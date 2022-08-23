Хроники коммунальной реформы

Инициативным гражданам при создании и работе ОСИ приходится сталкиваться с многочисленными трудностями.

Нет денег и компетенций

Еще в прошлом году жильцы одной из новостроек Аршалынского района Акмолинской области хотели подать документы на соз­дание ОСИ, но не смогли само­организоваться, даже кондоминиум не зарегистрировали.

– У застройщика был акт ввода жилья в эксплуатацию, он спокойно отработал три своих гарантийных года, но КСК не создал. Срок обслуживания закончился, и застройщик ушел с объекта. Дома наши вроде бы есть, они занесены в базу госреестра, но акимат их «не видит», поскольку нет кондоминиума, – говорит Андрей Ильчук, участник инициативной группы жильцов по созданию ОСИ.

По его словам, инициативная группа уже сделала расчет долей собственников имущества, собрала документы на открытие ОСИ, но тут выяснилось, что землю застройщик жильцам не передал, более того, на нее наложен арест за долги. Сейчас введена административная ответственность застройщиков, они обязаны создать ОСИ перед уходом с объекта. Но в этом случае застройщик сумел «уйти вовремя».

– Интересная сложилась ситуация: дома принадлежат жильцам, а земля под ними – застройщику, – продолжает Андрей Ильчук. – Поэтому ОСИ зарегистрировать нет возможности. Так прошел уже год.

Впрочем, от коммунальных бед ОСИ не панацея. Там, где все же удалось его создать, правление зачастую не может собрать целевые взносы на ремонт и текущие расходы в силу несознательности жильцов или же отсутствия у них средств. У многих ОСИ нет свободных денег, накоплений целевых взносов, единственный выход – кредит, ведь запаса средств они не создали.

Процесс первоначального накопления может занять годы, а деньги нужны уже сейчас. К примеру, зимой замело подъезды к дому снегом. Кто будет вызывать трактор? Конечно, ОСИ. Но ведь трактористу нужно платить…

– Бывает, в случае острой нужды, когда все жильцы уже три дня сидят без воды и отопления, ОСИ срочно берут кредит на покупку бойлера, – говорит Андрей Ильчук. – Но вот человек собрался продать квартиру, и выясняется, что она заложена в банке. Ведь владелец квартиры входит в число объединения собственников имущества.

Итак, кредит брало ОСИ, но отвечают за него своим имуществом жильцы. Видимо, вопрос закредитованности ОСИ в ближайшее время будет набирать остроту и грозит серьезными последствиями.

А что делать, к примеру, если ОСИ окажется не в состоянии платить по обязательствам, окажется банкротом или председатель пустится в бега с полученным на ОСИ кредитом? Выселять людей из квартир?

– В наших таунхаусах 40 квартир. Чтобы на собрании был кворум, необходимо участие по крайней мере 21 собственника, но и это количество собрать не можем, – говорит Андрей Ильчук. – Идей, как сделать лучше, у всех куча, но, когда доходит до дела, уходят в сторону.

Как он рассказывает, два их дома-таунхауса стоят рядом. В каждом – по двадцать квартир. Жильцы, на первый взгляд, обязаны делать два ОСИ. В каждом доме – свое. Но при этом инженерные сети одни на два дома, и автономное отопление тоже – печка одна, то есть два дома – единое целое.

По закону есть такая возможность – объединить два жилых корпуса в одно ОСИ, поскольку коммуникации и системы жизнеобеспечения у них общие, но реальный механизм, как это сделать, не придуман. Ведь если у домов разный адрес, то единое ОСИ создать практически невозможно.

Закон сырой, но он закон

Есть в законодательстве, по мнению инициативных граждан, и другие нестыковки. К примеру, если в доме двадцать квартир, то минимум четверть жильцов должна быть задействована в ОСИ. Председатель ОСИ, три человека – совет дома, внутренний аудитор. Понятно, если дом много­квартирный, к примеру, на 60 квартир, то такой расклад был бы нормальным, но когда он маленький, то содержать ОСИ становится чрезвычайно накладно.

Разработчики закона не приняли в расчет интересы небольших ЖК. В них после создания ОСИ ежемесячные расходы выросли вдвое, а накопить целевые взносы на серьезный ремонт или держать запас средств на экстренные случаи нет возможности.

Хорошо, когда дом большой, такой типичный новостоличный «человейник», в котором окна и за день не пересчитать. Решением совета такого дома можно нанимать управляющую компанию, в которую, кстати, преобразуются КСК. Управляющие компании зачастую берут несколько ОСИ в крупных домах и с ними работают.

