меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Экология
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Таза Казахстан
Спорт
USD, 446,89
USD 446,89
RUB, 5,04
RUB 5,04
EUR, 485,95
EUR 485,95
Хроника
Свежий выпуск
19 августа 2015 г. 23:00
512
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:00
Айдаһар против лох-несского чудовища
02:00
Главное богатство – знание казахского
00:30
Грозит ли нам парад планет?
03:32
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
01:00
Еще не плач, но высвобождающаяся эмоция
01:30
Погружение в мир цифровых данных приводит к переосмыслению самой профессии библиотекаря
02:30
Как коммуникации городского языка влияют на языковую политику страны
03:00
В недалеком будущем владение казахским языком станет нормой для всех граждан страны
04:00
Повышать экологическую грамотность намерены в Южном Казахстане
04:33
Четверг станет днем чистоты
05:00
Где ваша совесть?! В недавно очищенных местах вновь появился мусор
06:01
Сенаторы одобрили закон о масс-медиа
05:27
Конституционный суд презентовал впервые изданную шрифтом Брайля Конституцию
06:34
Ущерб за скот полностью возмещен
01:47
Шаг шагнешь – всюду древность...
01:12
Фейк ловит на эмоциональный крючок
02:10
В Конаеве заложили первый камень под строительство пляжного комплекса
03:19
Шакир Смаилов погиб в боях за Родину
01:17
Лети, лети за облака...
02:44
Никто не должен быть забыт
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
31 мая 2024 г. 2:27
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
1 июня 2024 г. 15:46
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
31 мая 2024 г. 18:13
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
1 июня 2024 г. 16:30
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
1 июня 2024 г. 16:56
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
1 июня 2024 г. 14:39
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
1 июня 2024 г. 10:00
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
31 мая 2024 г. 19:18
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
2 июня 2024 г. 10:00
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
31 мая 2024 г. 17:57
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
9 мая 2024 г. 2:24
Против танка ходил он с карабином и саблей
9 мая 2024 г. 3:24
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
9 мая 2024 г. 4:23
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
9 мая 2024 г. 2:40
Подвигу казахстанцев посвящается...
9 мая 2024 г. 5:51
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
9 мая 2024 г. 7:17
Штурмовики идут в бой с пехотой
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
9 мая 2024 г. 2:51
Ветеранам – везде почет
18 мая 2024 г. 17:30
Международный день музеев отмечается в Казахстане
9 мая 2024 г. 14:37
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
10 мая 2024 г. 17:49
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
8 мая 2024 г. 13:47
Ученые расшифровали язык кашалотов
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
15 мая 2024 г. 3:11
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
18 мая 2024 г. 19:00
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
9 мая 2024 г. 12:00
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
11 мая 2024 г. 19:30
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
10 мая 2024 г. 10:46
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Послами доброй воли Казахстана стали восемь человек
7 июня 2024 г. 4:31
Пострадавшие от наводнения западноказахстанцы получают ново…
7 июня 2024 г. 4:00
Аким области встретился с молодыми предпринимателями
7 июня 2024 г. 3:34
Здесь будет город-сад!
7 июня 2024 г. 2:51
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]