​Хвостатый спецназ

Сергей НАГОВИЦЫН, Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания учебно-жилого корпуса для Кинологического центра Комитета государственных доходов МФ РК, построенного по Программе борьбы с наркотиками министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Стоит отметить, что финансирование строительства в размере 2 млн долларов осуществлялось управлением военного сотрудничества посольства США.

Новый учебный центр будет использован для проведения классов по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также проводить практические занятия с использованием служебно-розыскных собак в скрытых местах транспортных средств, багажа и других укрытий.

– Сегодняшнее мероприятие свидетельствует о прочном и плодотворном сотрудничестве между нашими странами, основанном на взаим­ных интересах и взаимном уважении. Мы гордимся тем, что поддерживаем работу казахстанских пограничников и таможенников для выявления и пресечения незаконного товарооборота через международные границы Казахстана, – сказал на церемонии открытия здания посол США Джордж Крол. – Реализуя программы министерства обороны, государственного департамента и управления по борьбе с наркотиками, мы установили очень тесные рабочие отношения с Казахстаном, помогая обеим нашим странам в борьбе против угроз, связанных с контрабандой наркотиков и деятельностью организованных преступных синдикатов.

В новом здании планируется проводить подготовку специалистов кинологов и служебных собак не только для Казахстана, но и для всего Центрально-Азиатского региона. Еще в сентябре 2004 года генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Мишель Дане присвоил кинологическому центру статус регионального. И на сегодняшний день в нем прошли обучение более 850 кинологов из таможенных и правоохранительных структур как Республики Казахстан, так и ряда азиатских стран.

Роль служебных собак в охране границ, при проведении поисковых и спасательных работ остается одной из ведущих. До сих пор не придумано технических средств, способных заменить чутье четвероногих питомцев. Достаточно вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны на различных фронтах в качестве санитаров, связистов, разведчиков и диверсантов несли службу свыше 60 тыс. хвостатых бойцов.

Сегодня кинологичес­кий центр в основном ориентирует подготовку инструкторов и собак на выявление каналов наркотрафика, на поиск взрывчатки. В центре также есть уникальная собака, способная указать таможенникам на человека, который пытается вывезти из страны крупную партию денег. При этом собака обращает внимание на фигуранта лишь в случае, если сумма наличности превышает допустимый к вывозу объем.

Демонстрации работы собак стоит уделить особое внимание. Основная порода, которая служит в правоохранительных органах, это бельгийская овчарка Малинуа, хотя в центре служат и немецкие овчарки, а также лабрадоры. На тренировочных площадках, оборудованных автомобильной, железнодорожной и авиа­техникой, собаки с легкостью находят закладки с подозрительным запахом, который может уловить их чуткий нос.

Одновременно в пределах дрессировочной площадки девушки-инструкторы устроили показательные выступления синхронной работы по общему курсу дрессировки. При этом, несмотря на жару и проведенное в ожидании гостей время, питомцы не показывают усталости.

Чуть погодя, уже на другой стороне площадки раздается автоматная очередь. Это спецгруппа проводит операцию по освобождению заложника. Не реагируя на хлопки выстрелов, служебный пес перепрыгивает через автомобиль и впивается в руку террориста, причем именно в ту, в которой он держит оружие. Одновременно подбегает вторая собака, и если, теоретически, с одним псом подготовленный человек может справиться, то противостоять двум служебным собакам способен далеко не каждый спецназовец.

По традиции почетным гостям центра предоставляется право давать клички щенкам. Этим правом не преминул воспользоваться и посол Соединенных Штатов Америки. Подняв на руки четвероногое существо с розовой ленточкой вместо ошейника, Джордж Крол торжественно объявил, что нарекает ее Олжа. А уже через несколько месяцев инструктор, который займется дрессировкой служебной собаки, будет рассказывать, что защищает покой наших граждан вместе с крестницей американского представительства.

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