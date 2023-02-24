HTTP: Киберарсенал_против_человечества: война_бесконечности.com

Из-за резкого повышения температуры воздуха и таяния снега в горах подтоплены дома и придомовые территории в ряде сел Алматинской области
Десять суток казахстанские спасатели работали на завалах разрушенных домов в трех турецких городах, пострадавших от мощного землетрясения. Результат миссии: семь спасенных, 88 извлеченных из-под обломков тел
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
В поисках смысла
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