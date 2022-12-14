«Хрустите», сгибайте, трите – так следует поступать с банкнотами при подозрении, что вам подсунули фальшивку.
Общество
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Пока в ходу наличные деньги, всегда найдутся желающие их подделать. На днях сотрудники областного департамента экономических расследований рассказали о гуляющих в регионе «полуфабрикатах». Мошенники разрезают купюру пополам, склеивают настоящую половинку с фальшивкой и расплачиваются такими «полубанкнотами», помещая их в терминал подлинной стороной.