– Видимо, разработчики закона об ОСИ ориентировались на среднестатистический дом в сто и более квартир, а о том, что у небольших ЖК свои особенности, не побеспокоились, – говорит Андрей Ильчук.

Особая тема – как решать вопрос со злостными коммунальными неплательщиками. Жизнь показала: ОСИ просто необходима помощь юриста, чтобы грамотно подавать против них судебные иски. Вот только адвокаты требуют за такую работу сразу до 300 тыс. тенге. Бесплатно никто не возьмется, значит, работу юриста ОСИ нужно оплачивать. Но за чей счет? Конечно, эту работу оплатят сознательные жильцы, на них и падут новые расходы.

В целом же у вновь созданных ОСИ предсказуемо проявился острый недостаток компетенций: юридических, технических и организаторских, культурных и прочих. Оказалось, жалуются жильцы, некоторые председатели и члены правления не могут нормально разговаривать, опус­каются до оскорблений, брани и угроз, когда дело доходит до сбора экстренных взносов. Такой подход к делу ну никак не способствует популярности ОСИ среди населения.

Кстати, зачастую такие взносы юридически правильно не оформляют­ся. Скидываются жильцы на «Каспи» инициативным граж­данам из совета дома по 10 тыс., к примеру, а потом ждут отчета о потраченных средствах.

– Перечисли им деньги на «Каспи», а потом еще в квитанцию новые целевые сборы включат… А это разве не целевые были? Бесконечные поборы и бестолковщина, – жалуются некоторые рядовые участники ОСИ на новые порядки, точнее беспорядки.

Хорошо, если инициаторы сборов – члены правления – люди порядочные, не присвоят общественные взносы или не отчитаются перед жильцами «липовыми» чеками… Но сколько раз можно полагаться на честное слово? Выходит, для конфликтов и злоупотреб­лений все условия созданы?..

Сам собой напрашивается воп­рос о необходимости внешнего финансового контроля над деятельностью ОСИ.

Равнодушный контроль

– Необходимо в кратчайшие сроки скорректировать законодательство. ОСИ должны включать не один дом, как сейчас, а целый жилой комплекс – из 5–7 домов, – говорит Алишер Зарлыков, председатель одного из столичных ОСИ по адресу проспект Рахимжана Кошкарбаева, дом 46, в ЖК «Турсын Астана». – Тогда вместо семи председателей, к примеру, будет один, появится возможность аккумулировать средства на неотложные нужды, срочный ремонт, устранение аварий, покупку оборудования. То есть, по крайней мере, оперативно «затыкать дыры» в отдельно взятом доме, но это, конечно же, только полдела.

Сейчас в этом ОСИ острая нехватка кадров, за маленькую зарплату отказываются работать технички и сантехники. При этом ежемесячные эксплуатационные расходы после перехода от КСК к ОСИ уже подняли в два раза: с 40 до 80 тенге за кв. м. Поднимать дальше нет возможности, поскольку для ряда жильцов такая финансовая нагрузка весьма чувствительна. Многие горожане сверх меры закредитованы, а потому не готовы к новым потрясениям. Прямое финансовое давление на них в жилищно-коммунальной сфере может откликнуться массовым проявлением недовольства. При объединении в одно ОСИ нескольких домов острота этой проблемы будет снижена.

При создании ОСИ прежний КСК не передал коммуникации и общедомовую собственность ОСИ – пришлось принимать самим по факту то, что из оборудования осталось от прежних управленцев. Призвать КСК к порядку и ответственности не представилось возможным. Государственные органы в этом случае ссылаются на запрет проверок малого и среднего бизнеса, а КСК как раз и выступал в форме ТОО.

Более того, КСК сам подал в суд иск к ОСИ в связи с тем, что оно не оплатило работу персонала за последнюю неделю сервисного обслуживания. У председателя ОСИ на этот счет свои доводы: «В подъездах уборки не было, персонал на смену не выходил».

В ходе приемки оборудования оказалось, что в высотном доме по адресу Кошкарбаева, 46, где образовано ОСИ, помимо прочих коммунальных бед в неработающем состоянии находится система пожаротушения – спилены трубы, отсутствуют насосы, электропроводка. Восстановление такой сис­темы требует серьезных затрат – по предварительным подсчетам, свыше 50 млн тенге.

