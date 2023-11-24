Художник, что рисует дом

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Выставка художника Нурболата Аскара стала еще одним напоминанием о  том, что прекрасное рядом с нами, достаточно лишь сделать к нему шаг.

Работы молодого, но уже вполне известного казахстанского художника в регионе представлены впервые. Персональная выставка «Қадам» проходит в Талдыкоргане по инициативе Галереи изобразительного искусства. Как подчеркивают организаторы, картины Нурболата Аскара заслуживают особого внимания: техника автора умело соединяет различные школы и стили живописи, а его «фирменная» тематика домашнего очага и семьи близка и понятна каждому, но в то же время заставляет совсем по-другому взглянуть на очарование простых вещей и неповторимость наших будней.

И действительно, на больших и малых полотнах можно увидеть до боли знакомые моменты детства – такие же размытые, но яркие, наполненные щемящим сердце уютом и переносящие в прошлое, а красочные портреты дорогих сердцу женщин и футуристических красавиц заставляют еще раз восхититься человеческой красотой в ее различных проявлениях.

Лейтмотивом творчества и вдохновляющей силой, подчеркивает сам автор, для него были и остаются люди.

– Все мое творчество – о народе и для народа, – говорит Нурболат Аскар. – Это то, что мне всегда интересно, то, что трогает мое сердце, – родные места, близкие, знакомые, узнаваемые люди. Ничего фантастического, только то, что живет в душе. На формирование техники повлияли мои учителя – выпускники Академии художеств имени Репина и художественной школы Сан-Франциско. У меня смешанная техника, включающая помимо прочего и казахский народный колорит. Я люблю нестандартные вещи, и этот «микс» помогает мне как придерживаться традиционных техник, так и усложнять и добавлять какие-то новые варианты. Но я всегда рисую от души.

Как подчеркнула одна из зрительниц, выставка пропитана ароматом настоящей жизни. В тщательно ли прописанных деталях, в уверенных ли крупных мазках – каждое изображение художника выверено технически и до краев наполнено душевностью. Возможно, потому уже с первого взгляда в портрете заботливой әже, накрывшей дастархан и ожидающей к обеду близких, каждый зритель узнает свою бабушку – с натруженными руками, уставшую, но с особым трепетом ждущую или ждавшую. Одни картины динамичны, в других – таких как «Ужин» и «Беседа» – время словно остановилось. Но абсолютно все работы проникнуты традиционной самобытностью, семейностью и каким-то особым, обволакивающим уютом.

30-летний уроженец Кентау творчеством занимается уже 15 лет. Нурболат Аскар – выпускник Казахского национального университета искусств, является лауреатом Государственной молодежной премии «Дарын» и обладателем Гран-при ХIХ Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». Его работы активно представляют на различных республиканских конкурсах, а персональные выставки в разные годы проходили в Астане, Алматы, итальянской Флоренции, а также в Индии. Но это, надеется молодой автор, только начало: он мечтает стать по-настоящему знаменитым и расширить географию своих выставок.

Самый большой интерес нынешняя экспозиция представляет для подрастающего поколения, уверен преподаватель Детской художественной школы Денис Гаврилюк, посетивший галерею со своими подопечными. Такие встречи и передача опыта – как художественного, так и жизненного – способствуют всестороннему формированию их личности. Для юных талантов эти работы, наполненные светом и цветом, послужат примером и вдохновением, уверен наставник.

– Атмосфера картин близка и понятна каждому, – считает член Союза художников Казахстана Муратбек Турбай. – У автора есть особенность – он очень точно передает настроение за счет цвета, умело играя им. И по колористике можно отследить эволюцию мастерства: если до этого художник использовал чистые и контрастные цвета, то сейчас в работах превалируют сложные и интересные переходы и сочетания.

В экспозиции порядка двух десятков картин. Но, как оказалось, в Талдыкорган прибыли далеко не все работы, запланированные к показу. Самые объемные полотна не поместились в грузовую «Газель», поделился автор, подчеркнув, что в настоящее время в его творчестве они занимают ведущее место.

– Сейчас в основном пишу масштабные картины, потому что хочется постоянно повышать уровень мастерства, – говорит Нурболат Аскар. – Ведь маленькие картины смотрятся цельно, а большой формат требует особого подхода, заставляя работать более скрупулезно.

Полную же коллекцию, включая большие композиционные работы, можно будет увидеть предстоящей зимой на персональной выставке художника в Государственном музее искусств имени А. Кастеева.

#художество #выставка «Қадам»

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