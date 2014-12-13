Хроника суверенитета

Лилия СЫЗДЫКОВА
В презентации, организованной партией "Нур Отан", приняли участие первый заместитель председателя "Нур Отана" Бауыржан Байбек, автор проекта, государственный и общественный деятель, доктор филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков, председатель Совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич, депутаты Парламента РК, представители научной и творческой интеллигенции Казахстана.

Б. Байбек напомнил, что буквально несколько дней осталось до празднования 23-й годовщины независимости Казахстана. Презентация же такого труда в преддверии этой даты – прекрасный подарок стране и ее гражданам, особенно молодым, которым для того, чтобы успешно строить будущее государства, необходимо знать его прошлое, его историю, как следует изучить все то, что легло в фундамент Республики Казахстан сегодняшнего дня.

Наряду с автором проекта М. Жолдасбековым над книгой работал руководитель Канцелярии Президента РК, доктор политических наук Махмуд Касымбеков, выступивший в качестве научного советника и внесший неоценимый вклад в составление изданий. Общая редакция книги осуществлялась под руководством ректора Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Ерлана Сыдыкова. Над подготовкой многотомника трудились ученые ЕНУ, а художественное оформление книг осуществлялось издательством "Культегин".

Говоря о структуре презентуемого издания в целом, М. Жолдасбеков отметил, что оно состоит из четырех основных разделов. Так, в шести томах под общим названием «Летопись Независимости» собраны все имеющие государственное значение документы, как то указы, законы, распоряжения и постановления, подписанные Президентом. В двухтомнике "Послание Лидера нации к народу" собраны все Послания Нурсултана Назарбаева, озвученные им с 1996 по 2008 годы. "Беседы с народом" насчитывают 21 том, в котором содержатся доклады, выступления, интервью и записи бесед Президента на различных площадках – от заседаний Парламента РК до пресс-конференций. Также 21 том составляет цикл книг "Мир о Казахстане. Мир о Президенте", в них в хронологическом порядке размещены материалы, опубликованные в 1991–2001 годах в средствах массовой информации по всему миру. Материалы каждого раздела представлены как на казахском, так и на русском языках.

Стоит подчеркнуть, что увидели свет новые 10 томов этого масштабного труда благодаря спонсорской помощи благотворительного фонда "ERG Комек" и партнерской поддержке общественного молодежного фонда "Kaz Fond". Как сказал председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич, быть причастным к реализации такого проекта, как написание летописи независимого Казахстана, – это большая честь.

– Бесконечно благодарен партии "Нур Отан" и профессору Жолдасбекову за возможность быть частью этого проекта и благодарен авторам за ту титаническую работу, проделанную ими для создания этого монументального труда, который будет востребован не только нынешним, но и многими будущими поколениями казахстанцев, – отметил меценат.

За поддержку столь важного проекта в адрес А. Машкевича и ERG было сказано множество слов благодарности от всех, кто понимает важность и нужность проводимой учеными работы.

К слову, в ходе презентации Б. Байбек рассказал также о том, что фонд "ERG Комек" выразил заинтересованность в реализации социально значимых проектов "Нур Отан". В частности, речь шла о работе по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны: партия и ERG совместно с Фондом поддержки анимации Казахстана планируют приступить к созданию первой в истории страны видеоэнциклопедии "Казахстанцы – Герои Советского Союза".

…Проект по написанию полной летописи суверенного Казахстана был начат еще в 2008 году в осуществление задачи, поставленной Главой государства, и на сегодняшний день 50 томов издания охватывают историю страны с 1991 по 2008 год (отдельные разделы – до 2001 года). Так что, как отмечалось в ходе презентации, нынешний объем – это еще не предел. Учитывая насыщенные полтора десятка лет XXI века, материалов для составителей летописи хватит еще не на одну дюжину томов.

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество развивается на принципах равноправия и взаимного уважения
Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе
В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства
Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов участилась в Казахстане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
ИИ-решения для казахского языка
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]