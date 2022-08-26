Общество
Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электро­обогревателями?
Андрей Кратенко

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Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электро­обогревателями? Такие вопросы задают себе местные жители на фоне масштабного ремонта ТЭЦ-2 и продолжающего разбора рухнувшей трубы.

Не добавляют оптимизма и противоречивые заявления руководителей. С одной стороны, недавно назначенный аким Петропавловска Руслан Анбаев сообщил: социальным объектам следует запастись резервными источниками тепла. Кроме того, руководство энергетической компании «Севказэнерго» еще 15 июля 2022 года направило в областное управление здравоохранения письмо, в котором рекомендовало приобрести для больниц дополнительные отопительные приборы на случай нештатной ситуации на ТЭЦ-2.

С другой стороны, буквально через неделю, 21 июля, появилось другое письмо «Севказэнерго», из которого следует, что ничего «альтернативного» закупать не нужно. А сам генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов на брифинге, сидя рядом с акимом города Русланом Анбаевым, подчеркнул: предстоящей зимой в квартирах петропавловцев будет теплее, чем прошлой.

Кому и чему верить?

– После проведения всех запланированных ремонтов станция сможет обеспечить город теплом, – считает Олег Перфилов. – К началу ноября на ТЭЦ-2 будут готовы к работе 10 котлов, а к декабрю – все 11, поэтому установка резервных систем теплоснабжения не потребуется. Ближайшие год-два мы обеспечим город теплом. Но при дальнейшем интенсивном жилищном строительстве его дефицит возникнет.

В этой связи акимат города заключил договор с ТОО «Готика» на разработку схемы развития теплоснабжения Петропавловска с привязкой к генеральному плану до 2035 года.

На вопрос, почему оборудование ТЭЦ оказалось в столь плачевном состоянии, что приходится сразу ремонтировать несколько котлов, Олег Перфилов ответил:

– Главная причина – сдерживание тарифов. – Последние девять лет я работал генеральным директором «Павлодарэнерго», так вот на станциях в Павлодаре (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) ремонтный фонд в 2022 году составляет 5,5 миллиарда тенге, а в Петропавловске – 2,3 миллиарда, то есть почти в два с половиной раза меньше, и это почти на то же самое количество основного оборудования. И так на протяжении последних четырех лет. По этой причине денег на ремонт хронически не хватает.

С учетом того, что 80 процентов материалов для ремонта мы покупаем в России, можете представить себе, как по нашему бюджету ударил повысившийся курс рубля. За последние два-три года цены выросли в два раза! А при росте цен на материалы что остается делать? Сокращать физический объем ремонта…

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