– Чрезвычайно важен вопрос пожарной безопасности в ЖК «Турсын Астана», вернее, ее отсутствие, – говорит председатель ОСИ Алишер Зарлыков. – ОСИ досталось разрушенное коммунальное хозяйство, а местные госорганы теперь «наезжают» на председателей ОСИ – просто активных жильцов домов, желающих восстановить жизненно важные инженерные сети. Действия гос­органов зачастую отбивают все желание у общественников что-либо предпринимать для восстановления изношенного хозяйства домов.

И работа службы ЧС (пожарные) здесь очень показательна: это бескомпромиссная борьба с председателями-общественниками ОСИ, когда требуют за два месяца восстановить то, что разрушалось десятилетие. Такое же отношение к вновь образованным ОСИ и у управления жилья и жилищной инспекции города Нур-Султана. Казалось бы, для развития сферы ЖКХ оно должно помогать ОСИ, но не тут-то было, вся работа сводится к рекомендации – обращайтесь в суд.

Никакой помощи не оказывают, даже просто помочь восстановить документацию, которую не передал бывший КСК, не могут. И опять вопрос: если управление жилья и жилищной инспекции существовало и при КСК, то как работал КСК без обязательных для эксплуатации жилых домов документов? Теперь ОСИ уже сразу за все отвечает, еще даже толком не собрав первый взнос в свой бюджет, – заключает Алишер Зарлыков.

Терпение лопнет

В плохом состоянии находятся канализация и система водоснабжения, хотя дом нельзя назвать старым, год его постройки – 2011-й. Тем не менее капитальный ремонт здесь не то что назрел, а перезрел. День через день в подъездах отключают воду из-за бесконечных аварий проржавевших, сгнивших труб. Люди терпят неудобства, жалуются, но проблемы не решаются годами. Регулярно после дождей начинает протекать кровля, вода, просачиваясь через технический этаж, подтапливает площадки верхних этажей.

Все эти проблемы требуют неот­ложного решения. А корни их уходят, по всей видимости, еще во времена строительства дома. Но теперь спросить не с кого, застройщик давно покинул свое больное детище, и вопрос «почему так быстро вышли из строя системы жизнеобеспечения» остается без ответа.

Аналогичная ситуация, по данным председателя ОСИ, и в соседних высотках.

Госорганы пока не штрафуют ОСИ за фактическое отсутствие системы пожаротушения и другие нарушения, но предписание об их устранении уже вынесли.

– Штрафы не за горами, – говорит председатель ОСИ Алишер Зарлыков, – но где брать деньги на устранение нарушений? Только с жильцов! Но они и так уже заплатили целевые взносы на подготовку к отопительному сезону, вести сейчас разговор о новых взносах чревато конфликт­ными ситуациями.

К тому же оплата целевых сборов идет слабо: платят не все, а материал для ремонта дорожает. А подготовиться к отопительному сезону необходимо до конца этого месяца. «Теплотранзит» уже прислал письмо, что может отключить горячую воду или уменьшить подачу в связи с неготов­ностью дома.

– Удивительно, что люди столько лет молчали и не жаловались на работу КСК, хотя все названные проблемы были и при нем, – говорит председатель ОСИ. – А когда появилось ОСИ, стали возмущаться, ежедневно требовать финансовых отчетов и устранения многолетних нарушений. Боя­лись они, что ли, КСК, а теперь страх прошел? То же касает­ся и проверок гос­органов. Почему КСК годами не исполняли предписания об устранении нарушений? Теперь за полуаварийное состоя­ние коммунального хозяйства и спросить не с кого. ОСИ начинают работу словно с чистого листа. Как будто годами с жильцов не собирались взносы на сервисное обслуживание, текущие ремонты, поддержание жилищного фонда в нормальном состоянии. Куда же уходили деньги?

В свою очередь, по убеждению Алишера Зарлыкова, местные исполнительные государственные органы в отношении ОСИ взяли на себя сейчас исключительно контрольные функции, но никакой поддержки, ни методической, ни тем более материальной, не оказывают.

Конечно, в организации работы только-только образованных ОСИ нужны перемены. Однозначно в их штатном расписании должны быть технические специалисты, инженер и юрист. Ведь председатель и члены правления ОСИ не обладают, да и не должны обладать всеми необходимыми компетенциями.

Видимо, с проблемами, копившимися в системе жилищно-коммунальных отношений годами, ОСИ в одиночку не справятся. Нельзя также в одночасье переваливать всю финансовую нагрузку на плечи жильцов. Вероятно, нужно рассмотреть возможность предоставления ОСИ льготного кредитования, материалов, техники и других мер поддержки.