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Хроника
Свежий выпуск
21 июня 2016 г. 23:00
436
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10:00
Промысловый флот возвращается в Мангистау
11:00
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
10:30
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
11:52
Нурлан Байбазаров освобожден от должности вице-премьера
12:00
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
11:30
Новогодняя ёлка зажглась в южной столице
13:00
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
14:00
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
15:00
Открытие лыжного сезона пройдет в Центральном парке столицы
15:30
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
16:00
Разыскиваемый за мошенничество мужчина депортирован в Казахстан из ОАЭ
17 декабря 2024 г. 17:03
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
20 декабря 2024 г. 0:00
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
14 декабря 2024 г. 10:53
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
14 декабря 2024 г. 16:30
Креативный хаб открылся в Туркестане
17 декабря 2024 г. 12:58
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
15 декабря 2024 г. 10:00
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
17 декабря 2024 г. 12:33
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
15 декабря 2024 г. 13:30
Денис Качеев: «Работа по укреплению независимости требует постоянного внимания и участия всего общества»
16 декабря 2024 г. 10:30
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
14 декабря 2024 г. 10:15
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
16 декабря 2024 г. 18:39
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
16 декабря 2024 г. 12:00
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
16 декабря 2024 г. 8:05
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
14 декабря 2024 г. 13:00
Сегодня в Астане открывается линейный каток
16 декабря 2024 г. 5:00
Прочные основы безопасности и развития страны
15 декабря 2024 г. 16:30
Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии
14 декабря 2024 г. 19:30
Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США
14 декабря 2024 г. 15:30
Полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы
14 декабря 2024 г. 18:00
Названы соперники Казахстана в отборе на ЧМ по футболу-2026
14 декабря 2024 г. 16:00
Иран ужесточает наказание за неправильное ношение хиджаба вплоть до смертной казни
27 ноября 2024 г. 2:00
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
30 ноября 2024 г. 4:00
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
3 декабря 2024 г. 18:33
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
22 ноября 2024 г. 18:39
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
27 ноября 2024 г. 0:35
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
22 ноября 2024 г. 7:00
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
22 ноября 2024 г. 20:59
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
22 ноября 2024 г. 12:21
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
23 ноября 2024 г. 0:35
Грустные думки аграрные
22 ноября 2024 г. 9:39
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
5 декабря 2024 г. 2:22
Задачи прокуратуры – закон и порядок
12 декабря 2024 г. 3:00
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
6 декабря 2024 г. 14:13
Производство шоколада может прекратиться
13 декабря 2024 г. 11:10
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
4 декабря 2024 г. 0:00
Лица старого Уральска
13 декабря 2024 г. 15:32
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
13 декабря 2024 г. 16:59
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
10 декабря 2024 г. 7:00
Прорыв в дорожной сфере
27 ноября 2024 г. 4:00
Трудов высокая оценка
2 декабря 2024 г. 16:13
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
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Казахстанская правда
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