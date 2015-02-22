Хулио Сезар Чавес-младший вызвал Геннадия Головкина на поединок

Спорт
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Ксения Воронина
Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший после боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе Геннадия Головкина с британцем Мартином Мюрреем заявил, что ставит миллион долларов на то, что нокаутирует казахстанца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Без своей мощи Головкин не такой уж и хороший боксер, – заявил Чавес-младший в Твиттере. – Ставлю миллион долларов из гонорара, что нокаутирую тебя, если мы встретимся в поединке", – приводит слова 28-летнего мексиканца портал Аllboxing.ru.

Далее Чавес-младший вызвал Головкина на бой, написав, чтобы казахстанец вышел с ним на ринг в его весовой категории. Также мексиканец, которого судя по реакции не впечатлила победа Головкина над Мюрреем, добавил, что судья оставил бой очень быстро.

Хулио Сезар Чавес-младший – молодой мексиканский боксер-профессионал, выступающий в 1-й средней весовой категории. Чемпион мира (по версии WBC, 2011–2012 года). Сын прославленного боксера Хулио "Джей Си" Сесара Чавеса. В данный момент Чавес-младший готовится к поединку с поляком Анджеем Фонфарой. Бой намечен на 18 апреля.

Напомним, что сегодня, 22 февраля Геннадий Головкин одержал досрочную победу над Мартином Мюрреем, отправив британца в нокаут на 11-м раунде.

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