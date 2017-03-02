Свежий выпуск
​Художник получил поддержку
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Месяц назад «Казахстанская правда» рассказала о творчестве Марата Смаилова («Поющий в тишине», 6 февраля). Мир звуков глухой мастер заменил миром образов и цвета. В последние годы он оказался в трудной жизненной ситуации, без работы.

28 февраля Восточно-Казахстанский областной музей искусств провел благотворительный вечер в помощь художнику, собравший представителей общественных организаций, предприятий, банков, предпринимателей, ценителей прекрасного. Как отметила директор музея Нуржази Калие­ва, стояла задача не только помочь в приобретении холстов, красок, бумаги, но и сделать шаг к осуществлению мечты Марата о персональной выставке.

– Чтобы иметь энергию для творчества, художнику нужно знать, что общество заинтересовано в его труде, – отметила руководитель.

Часть картин Марата Смаилова в ходе вечера была приобретена различными структурами. Еще раньше 7 работ купил бывший казахстанец, ныне гражданин Канады Константин Мирошник. Запас бумаги, пастели, красок, кистей, холстов передали восточноказахстанские художники. Главную же новость озвучило дочернее отделение крупнейшего российского банка: финансисты взяли на себя постоянное спонсорство – все работы мастера они будут оформлять за свой счет.

– У Марата импульсивная, страстная подача образов и цвета, – заключила научный сотрудник музея Лариса Мартынова. – Зритель словно становится соучастником творческого процесса, каждый может увидеть и понять что-то свое. Художнику с таким потрясающим чувством гармонии нельзя не творить.

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