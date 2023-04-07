http⁄⁄Цифровое_здоровье.com

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Ирина Захарова-Ильчук

Из разговора с дедушкой: «Эти ваши новомодные гаджеты никогда не заменят старую добрую газету». – «Почему же?» –
«А ты попробуй закемарить в кресле, накрыв лицо планшетом».

коллаж Павла Цедилина

К счастью или к сожалению, наступило такое время, когда практически у каждого школьника младшего звена имеется в наличии навороченный смарт­фон, у некоторых даже планшет, а про аккаунты в соцсетях и упоминать не стоит.

А вот в моем детстве дети безумно радовались простому набору новых разноцветных фломастеров, игрушке из киндер-сюрприза, а популярный в 90-е тамагочи вообще был пределом мечтаний. Единственным разочарованием было то, что вкус ароматного земляничного мыла не совпадал с запахом.

Но время летит, и вот уже пределом мечтаний поколения 90-х становятся тонометр и аппликатор Кузнецова. Что ни говори, а у каждого возраста свои гаджеты. И даже если вам немного за тридцать, есть надежда найти полезные устройства и прослыть экспертом в их использовании.

#Смарт_навороты

Итак, гаджеты для здоровья. Устройствами для развлечений и работы уже никого не удивишь, другое дело – полезные изобретения для поддержания себя в тонусе и профилактики некоторых заболеваний. Ведь именно эти две составляющие и позволяют нам оставаться бод­рыми, веселыми и здоровыми, по утверждению специалистов.

К тому же персонализированный подход к человеку – нынче один из трендов мира медицины и здорового образа жизни. Так что гаджеты для здоровья – это не попытка заработать на наивных гражданах и не игрушки для категории 30+. Это вполне себе рабочая схема, причем не только для старшего поколения, какие-то устройства полезны и для детей.

Скажем, зубная щетка, сканирующая ротовую полость. Как говорится, береги зубы смолоду. Ведь поход к стоматологу даже с учетом продвинутых медицинских технологий и сильнодействующих обезболивающих – такое себе развлечение.

Чтобы уберечься от стрессовых ситуаций в кресле стоматолога, раздобудьте электричес­кую зубную щетку с датчиком передачи данных о состоянии зубов. С помощью Bluetooth она соединяется с компьютером или смартфоном, и на экране отображается ротовая полость в формате 3D.

Что характерно, полученными фото можно делиться, нап­ример, со своим врачом, что автоматически избавляет от личной встречи и стресса.

А еще в специальных приложениях, идущих в комплекте с гаджетом, можно обнаружить советы по уходу за зубами. Но все же не стоит уповать на чудо-устройство, если вас беспокоит зубная боль или воспалилась десна. Лучше обращаться к специалисту, не запуская болезнь. В конце концов, гаджет хоть и навороченный, однако хорош больше для профилактики, но не для лечения.

С тех пор как изобрели градусник, человечество активно его использует, и это основная причина для того, чтобы усовершенствовать технологию. Все помнят эту картину, когда при покашливании или хлюпающем носе мама доставала из аптечки ртутный градусник, активно трясла рукой, помещала его под мышку больному детенышу, и надо было минут пять лежать не дергаясь.

Как сейчас помню эти малоприятные ощущения, ведь измеритель температуры был почему-то таким холодным! Потом, конечно, согревался от горячего тела, но ощущение инородности и неправильности происходящего не покидало. Ведь за градусником могли последовать горчичники, клизмы, горькие микстуры, стрептоцид на гланды и прочие пытки.

Современные дети от таких пыток избавлены. Сиропы от кашля у них сладкие, таблетки шипучие, а градусники – электронные. Нынче в аптеках большой выбор смарт-термометров.

Допустим, металлический наконечник электронных измерителей меняет свою электропроводность в соответствии с температурой тела человека. Ее значение фиксируется датчиком, встроенным в градусник, и показывается на цифровом экране в градусах Цельсия.

Процесс ожидания – 60 секунд, а проводить измерения можно несколькими всем известными способами.

Есть еще инфракрасные термометры. Они бесконтактные, измеряют амплитуду электромагнитного излучения от человека в инфракрасной части теплового спектра и переводят полученное значение в градусы Цельсия. Для определения температуры требуется всего пара секунд, а результаты выводятся опять же на цифровой экран.

Еще на прилавках аптек можно встретить «умные» тонометры, позволяющие быстро и просто измерить давление. Это обязательная процедура для людей, имеющих определенные заболевания, также рекомендуется спортсменам, а представителям некоторых профессий нужно измерять давление каждый раз, заступая на смену.

Современные тонометры умеют собирать статистику, анализировать полученные измерения, благодаря чему можно отслеживать динамику изменения давления. Эти приборы синхронизируют данные с облачными сервисами.

Конечно, такие устройства стоят немного дороже, чем обыч­ные. Но цель, как говорится, оправдывает средства.

Многие смарт-тонометры работают по новой технологии, учитывающей состояние сосудов пользователя, и в манжету нагнетается нужное количество воздуха, за счет чего измерения проходят более комфортно.

Такие гаджеты имеют компактный корпус и интуитивно понятное управление; на экране отчетливо видны результаты проведенных измерений; тонометр информирует пользователя о выходе полученных значений за установленные рамки. В памяти некоторых моделей устройства хранятся сведения о последних 30 процедурах.

