​Художники рисуют спорт

Свежий выпуск
647
Дмитрий НОРКИН
фото предоставлено НОК РК

В Астане в Музее Первого Президента Республики Казахстан подвели итоги конкурса среди художников, посвященного 25-летию Независимости страны и 25-летию Национального Олимпийского комитета.

Конкурс был организован с целью поддержки творчества отечественных художников, развития изобразительного искусства и пропаганды спортивных достижений. Согласно условиям, в картинах предлагалось отразить идеологию Олимпизма и показать достижения казахстанского спорта за 25 лет. За семь месяцев было собрано около 30 работ.

В состав экспертной комиссии вошли генеральный секретарь Нацио­нального Олимпийского комитета Данияр Абулгазин, художественный критик Ардак Юсупова, член Союза художников РК Сейсенхан Махамбетов и олимпийский чемпион ­Серик Сапиев.

Как отметили члены экспертной группы, все работы отличались высоким мастерством исполнения. Поэтому пришлось выбирать лучших из лучших. Первого места за картину «Жарқын болашақ» удостоен художник Бейбит Асемкул. Он награжден денежным сертификатом на сумму 5 млн тенге. Второе занял Женис Нурлыбаев с работой «Самғау», ему вручен сертификат на сумму 3 млн тенге.

По решению членов жюри работа Сембигали Смагулова «Легкая атлетика» заняла третье место, а сам художник стал обладателем сертификата на сумму 1 млн тенге. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы от НОК РК.

«Большое спасибо Национальному Олимпийскому комитету страны за интересный конкурс. Конечно, я очень рад тому, что стал его победителем. Признаться, свою работу выполнил в течение 10 дней, работал днем и ­ночью. Сейчас все звонят, поздравляют. Мы должны пропагандировать спорт с помощью искусства, и такие конкурсы помогают в этом лучше всего», – отметил победитель Б. Асемкул.

Художники, представляя свои картины, отмечали, что спортивные достижения соотечественников – лучшая презентация страны на мировой арене.

Популярное

Все
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
В приоритете – реальное производство
Застройщик в халате
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Нужны понятные правила игры
Кандасы помогут выучить язык
Ездить хочется с комфортом
Синие vs белые воротнички
ChatGPT на подхвате
Солнце Карлага
О тайнах степи
Тон задают клипмейкеры
Болезнь, о которой нужно знать всем
Даурен Муратбеков назначен секретарем Высшего Судебного Совета РК
Газета «Қазақ тілі» была одним из самых значимых печатных изданий Семея – города с интересной историей
Великие игры номадов
Аскар Жакенов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства
Быль и сказки Павла Бажова
Пока звенит наковальня
Принцесса цирка
Зеленский позвонил Токаеву
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
Путеводная звезда
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
31 год назад Казахстан и Евросоюз установили дипотношения
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн

Читайте также

Берегись, автомобиль
Село ждет специалистов
Нужна прозрачная ценовая политика
Основа мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]