Хулиганы Костанайской области позвонили на "112" более 120 тысяч раз

Общество
В 2017 году на номер вызова единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области "112" поступило 126 897 несвойственных звонков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

"Номер вызова единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области "112". Из общего количества поступаемых звонков, 90% – непрофильной направленности, в том числе и ложные звонки. Так, за 9 месяцев 2017 года на номер экстренной службы "112" поступило более 126 897 несвойственных звонков, такие как проверка сотовых телефонов, предоставление информации справочного характера или баловство детей, а также ложные сообщения", – говорится в сообщении.

Сегодня в Костанайской области действует 5 линий номера "112". И очень часто, как отмечают специалисты, они оказываются все заняты, но не по важным звонкам, для которых создавались линии. Поэтому спасатели просят жителей и гостей области серьезно подумать, прежде чем набрать номер вызова "112", ведь в это время телефонная линия может быть небходима тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи. 

При этом отмечено, что количество ложных звонков от населения постоянно растет. ДЧС напоминает о том, что в соответствии со статьей 438 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" налагается административный штраф за заведомо ложный вызов специальных служб. Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 месячных расчетных показателей.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания либо совершенные в период ликвидации аварии, пожаров, последствий стихийных бедствий, влекут штраф на физических лиц в размере 60 месячных расчетных показателей. 