Еще один очень важный гаджет для современного человека, у которого порой нет времени даже на перекус, это «умная» бутылка для контроля над водным балансом.

В круговерти событий в будни и выходные мы часто забываем не только о еде, но, что самое страшное, о воде. Как результат – выпиваем в день меньше двух литров воды, приводя организм к обезвоживанию.

Чтобы избежать подобного, нужно как-то себе напоминать, что надо попить. Именно для этого существуют специальные «умные» бутылки для воды.

Принцип их работы прост, как веник: встроенный сенсор определяет, сколько воды от суточной нормы уже выпито; затем приложение, установленное на смартфоне, информирует, сколько жидкости еще нужно выпить. Периодически «умная» бутылка светится, напоминая о необходимости промочить горло.

#Семь_раз_отмерь

Что ни говори, а решение проб­лем на основе особеннос­тей конкретного организма всегда лучше, нежели общие рекомендации. Это к тому, что на рынке нынче достаточно гаджетов и приложений, позволяющих отслеживать показатели организма.

Например, «умные» часы, фитнес-браслеты и приложения уже давно вошли в нашу жизнь, став карманными помощниками. Такое цифровое разнообразие позволяет подобрать комплекс индивидуальных решений для поддержания здоровья и предупреждения болезней.

К примеру, универсальный фитнес-браслет – польза для здоровья и тренировок. Гаджет, который действует по принципу тонометра.

Измерить давление, уровень кислорода в крови, узнать пульс, посчитать калории, количество пройденных шагов и просто проверить время можно с помощью этого устройства. Его подключают к смартфону и носят на руке как обычные часы. Функционал смарт-браслета зависит от выбранной модели.

А еще существуют специальный датчик и приложение для профилактики нарушений осанки. Прибор крепится на одежде и следит за положением спины. Если вы сгорбились, датчик сразу подает сигнал.

Следить за своей спиной можно также при работе за компьютером. Например, если установить расширение для браузера, оно будет каждые десять минут напоминать о необходимости выпрямить спину и предлагать раз в полчаса размяться и отвлечься от монитора.

Другое крайне полезное для человечества изобретение – трекеры сна для контроля ночного отдыха. Ведь во сне мы совсем не можем себя конт­ролировать и отслеживать факторы, влияющие на качество и продолжительность отдыха, а утром страдаем от недосыпа, больной головы и ноющей спины.

Контактные и бесконтактные трекеры измеряют время сна и бодрствования ночью, отслеживают фазы отдыха, фиксируют движения тела, измеряют частоту дыхания и сердечных сокращений, записывают и сохраняют все показатели в приложении, установленном на смартфон.

Утром счастливый владелец такого гаджета увидит детальный отчет с рекомендациями о том, как сделать сон здоровее и крепче. Однако не стоит на волнах эйфории забывать, что проверенные советы о повышении качества ночного отдыха может давать только квалифицированный врач.

Нужный гаджет для людей, страдающих сахарным диабетом, ну или для желающих постоянно контролировать уровень глюкозы в крови – глюкометр. Очень компактный, его удобно использовать дома, на улице, работе или учебе.

В составе прибора – сам аппарат, прокалыватель и тест-полоска, на которую нужно помес­тить каплю крови. Она вставляется в гаджет, и уже через 5–30 секунд на дисплее появляются результаты. Есть и неинвазивные глюкомет­ры, которым для определения уровня глюкозы не требуется непосредственного контакта с человеком.

Точность аппарата зависит от принципа его действия, на данный момент врачи и пациенты чаще выбирают электрохимический прибор для измерения.

Из великого множества гаджетов для красоты интерес представляет смарт-зеркало. Это планшет с камерой, которая делает фотографии лица, анализируя кожу по десяти заданным параметрам. Распознав черные точки, угри, морщины, расширенные поры, гаджет советует перечень косметики для устранения данных проблем.

Кроме этого, подобное зеркало – мини-энциклопедия, в памяти планшета есть данные по более чем десяти тысячам средств для ухода за кожей лица.

В общем, учитывая количество и разнообразие приборов для измерения различных показателей человеческого организма, понимаешь, что эти данные крайне важны как для профилактики, так и для постановки верного диагноза, от которого, соответственно, зависит эффективность лечения.

Но современные гаджеты для красоты и здоровья все же не могут заменить полноценный поход к врачу и поставить правильный диагноз. Однако их достоинство в том, что они способны распознать первые признаки недомогания.

К слову, сегодня рассуждения о здоровье крайне актуальны, ведь 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья (World Health Day). Именно в этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения.

В рамках Дня здоровья проводятся информационно-просветительские мероприятия с целью напомнить о том, как много значит здоровье, направить внимание каждого жителя планеты на проблемы здравоохранения, на необходимость проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

В этом году Всемирная организация здравоохранения отмечает свое 75-летие, и девизом даты служат слова «Здоровье для всех».

В общем, из каждого утюга мы сегодня слышим, что нужно сохранять здоровье, действуя на опережение в плане самоконтроля и заботы о себе. И в этом нам помогут различные девайсы для мониторинга организма.

Главное помнить: мозг человека устроен удивительным образом. Он работает постоянно с момента рождения до момента покупки гаджета. Так что, приобретая новый, не забывайте о функциях критического мышления и элементарной логики, встроенных в наш мозг.

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