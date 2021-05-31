Хронология народной трагедии

В этой книге в обложке цвета пожелтевших страниц архив­ных документов, изданной в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода, собраны сведения о голоде 1928–1934 годов в Казахстане. В церемонии презентации издания в Сенате приняли участие историки, ученые, составители книги, депутаты Парламента – все те, кому эта тема близка, и те, кто профессионально занимается ее исследованием.

В подготовленном по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева издании представлены материалы документальной хроники, которые ученые и историки собирали буквально по крупицам. Многие опубликованные справки, приказы и резолюции долгое время носили гриф секретности, значительная часть документов впервые представлена широкой общественности Казахстана.

Обращаясь к собравшимся, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев подчерк­нул, что мероприятие проходит в преддверии 30-летия Независимости. Этот юбилей должен носить не праздный, а содержательный характер. Особое внимание этому уделяет Глава государства. В таком ключе особенно важны мероприятия, направленные на дальнейшее формирование исторического сознания и продвижение ценностей независимости. Спикер Сената остановился на важности изучения темы ашаршылық и напомнил, что за годы независимости в Казахстане проведен ряд исследований в этом направлении.

– Тема ашаршылық стала подниматься на государственном уровне после обретения независимости по инициативе Первого Президента страны – Елбасы ­Нурсултана Абишевича Назарбаева­. В результате проведенных исследований стало очевидным, что голод коснулся не только конкретных населенных пунктов, он стал огромной трагедией для всего нашего народа. Однако до сих пор многие сведения и данные тех лет не раскрыты, – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Верхней палаты отметил, что работа по подготовке этого издания была организована Сенатом по поручению Президента страны по детальному изучению и анализу исторических документов, связанных с ашаршылық. ­Публикация исторических данных и архивов тех времен важна для восполнения имеющихся белых пятен в нашей истории.

– В рамках юбилея Независимости обсуждение темы ашаршылық и проведение соответствующих исследований приобретают особое значение. Голод 30-х годов прошлого века стал огромной трагедией для нашего народа. В тот период мы потеряли почти половину населения страны. Теме ашаршылық уделил пристальное внимание Глава государства в своей статье «Независимость превыше всего», – напомнил спикер Сената.

По словам Маулена Ашимбаева, в настоящее время по поручению Главы государства идет системная работа в этом направлении. В ее рамках в феврале Сенатом был организован «круглый стол», на котором депутаты и историки говорили о проблемах недостаточности исторических документов и закрытости архивов. Трехтомник подготовили за три месяца, что стало возможным благодаря совместной работе ученых и депутатов Сената.

– Работа над изданием этой книги велась по поручению Президента страны. В ней представлены документы и сведения периода 1928–1934 годов. В книге содержатся данные о причинах и последствиях того периода, а также другие материалы. Все документы получены из центральных и региональных архивов. Благодаря этому изданию опуб­ликованы многие документы и свидетельства, которые ранее были недоступными для общественности. Этот трехтомник можно назвать хронологией периода ашаршылық. Уверен, что этот сборник станет важным источником материалов для ученых и исследователей, – отметил председатель Сената.

Участники встречи отмечали, что представленный труд стал конкретным вкладом Сената Парламента в изучение темы ашаршылық. Маулен Ашимбаев поблагодарил авторов и составителей сборника за кропотливую и объемную работу, которую удалось проделать за столь короткий срок.

– Наши ученые и историки должны продолжать детальные исследования темы ашаршылық. По поручению Президента страны со стороны государственных органов будет оказана необходимая поддержка таким исследованиям, – заявил председатель Сената. Он подчеркнул, что издание будет передано в университеты, исследовательские институты, центральные и региональные библиотеки с тем, чтобы любой желающий мог получить доступ к этим уникальным архивным данным для изучения трагедии ашаршылық.

О том, что такой честный исторический взгляд и опубликованные в хронологической последовательности данные призваны значительно облегчить работу ученых, говорил ответственный редактор издания, депутат Парламента Берик Абдыгалиулы.

– Нами сформирован уникальный свод уже опубликованных и ранее не издававшихся источников по истории голода, его трагических последствий для Казахстана. Благодаря чему создана база данных источников по имеющимся фондам респуб­ликанских и региональных архивов, в том числе и зарубежных. Фактически это первый шаг к формированию единой и системной казахстанской базы документов по истории голода, – сказал Берик Абдыгалиулы.

По словам депутата Сената Парламента РК Нурторе Жусупа, до 60–70% документов нового сборника многие десятилетия пылились на архивных полках и только теперь увидели свет.