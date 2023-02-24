HTTP: Киберарсенал_против_человечества: война_бесконечности.com

Что ни говори, а кибербезопас­ность и защита личного пространства сейчас не просто в тренде, это одно из необходимых условий существования в эпоху цифры.

Высокие технологии с каждым годом получают все большее развитие, цифровизация весело шагает по планете, а способы отъема нажитого непосильным трудом совершенствуются.

Иными словами, киберпреступность стала таким же неотъемлемым атрибутом действительности, как цифровая грамотность, которая, к сожалению, не всегда помогает в борьбе с мошенниками.

Какой толк от умения пользоваться мобильным банковским приложением, если юзеры собственноручно отправляют деньги мошенникам, поверив словам о беспроигрышных ставках или беспроцентных кредитах?

Скажем, на видеохостингах нередко можно обнаружить ложную рекламу о быстрых деньгах, если инвестировать в ценные бумаги нацкомпаний. А телефонные разводы «сотрудников безопасности банка» уже просто анекдот.

Что характерно, правоохранительные органы принимают все возможные меры вплоть до рассылки SMS населению с просьбой никому не передавать персональные данные. А народные избранники предлагают увеличить расходы на информационную безопасность и утолить кадровый голод.

Получается, что нас обезопасили со всех сторон. Мало того, что сами инструменты, которые мы используем для оплаты в Интернете или в обычном магазине, для перевода денег, для открытия депозита или кредита, снабжены разного рода фишечками типа шифрования данных, что, конечно, служит хорошей такой подушкой безопасности, так еще и государство думает о нашем благополучии, изучая методы кибермошенников и стараясь препятствовать их деятельности.

Но несмотря на такую надежную, в общем-то, защиту, граж­дане продолжают верить телефонным разводам и радостно перечисляют свои кровные неизвестно кому непонятно за что.

#Кто_виноват.net

Поведала мне однажды подруга такую историю. Ее одноклассник как-то обратился за помощью. Встреча со школьным товарищем произошла совершенно случайно, на городском пляже, поэтому подозрений никаких не вызвала.

Просил, конечно, денег, достаточно внушительную сумму. Мотивировал тем, что мама очень больна, необходимы дорогущие препараты, а он, сколько бы ни работал, не успевает столько зарабатывать, вот и берет в долг у друзей, надеясь на лучшие времена, когда он сможет со всеми расплатиться.

Как бы вы поступили в такой ситуации? Мама – это святое, да и в просителях не просто прохожий, одноклассник же, столько лет с ним за одной партой грызли гранит науки.

Конечно, подруга посочувствовала заботливому сыну и перечислила ему на карту средства, которые долго копила на покупку автомобиля. А через пару дней ей позвонила девушка, рассказав, что ее одноклассник – мошенник, обманул таким образом уже нескольких доверчивых, в том числе и ее, на него заведено дело.

Подруга сначала не поверила. Стала звонить по тому номеру, что ей оставил «убитый горем» товарищ. Естественно, не дозвонилась. А потом вспомнила, что даже расписку с него не взяла, а тот счет, на который перечисляла, скорее всего, уже закрыт. В общем, доказательств никаких, да и что доказывать, если она своими руками перевела деньги с депозита. Сама виновата.

Этот случай, скорее, исключение, чем правило. Здесь мошенник умело сыграл на человечес­ких чувствах. Но все же, как бы жестоко это ни звучало, никому не верьте, а если хотите помочь больному человеку, обращайтесь в официальные организации или помогайте семьям, которые хорошо знаете.

Все же самые распространенные примеры мошенничеств с использованием Интернета, мобильных телефонов и других гаджетов нам известны, и мы в состоянии защитить свои финансы и нервы.

Допустим, вам звонят с незнакомого номера либо приходит SMS с информацией, что банковская карта заблокирована, по карте совершена подозрительная операция. Тревожный момент, но лучшим выходом будет не вступать в переговоры, а обратиться в свой банк. Там быстро развеют сомнения.

Если по телефону сообщили, что близкий человек попал в беду, и просят перевести деньги на указанный расчетный счет, если в социальной сети вам прислали сообщение с просьбой одолжить денег либо со странной ссылкой, не спешите паниковать. Свяжитесь с близкими и друзьями, скорее всего, их аккаунт или телефон взломан.

У вас есть ипотечный кредит, и «сотрудник» банка по телефону или в сообщении пытается выяснить дату и способ оплаты ежемесячного платежа, предлагая совершить перевод на иной банковский счет во избежание штрафных санкций якобы в связи с изменением реквизитов кредитной организации – ни в коем случае ничего не сообщайте, а лучше не вступайте в диалог совсем.

Сотрудники банка никогда по телефону не спрашивают данные о счете, номере карты или способах оплаты кредита, иную конфиденциальную информацию. Максимум могут уточнить, действительно ли вы совершаете движения по счету.

Вам позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов или банка, убеждая в возможном совершении противоправных действий, и рекомендуют следовать инструкциям. Лучший выход – сбросить звонок и набрать номер телефона правоохранительных органов либо банка, сообщив о подозрительных действиях.

Если поступило письмо с предложением перейти по ссылке на сайт банка или интернет-магазина, не тыкайте никуда, удаляйте сразу. Переход по ссылке грозит передачей ваших конфиденциальных данных мошенникам, а посещение таких сайтов может привести к хищению личной информации (паролей, логинов, сообщений и т. д.).

Вы получаете сообщение о том, что стали победителем лотереи, про которую в первый раз слышите, а для получения суммы выигрыша необходимо направить реквизиты банковской карты (номер и секретные три цифры, расположенные на оборотной стороне). Очевидно, вас пытаются обмануть.

