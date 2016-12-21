​Художники рисуют спорт

фото предоставлено НОК РК

В Астане в Музее Первого Президента Республики Казахстан подвели итоги конкурса среди художников, посвященного 25-летию Независимости страны и 25-летию Национального Олимпийского комитета.

Конкурс был организован с целью поддержки творчества отечественных художников, развития изобразительного искусства и пропаганды спортивных достижений. Согласно условиям, в картинах предлагалось отразить идеологию Олимпизма и показать достижения казахстанского спорта за 25 лет. За семь месяцев было собрано около 30 работ.

В состав экспертной комиссии вошли генеральный секретарь Нацио­нального Олимпийского комитета Данияр Абулгазин, художественный критик Ардак Юсупова, член Союза художников РК Сейсенхан Махамбетов и олимпийский чемпион ­Серик Сапиев.

Как отметили члены экспертной группы, все работы отличались высоким мастерством исполнения. Поэтому пришлось выбирать лучших из лучших. Первого места за картину «Жарқын болашақ» удостоен художник Бейбит Асемкул. Он награжден денежным сертификатом на сумму 5 млн тенге. Второе занял Женис Нурлыбаев с работой «Самғау», ему вручен сертификат на сумму 3 млн тенге.

По решению членов жюри работа Сембигали Смагулова «Легкая атлетика» заняла третье место, а сам художник стал обладателем сертификата на сумму 1 млн тенге. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы от НОК РК.

«Большое спасибо Национальному Олимпийскому комитету страны за интересный конкурс. Конечно, я очень рад тому, что стал его победителем. Признаться, свою работу выполнил в течение 10 дней, работал днем и ­ночью. Сейчас все звонят, поздравляют. Мы должны пропагандировать спорт с помощью искусства, и такие конкурсы помогают в этом лучше всего», – отметил победитель Б. Асемкул.

Художники, представляя свои картины, отмечали, что спортивные достижения соотечественников – лучшая презентация страны на мировой арене.