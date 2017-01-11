Прибегать к дедуктивному методу не пришлось. Получив сообщение об исчезновении с припаркованного возле одной из гостиниц автобуса, полицейские ни секунды не сомневались, что пропажа отыщется скоро: большая канареечного цвета машина, курсирующая по маршруту № 101 между Петропавловском и расположенным в десяти минутах от него райцентром Бесколь, так примелькалась горожанам, что ее узнают за километр – спрятать такую попросту невозможно, самому пользоваться или сбыть – тем более. Достаточно было оповестить патрульные экипажи – и через несколько часов автобус обнаружили брошенным в микрорайоне на окраине.

Еще сутки понадобились для розыска злоумышленника. Камеры видеонаблюдения зафиксировали давно знакомый стражам порядка облик: 26-летний горожанин уже неоднократно представал перед судом за имущественные преступления. В протоколе мотив совершенного им на сей раз квалифицирован как «хулиганские побуждения» – так на официальный язык переведено объяснение задержанного: «Просто так». И ему поверили. По большому счету, пользующегося репутацией хулигана парня даже злоумышленником назвать трудно – ничего он не замышлял плохого. Просто шел себе подшофе ночной улицей, глядь – автобус, а рядом никого. Привыкнув хватать все, что плохо лежит, решил угнать и маршрутку.

И ведь не один он такой. В прошлом году, как сообщили в ДВД, на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 105 угонов автомобилей без цели хищения. В 98 случаях любителей покататься удалось привлечь к ответственности.