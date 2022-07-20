Общество «Хвост» пандемии 20 июля 2022 г. 1:45 Андрей Дмитровский, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Международного тренингового центра ННЦООИ имени М. Айкимбаева На расширенном заседании Правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева прозвучала тревожная цифра по числу заражений COVID-19 в мире: «за последние две недели число пациентов увеличилось на 30%». Ситуация осложнилась и в нашей стране тоже. Алматы, в частности, может войти в «красную» зону, и здесь ввели масочный режим в закрытых помещениях. Как сказал Глава государства, основная причина – несоблюдение жителями и врачами мер безопасности. В этот же день, 14 июля, Минздрав РК пересмотрел матрицу определения зон по определению эпидемиологической ситуации, и сейчас, согласно обновленной версии, все регионы находятся в «зеленой» зоне. На мой взгляд, все, что касается этого вопроса – все еще продолжающейся пандемии, является достаточно сложным и неоднозначным. По официальным данным, количество полностью вакцинированных граждан в Казахстане свыше 60%. Но это далеко не повод для успокоения, мы, врачи-инфекционисты и эпидемиологи, уверены, что их должно быть не менее 90–95%. Двукратная вакцинация еще ничего не значит, каждые 6 месяцев, по современным представлениям, надо ревакцинироваться. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев, призывающий значительно активизировать кампанию по вакцинации и ревакцинации, абсолютно прав: этот процесс должен быть постоянным, пандемию еще никто не отменял, но у нас что-то в этом плане затормозилось, население расслабилось. Медицинские работники не могут заставлять людей вакцинироваться и ревакцинироваться, каждый человек сам должен понять, что здоровье и безопасность в его руках. Поэтому не надо ждать напоминаний участкового врача или медсестры, а самому позаботиться об этом. Тем более что в казахстанских поликлиниках на сегодня доступен достаточно широкий выбор вакцин для защиты от COVID-19: есть QazVaс, SinoVac, Pfizer. Одной из важнейших и эффективных профилактических мер является вакцинация. Что касается досужих разговоров «о вреде» вакцин против COVID-19, то в лучшем случае это вымысел, распространяемый невежественными людьми, в худшем – злонамеренность. Как врач-инфекционист-эпидемиолог и специалист лабораторной диагностики с большим стажем, я достаточно плотно занимаюсь изучением этого вопроса. Недавно, в частности, на конференции, посвященной COVID-19, сделал доклад по эффективности и побочным эффектам разных вакцин, основанный на информации, поступающей из США, Европы, стран Юго-Восточной Азии и России. Я понимаю, что у нашего населения может быть недоверие к нашим источникам, особенно к чиновникам от медицины. Но тогда почитайте, что пишут об этом в «просвещенной Америке», где есть специальная государственная организация (VAERS), которая проводит расследование каждого смертельного случая или осложнения от вакцинации. Так вот, там провели расследование всех подобных случаев, о которых им сообщало (жаловалось, возмущалось и т. д.) само население, и ученые пришли к выводу, что смертельных случаев, спровоцированных вакцинацией против COVID-19, не было. К изучению жалоб и обращений от граждан подключились также Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA. Они тоже пришли к выводу, что причинно-следственных связей между вакцинацией и летальными исходами нет. Это может быть только случайный фактор, так как люди могут умирать от разных причин. С другой стороны, в марте 2022 года в The Lancet, одном из самых авторитетных журналов по медицине, было опубликовано исследование, показавшее, что в отличие от официальной оценки по количеству смертельных случаев от COVID-19 (в 2020 и 2021 годах – 5,9 миллиона человек), реальное приближается к 18,2 миллионам, а избыточный уровень смертности составляет 120 человек на 100 тысяч населения в среднем. Названная цифра страшна. Единственное, что поможет избежать тяжелого течения болезни и смертей любимых нами людей, – поголовная вакцинация и ревакцинация через каждые 6 месяцев. По собственному опыту (все мое окружение и я сам вакцинировались и ревакцинировались в числе первых в Казахстане) могу сказать, что реакция на вакцинацию зависит не столько от вакцины, а сколько от иммунного состояния организма конкретного человека. Чаще всего из негативных моментов наблюдается аллергическая реакция на чужеродный белок, однако даже аллергический настрой не является, по сути, противопоказанием для вакцинации. Если так, то надо дважды, до и после вакцинации, принять что-то противоаллергическое. Еще одно часто встречаемое осложнение связано с повышенной свертываемостью крови, но это вообще присуще многим людям в возрасте даже и без вакцины. Поэтому после 45–50 лет (особенно мужчинам) врачи рекомендуют применять в небольших дозах такие препараты, как кардиомагнил или аспирин-кардио. Если же речь идет о вакцинации, а у человека настрой на повышенную свертываемость, то тем более до и после этого процесса вакцинации несколько недель принимать кардиомагнил. Да, надо признать: тяжелая пандемия, к счастью, закончилась. Большинство населения Казахстана имеет антитела – кто-то привился, а кто-то переболел. Но мы еще долго будем жить в хвосте пандемии, тем более что штаммы опасного вируса продолжают мутировать. Возьмем для сравнения грипп. Каждый сезон появляются новые генетические варианты вируса, именно поэтому состав вакцины ежегодно обновляется. И ВОЗ, проводя анализ, рекомендует, какие из них желательно использовать в данный сезон. Точно такая же ситуация будет наблюдаться и по COVID-19, но здесь пока что эффективно действуют те вакцины, что разработаны сейчас. Другое дело, что и вакцинированный человек тоже может заболевать. Однако болезнь у него протекает достаточно легко. При этом не надо забывать о противопандемических мероприятиях. Сейчас в общественном транспорте или в магазинах очень много кашляющих людей. Рекомендации врачей – посидите дома, не распространяйте инфекцию. Ну или хотя бы надевайте маску. Она, напомню, снижает возможность распространения инфекции от больного в 10 раз. Многие наверняка задаются вопросом: почему сейчас, в разгар лета, когда вирусы гибнут под воздействием солнца, пошел некоторый подъем заболевания? Потому что большинство не ревакцинировалось. В связи с этим еще раз хочу сказать, что должна быть личная ответственность за безопасность свою и окружающих. В каждой стране продолжающаяся пандемия протекает по-разному. Недавно, например, появилась информация о том, что в Латвии идет подъем заболеваемости COVID-19, и там решают, вводить снова масочный режим или нет. А вот в Италии все тихо, спокойно, и они отменили все ограничения, но при этом в автобусах, поездах и самолетах сохраняется масочный режим. Сам я, будучи недавно пассажиром турецких авиалиний, был свидетелем того, как при посадке людям выдавали маски. То есть, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, многие подстраховываются. Поэтому принятое некоторое время назад постановление главного санитарного врача Алматы о применении в закрытых помещениях масочного режима было, на мой взгляд, абсолютно правильным.