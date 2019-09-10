Свежий выпуск
​Хулиганская самооборона
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Сначала в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой местной областной больницы доставлен 30-летний мужчина с резаной раной левой кисти. А через час в полицию сообщили, что туда же доставлен 27-летний парень с ножевым ранением в области живота.

По месту ЧП выехала следственно-оперативная группа. В итоге выяснилось, что в тот вечер пострадавшие отдыхали в разное время в разных развлекательных заведениях. Мужчины рассказали, что получили ножевые ранения при попытке познакомиться с неизвестной женщиной. Когда они начинали с ней заводить разговор, то сталкивались с грубостью с ее стороны. А затем уже в ходе конфликта женщина доставала свой нож.

Стражи порядка возбудили досудебное производство по статье 293, часть 1, УК РК «Хулиганство», а затем быстро установили личность подозреваемой, и уже через полчаса 21-летняя местная жительница дала признательные показания.

Задержанная рассказала, что парни пытались познакомиться с ней и начали приставать. А нож, по ее словам, всегда у нее при себе, так как она ходила по развлекательным заведениям одна. Кстати, от холодного оружия после случившегося девушка сразу же избавилась…

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