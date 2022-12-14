«Хрустите», сгибайте, трите – так следует поступать с банкнотами при подозрении, что вам подсунули фальшивку.

Чаще всего среди «полуфабрикатов» циркулируют купюры в 2 тыс. тенге, хотя могут встретиться и других номиналов.

Как отметили экономические полицейские, причиной «гуляния» фальшивок в народе остается человеческий фактор – работающие в суете мелкие торговцы, невнимательные продавцы в магазинах... Многие, даже имея ультрафиолетовую лампу, формально проверяют только часть банкноты. Есть те, кто не обращает внимания, что на денежном знаке разные серии и номера.

На площадке областной палаты предпринимателей экономические полицейские провели своего рода мастер-класс по тому, как выявлять фальшивые тенге.

– Мошенники используют в основном компьютеры, струйный цветной принтер, обычную офсетную бумагу, – пояснила главный криминалист областного департамента экономических расследований Клара Гайсина. – Они имитируют защитные элементы, но при внимательном рассмотрении каждый определит, что это подделка.

Например, если посмотреть под разными углами рисунки с цветопеременными красками, они не изменят цвет. На фальшивках нет водяных знаков и иридисцентной полосы по краям. При проверке ультрафиолетом самодельные деньги имеют яркое голубое свечение.

Главный союзник мошенников – человеческая невнимательность. Поэтому, имея дело с бумажной наличностью, следует взять за правило несколько действий. Для начала купюру следует почувст­вовать на ощупь – похрустеть ею. Настоящие бумажные деньги на ощупь рельефные. Неровную текстуру можно почувствовать на изображениях номинала, архитектурных сооружений, карты Казахстана, а также надписи «Қазақстан Ұлттық Банкі». Также на всех банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высоко­рельефных элементов, хорошо различимых тактильно.

Нелишним будет посмотреть деньги на просвет. У подлинника цвет четкий, контрастный, на свету хорошо видны водяные знаки, цифры номинала и единая магнитная линия, нанесенная на поверхность в виде пунктира или ныряющего рисунка.

– Фальшивки, напечатанные на лазерном принтере, влаги не боят­ся, – рассказала криминалист. – Современная техника позво­ляет печатать качественные на вид банкноты. Однако стоит купюру согнуть и несколько раз провести пальцами по сгибу, краска осыплется и останется белая полоска. Хороший способ определить подлинность банкноты – соединить края по горизонтали или вертикали. На настоящих деньгах половинчатые орнаменты должны совпасть в целостный узор.

Как показывает жизнь, чаще всего фальшивые купюры стараются сбыть в продуктовых магазинах, на автозаправках, в уличных павильонах, маленьких киосках, мастерских и тому подобных мес­тах. К счастью, пока нет ни одного случая, чтобы подделки приняли в банке – для этого «умельцам» требуется супердорогостоящее оборудование.

По словам экономических полицейских, если человек понял, что ему все-таки подсунули фальшивку, не стоит пробовать ее сбыть другому – это преступление. Необходимо обратиться в департамент экономических расследований, где сотрудники примут необходимые меры – приедут на место, изымут денежный знак, назначат соответст­вующую экспертизу.

Любопытно, что фальшивомонетничество как явление появилось еще в VI веке до н. э. в Малой Азии. Под видом серебряных греческих монет «умельцы» изготавливали медяшки и покрывали их серебряной краской. И многие века мошенники действовали двумя способами – либо использовали дешевый металл, который сверху просто подкрашивали, либо уменьшали вес или содержание золота и серебра.

Во всем мире купцы научились проверять деньги на зуб – на тех, что были отчеканены действительно из серебра и золота, оставались вмятины.

Первые бумажные деньги появились в XI веке в Китае. Соответст­венно, тогда же возникли и попытки заработать на их подделке. В Европе купюры вошли в оборот в XVII веке, в России – в 1769 году при Екатерине Великой. Причем не прошло и года, как финансовое ведомство обнаружило первые 90 поддельных ассигнаций достоинством 75 рублей. Их переделали из 25-рублевок, заменив цифру 2 на 7.

В советское время самым громким делом по статье «Фальшивомонетничество» стала авантюра, провернутая бывшим водителем генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Экс-шофер Виктор Баранов штамповал 25-руб­левки, практически не отличавшиеся от настоящих. И сбывал в разных городах большой страны. В итоге его все-таки вычислили и посадили на 12 лет.

Сейчас чеканкой самодельных монет никто не занимается, могут попробовать подделать разве что коллекционные экземпляры. Но технически выполнить это почти невозможно. Зато преступников манят бумажные наличные деньги.

Как заключили экономичес­кие полицейские, на протяжении веков идет негласное состязание. Государство постоянно совершенст­вует защиту денег – усложняет печать, повышает качество бумаги, меняет форму банкнот, вшивает специальные нити-полоски, наносит голограммы… «Умельцы» в ответ придумывают все новые способы, как сделать фальшивки похожими на подлинники.

К сожалению, несмотря на то, что данное преступление предус­матривает достаточно суровое наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, желающих «навариться» на поддельных деньгах все еще немало.