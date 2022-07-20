«Хвост» пандемии

На расширенном заседании Правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева прозвучала тревожная цифра по числу заражений COVID-19 в мире: «за последние две недели число пациентов увеличилось на 30%». Ситуация осложнилась и в нашей стране тоже. Алматы, в частности, может войти в «красную» зону, и здесь ввели масочный режим в закрытых помещениях.

Как сказал Глава государства, основная причина – несоблюдение жителями и врачами мер безопасности. В этот же день, 14 июля, Минздрав РК пересмот­рел матрицу определения зон по определению эпидемиологичес­кой ситуации, и сейчас, согласно обновленной версии, все регионы находятся в «зеленой» зоне.

На мой взгляд, все, что касается этого вопроса – все еще продолжающейся пандемии, является достаточно сложным и неоднозначным. По официальным данным, количество полностью вакцинированных граждан в Казахстане свыше 60%. Но это далеко не повод для успокоения, мы, врачи-инфекцио­нисты и эпидемиологи, уверены, что их должно быть не менее

90–95%. Двукратная вакцинация еще ничего не значит, каж­дые 6 месяцев, по современным представлениям, надо ревакцинироваться. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев, призываю­щий значительно активизировать кампанию по вакцинации и ревакцинации, абсолютно прав: этот процесс должен быть постоянным, пандемию еще никто не отменял, но у нас что-то в этом плане затормозилось, население расслабилось. Медицинские работники не могут заставлять людей вакцинироваться и ревакцинироваться, каждый человек сам должен понять, что здоровье и безопасность в его руках.

Поэтому не надо ждать напоминаний участкового врача или медсестры, а самому позаботиться об этом. Тем более что в казахстанских поликлиниках на сегодня доступен достаточно широкий выбор вакцин для защиты от COVID-19: есть QazVaс, SinoVac, Pfizer. Одной из важнейших и эффективных профилактических мер является вакцинация. Что касается досужих разговоров «о вреде» вакцин против COVID-19, то в лучшем случае это вымысел, распространяемый невежественными людьми, в худшем – злонамеренность.

Как врач-инфекционист-эпидемиолог и специалист лабораторной диагностики с большим стажем, я достаточно плотно занимаюсь изучением этого вопроса. Недавно, в частности, на конференции, посвященной COVID-19, сделал доклад по эффективности и побочным эффектам разных вакцин, основанный на информации, поступающей из США, Европы, стран Юго-Восточной Азии и России. Я понимаю, что у нашего населения может быть недоверие к нашим источникам, особенно к чиновникам от медицины. Но тогда почитайте, что пишут об этом в «просвещенной Америке», где есть специальная государственная организация (VAERS), которая проводит расследование каждого смертельного случая или осложнения от вакцинации. Так вот, там провели расследование всех подобных случаев, о которых им сообщало (жаловалось, возмущалось и т. д.) само население, и ученые пришли к выводу, что смертельных случаев, спровоцированных вакцинацией против COVID-19, не было. К изучению жалоб и обращений от граждан подключились также Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA. Они тоже пришли к выводу, что причинно-следственных связей между вакцинацией и летальными исходами нет. Это может быть только случайный фактор, так как люди могут умирать от разных причин.

С другой стороны, в марте 2022 года в The Lancet, одном из самых авторитетных журналов по медицине, было опубликовано исследование, показавшее, что в отличие от официальной оценки по количеству смертельных случаев от COVID-19 (в 2020 и 2021 годах – 5,9 миллиона человек), реальное приближается к 18,2 миллионам, а избыточный уровень смертности составляет 120 человек на 100 тысяч населения в среднем. Названная цифра страшна.

Единственное, что поможет избежать тяжелого течения болезни и смертей любимых нами людей, – поголовная вакцинация и ревакцинация через каждые 6 месяцев. По собственному опыту (все мое окружение и я сам вакцинировались и ревакцинировались в числе первых в Казахстане) могу сказать, что реакция на вакцинацию зависит не столько от вакцины, а сколько от иммунного состояния организма конкретного человека. Чаще всего из негативных моментов наблюдается аллергическая реакция на чужеродный белок, однако даже аллергический наст­рой не является, по сути, противопоказанием для вакцинации. Если так, то надо дважды, до и после вакцинации, принять что-то противоаллергическое. Еще одно часто встречаемое осложнение связано с повышенной свертываемостью крови, но это вообще присуще многим людям в возрасте даже и без вакцины. Поэтому после 45–50 лет (особенно мужчинам) врачи рекомендуют применять в небольших дозах такие препараты, как кардиомагнил или аспирин-кардио. Если же речь идет о вакцинации, а у человека настрой на повышенную свертываемость, то тем более до и после этого процесса вакцинации несколько недель принимать кардиомагнил.

Да, надо признать: тяжелая пандемия, к счастью, закончилась. Большинство населения Казахстана имеет антитела – кто-то привился, а кто-то переболел. Но мы еще долго будем жить в хвосте пандемии, тем более что штаммы опасного вируса продолжают мутировать. Возьмем для сравнения грипп. Каждый сезон появляются новые генетические варианты вируса, именно поэтому состав вакцины ежегодно обновляется. И ВОЗ, проводя анализ, рекомендует, какие из них желательно использовать в данный сезон. Точно такая же ситуация будет наблюдаться и по COVID-19, но здесь пока что эффективно действуют те вакцины, что разработаны сейчас. Другое дело, что и вакцинированный человек тоже может заболевать. Однако болезнь у него протекает достаточно легко.

При этом не надо забывать о противопандемических мероприятиях. Сейчас в общественном транспорте или в магазинах очень много кашляющих людей. Рекомендации врачей – посидите дома, не распространяйте инфекцию. Ну или хотя бы надевайте маску. Она, напомню, снижает возможность распространения инфекции от больного в 10 раз.

Многие наверняка задаются вопросом: почему сейчас, в разгар лета, когда вирусы гибнут под воздействием солнца, пошел некоторый подъем заболевания? Потому что большинство не ревакцинировалось. В связи с этим еще раз хочу сказать, что должна быть личная ответственность за безопасность свою и окружающих.

В каждой стране продолжаю­щаяся пандемия протекает по-разному. Недавно, например, появилась информация о том, что в Латвии идет подъем заболеваемости COVID-19, и там решают, вводить снова масочный режим или нет. А вот в Италии все тихо, спокойно, и они отменили все ограничения, но при этом в автобусах, поездах и самолетах сохраняется масочный режим. Сам я, будучи недавно пассажиром турецких авиалиний, был свидетелем того, как при посадке людям выдавали маски. То есть, несмотря на улучшение эпидемио­логической ситуации, многие подстраховываются. Поэтому принятое некоторое время назад постановление главного санитарного врача Алматы о применении в закрытых помещениях масочного режима было, на мой взгляд, абсолютно правильным.