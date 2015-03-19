Художественная сокровищница страны

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Гук Дмитрий
Проходят годы, но, перелистывая пожелтевшие страницы архивных документов, беседуя с представителями старшего поколения музейных сотрудников, еще раз убеждаешься, что работать здесь могут только люди, безгранично преданные своей работе, энтузиасты своего дела. Ведь их деятельность на первый взгляд и не видна. Но благодаря их энергии, профессионализму, личной увлеченности и ответственности музей стал крупнейшим художественным центром страны.
В послевоенный период в галерею (так тогда назывался теперешний Государственный музей искусств им. А. Кастеева) пришли новые люди, профессиональные научные сотрудники, и работа поднялась на совершенно иной уровень. Во многом это свяс приходом к руководству галереей Любови Георгиевны Плахотной, которая была назначена на пост директора в сентябре 1950 года.
В апреле 1952 года начал свою работу постоянно действующий лекторий КГХГ. Лекции читали в зале Центрального дома работников искусств. Позже лекторий был преобразован в Народный университет культуры.
Лишь в 1952 году галерее было возвращено прежнее здание по ул. Советской, 22, но только первый его этаж. Прошло еще целых пять лет, прежде чем значительно увеличилась ее экспозиционная площадь. В 1959 году под галерею выделили еще два этажа в том же здании, и у сотрудников появилась возможность широко и достойно представить музейную коллекцию, формировать постоянную экспозицию по различным разделам.
В архивах, отражающих эти годы, можно найти информацию о любопытных мелочах музейной жизни. Например, смотрителей тогда называли наблюдателями.
Деятельность галереи в 1950–1976 годы была направлена н а активное пополнение коллекции. К концу 1950-х годов сформировалась национальная школа казахского изобразительного искусства, ярко и мощно заявившая о себе на Декаде литературы и искусства Казахстана в Москве в 1958 году. И галерея активно приобретала произведения первых профессиональных художников республики. Именно в эти годы поступили знаменитые картины «Кок-пар» Канафии Тельжанова, «Ловля лошади» Молдахмета Кенбаева, «В родном ауле» Камиля Шаяхметова, «Откочевка» Сабура Мамбеева, «Пиала кумыса» Айши Галимбаевой и многие другие. Сюжеты этих картин свидетельствуют о том, что молодые художники-казахи для своих первых полотен выбирали темы, знакомые им с детства. Это придавало их произведениям актуальность и вызывало искреннюю заинтересованность у зрителя.
В 1950 годы предпринимаются и первые попытки работы с частными владельцами произведений искусства. Особо надо отметить вклад Всеволода Теляковского (1894–1963), художника, чье имя связано со становлением театрально-декорационной живописи в Казахстане. Сын Владимира Теляковского, последнего директора императорских театров, был сослан в 1935 году из Ленинграда в Казахстан за дворянское происхождение. В разные годы от Теляковского в фонды ГМИ поступило 94 экспоната русского и западноевропейского искусства, подлинность которых не вызывала сомнений! Некоторые из них были переданы в дар. Особо ценными были портреты его родителей – Владимира Аркадьевича и Гурли Логиновны Теляковских, написанные замечательным русским художником Константином Коровиным.
Каждый экспонат имел свою историю. Например, картина «Девушка с розами» в 1962 году была приобретена у сестры знаменитого художника Виктора Борисова-Мусатова – Елены. В музее хранится письмо, в котором Елена Эльпидифоровна рассказывала об истории создания этого портрета: «…я позировала для картины «Дама на лестнице» …приходилось долго стоять, я уставала. Когда я почувствовала себя плохо, он (художник) привел меня домой. Я невольно прилегла у туалетного столика, на котором стоял букет роз. Брату понравилась моя непринужденная поза, и он сделал набросок… Вот и вся история этого сюжета».
Или другой интересный пример. Кисти Ильи Репина принадлежит «Портрет Вильгельма Битнера», журналиста, редактора и издателя научно-популярного журнала «Вестник знаний». Портрет был написан в 1912 году по просьбе подписчиков журнала, которые решили отметить 10-летний юбилей журнала и заслуги его редактора. До поступления в музей картина находилась в семейном собрании. В 1974 году она была приобретена у дочери В. Битнера и стала гордостью коллекции.
В 1965 году за высокий уровень собирательской работы, за научную и популяризаторскую деятельность приказом Министерства культуры СССР музею была присвоена первая категория. К 1973 году коллекция выросла до 11 тыс. единиц хранения по всем разделам.
В эти годы поступали работы и неизвестных художников. Поэтому сотрудники постоянно ведут научно-исследовательскую работу по атрибуции произведений – устанавливают имя автора, собирают, порой с большим трудом, сведения о нем, восстанавливают историю создания картины и ее принадлежность к национальной художественной школе. Это работа достаточно сложная, иногда уходят годы на то, чтобы восстановить истину. В 1960 году в фонды ГМИ им. А. Кастеева поступила работа под названием «Дети князей Трубецких», приобретенная у московского коллекционера. И хотя полотно было явно не завершенным, имело эскизный характер, оно приковывало к себе внимание живописностью, свободным и размашистым мазком уверенного в своих возможностях художника. Привлекателен был и сюжет с особым лирическим настроением: в парке изображены две милые девочки с огромной собакой, вдалеке на скамейке еще одна девочка, вероятно с гувернанткой. Картина была принята на хранение как работа неизвестного мастера конца ХIХ – начала ХХ века. По живописной манере определялся круг художников, близких к Валентину Серову, возможно, его учеников. Путем сложных изысканий было установлено, что работа принадлежит Семену Никифорову, который действительно являлся учеником Серова и активным участником выставок передвижников. Были установлены и имена девочек. Ими оказались дочери князя Петра Николаевича Трубецкого – Софья, Любовь и самая младшая – Александра. В настоящее время работа заняла достойное место в постоянной экспозиции музея.
В июне 1962 года Алма-Ату посетил известный американский художник, председатель Национального совета американо-советской дружбы Рокуэлл Кент с женой Сэлли Кент. По случаю его приезда в галерее открылась выставка казахстанских художников, собравшая 134 произведения. Были встречи американского художника и с музейными сотрудниками, ведущими казахстанскими искусствоведами. Это было чрезвычайное событие не только для Алма-Аты, но и для всей республики.
С ростом числа экспонатов постоянно возникал вопрос о строительстве нового здания для галереи, архитектура которого учитывала бы специфику музейной деятельности. В 1965 году Совет министров КазССР принял решение о проектировании и строительстве специального здания для КГХГ. Группа архитекторов и инженеров мастерской № 2 института «Алмаатагирогор» в составе Э. Кузнецовой, О. Наумовой, Б. Новикова разработала уникальный проект. Строительные работы, начатые в 1968 году, велись с энтузиазмом, и уже в феврале 1976 года музей был сдан в эксплуатацию. Здание без броских архитектурных деталей (ведь все сокровища находятся внутри), но выразительным геометрическим объемом, увенчанным 30-метровой пирамидой из стекла, оно знакомо теперь многим казахстанцам и гостям южного мегаполиса.

Галина СЫРЛЫБАЕВА, искусствовед, руководитель сектора классического зарубежного искусства ГМИ РК им. А. Кастеева, член Союза художников РК, член Международной ассоциации художественных критиков AICA

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