#Что_делать.com

По сведениям из интернет-ресурсов, гиперактивность кибермошенников пришлась на 2019 год. Тогда количество уголовных дел резко взметнулось вверх. Рост киберпреступности в МВД РК связали с приостановкой работы рынков и магазинов во время пандемии.

Такая картина наблюдалась не только у нас в стране. В отчете Европола Internet Organised Crime Threat Assessment 2020 есть такие слова: «Когда локдауны стали повсеместными, увеличилось число киберпреступлений».

Кроме разросшегося количества мошеннических действий качественно изменились методы отъема денег, расширился киберарсенал.

Появились сайты-клоны компаний ритейл-сегмента и служб доставки, они собирали всю вводимую информацию – от логина и пароля для входа на платформу до данных банковской карты. Как пример: мошенники распространяли фейковые новости о пандемии и предлагали фальшивые лекарства, таким образом эксплуатируя страх граждан перед новым вирусом.

В общем, дело ясное, что дело темное. Способов раскулачивания честных юзерян нынче не сосчитать. Нужно быть не просто бдительными, а в некоторой степени обладать даром предвидения, постигнув базовые приемы психологии.

Ведь проблема мошенничества в Интернете не в способах и количестве, в конце концов, есть и другие подстерегающие нас опасности. Скажем, кирпич на голову или банановая кожура под ногами. Хотя, помнится, один из персонажей непревзойденного мастера пера утверждал: «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится».

Проблема преступлений, совершенных в киберпространстве, заключается в том, что эти дела сложно расследовать, ибо Интернет обеспечивает анонимность мошенникам, взаимодействующим с жертвой зачастую из-за границы.

И что остается честным юзерянам? Быть настороже: никому и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать конфиденциальные данные карты (ПИН-код, срок действия, а также три цифры, расположенные на оборотной стороне); блокировать карту сразу же при утере или краже; конт­ролировать свои счета в личном кабинете посредством интернет-банкинга; закрывать доступ к счету на оплату в Интернете, если вы не совершаете покупок; при списании денежных средств с банковской карты (если вы не совершали никаких действий с финансами) незамедлительно обращаться в отделение банка для блокировки карты; не совершать никаких операций по инструкциям, полученным по телефону; не вводить данные своей банковской карты, не будучи уверенным в надежности интернет-ресурса.

#Юзеряне_VS_сисадмин

Вообще, правду говорят ИТ-администраторы, все проблемы с компом находятся в 30 сантиметрах от него. То же самое касается и кибермошенничества. В том смысле, что юзеряне зачас­тую сами виноваты в том, что их обманули. Но бывает и так, что и мошенничеством-то не пахнет, а проблемы таки возникают.

Вот недавно улыбнула очередная байка знакомого сисадмина, поведанная на днях и записанная со слов истерично-ироничного специалиста.

Есть у нас давний клиент, с которым работаем уже несколько лет подряд. За ним закреплен постоянный программист для решения его задач. Клиент трудится в основном в ночные часы, а мы до 18.00, но программист подключается к нему по необходимости.

У нас в компании все заявки, поступающие от клиентов, распределяет координатор между ответственными программистами с 9.00 до 18.00.

Так вот, как-то раз координатор, как обычно, пришел в офис, налил себе кофе, запустил почту и с удивлением обнаружил 100 500 писем от этого клиента, которые тот присылал в промежутке между 4 и 5 часами ночи через каждые 10–15 минут нашему программисту. Он писал об ошибках, которые выдавала его программа, из-за чего невозможно было работать. Изображение на мониторе дрожало, прыгало, ничего не видно. А они отчет сдавали в налоговую, вот и задержались, не успевали.

Негодование и отчаяние клиента были столь велики, что в его письмах цензурными были только имя программиста и предлоги. Мы столько ненормативной лексики даже и не знали, невзирая на богатый жизненный опыт. Ближе к 6 утра клиент успокоился, не получив ответа, и в следующем послании отправил программиста по всем известному адресу и пообещал нам всем встречу с проверкой из органов.

Наш программист, практикующий много лет тайцзицюань и восточные дыхательные практики, невозмутимо пригладил бороду и набрал со своего мобильного номер клиента, после чего сказал: «Доброго дня! Внимательно смот­рим на клавиатуру и убираем с нее лишнее».

В трубке воцарилось молчание, потом связь прервалась. Через два часа перезвонили и очень извинялись два человека: директор и главбух.

Выяснилось, главный бухгалтер клиента тяжелую папку со счетами уголком положила на край клавиатуры, как раз на клавишу Ctrl слева, и все: эта ваша 1С не работает, все дергается, ничего не видно. И традиционное: за что мы вам деньги платим?

После коллективных извинений программист самодовольно улыбнулся: «Опыт не пропьешь, как ни старайся. Но мы над этим работаем». Вывод: не нужно класть ничего на клавиатуру, иначе можно нечаянно зажать клавишу Ctrl и получить нервный тик монитору и себе.

Кстати, еще хорошая метода по профилактике «ошибок в программе»: переверните клавиатуру и постучите по ней. По статистике, из клавиатур частенько помимо крошек выпадают скрепки, иголки и странные мелкие предметы непонятного происхождения.

В общем, как бы ни развивались технологии, а вместе с ними и способы мошенничества, главное – сохранять спокойствие и трезвость ума, не забывая о критическом мышлении и элементарной логике.

Как говорит наш сисадмин, не тыкайте пальцами куда попало, это чревато последствиями. Лучше отведайте блинов на подходящей к завершению масленичной неделе и проверьте личный кабинет в финансовом приложении.

Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте: «Чтобы обнаружить на банкомате считывающее устройство, нужно поддеть клавиатуру. Если под ней есть еще одна, то это проделки мошенников. Если нет, то вы сломали банкомат».