адрес А. Машкевича и ERG было сказано множество слов благодарности от всех, кто понимает важность и нужность проводимой учеными работы.



К слову, в ходе презентации Б. Байбек рассказал также о том, что фонд "ERG Комек" выразил заинтересованность в реализации социально значимых проектов "Нур Отан". В частности, речь шла о работе по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны: партия и ERG совместно с Фондом поддержки анимации Казахстана планируют приступить к созданию первой в истории страны видеоэнциклопедии "Казахстанцы – Герои Советского Союза".



…Проект по написанию полной летописи суверенного Казахстана был начат еще в 2008 году в осуществление задачи, поставленной Главой государства, и на сегодняшний день 50 томов издания охватывают историю страны с 1991 по 2008 год (отдельные разделы – до 2001 года). Так что, как отмечалось в ходе презентации, нынешний объем – это еще не предел. Учитывая насыщенные полтора десятка лет XXI века, материалов для составителей летописи хватит еще не на одну дюжину томов.