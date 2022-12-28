«Хвосты» убрать, очистку завершить! Свежий выпуск 28 декабря 2022 г. 6:57 20 Ирина Гончарова О проблемах экологии в Мангистау говорили участники встречи, организованной представителями отраслевого ведомства. В ходе встречи, состоявшейся в рамках исполнения Указа Главы государства, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся экологической обстановки в Актау и регионе, которая по результатам экологического мониторинга определена как имеющая высокий уровень загрязнения. Для Мангистауской области характерно относительно высокое содержание в атмосфере взвешенных частиц (пыли). Это связано с местными природными особенностями, в том числе наличием сильных ветров. Безветренной погоды практически не бывает. Тем не менее случаев экстремально высокого загрязнения воздуха не зафиксировано. По итогам девяти месяцев года зафиксировано, что на Мангистаускую область приходится 70 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ из 900 тыс. тонн по стране. Причинами роста выступают разработка новых месторождений углеводородного сырья и увеличение добычи нефти и газа на действующих месторождениях. Основными экологическими проблемами региона по-прежнему являются: хвостохранилище радиоактивных отходов «Кошкар-Ата», исторически накопленные нефтяные отходы, а также размещение бесхозных химических отходов, пыление от деятельности карьеров при несовершенстве системы управления «хвостами», хранилищами и свалками. Доля их переработки и утилизации за девять месяцев составила 31%, что несколько выше (на 3,7 процентных пункта (27,3%) аналогичного уровня 2021 года. «Один из злободневных вопросов, который волнует население, связан с проблемой рекультивации радиоактивных отходов хвостохранилища «Кошкар-Ата». Решение сдвинулось с мертвой точки. В 2021–2022 годы было рекультивировано 530 га, на эти цели за два года выделено 4 миллиарда тенге. На 2023-й предусмотрено 2,6 миллиарда тенге. Работы будут завершены в 2025-м. Вызывают обеспокоенность и бесхозные нефтеотходы вблизи Жанаозена, сваленные на рельефе местности площадью 992 га. Уже очищено 435 тысяч тонн, или 620 га (63% от общей площади). Работы планируются завершить в 2026-м», – сообщили на встрече представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. По словам экологов-общественников, не теряет актуальности и проблема несанкционированных свалок. В рамках космомониторинга выявлено 108 таких объектов, из них, по данным акимата, ликвидировано 72%. Одной из причин возникновения свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. По области только семь таких объектов из 23 соответствуют экологическим и санитарным требованиям. В свою очередь, согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын-Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов (700 млн тенге). Еще одной проблемой, по мнению участников встречи, стала деятельность карьеров вблизи села Шетпе. Пыль от транспортировки, дробления щебня и взрывных работ загрязняет атмосферный воздух поселка. «По результатам экологических проверок из 13 субъектов бизнеса приостановлена деятельность четырех предприятий, даны предписания по оснащению карьеров пылеочистными установками, по проведению взрывных работ с обязательным учетом сейсмической безопасности и розы ветров. Акимату области рекомендовано ограничить заключение контрактов (лицензий) на недропользование вокруг села Шетпе и совместно с недропользователями обеспечить строительство внутрикарьерных автодорог с твердым покрытием», – сообщили населению представители отраслевого министерства. В Мангистауской области в летний пиковый период возникает дефицит воды. Помимо опреснительных заводов, область получает воду из магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак». Его амортизация составляет 87%. АО «ФНБ «Самрук-Казына» планирует провести реконструкцию и модернизацию водовода в два этапа. Работы по первой очереди предусматриваются начать в 2023 году. На сегодня министерство проводит работу по согласованию проекта с коллегами из Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по условиям заимодателя. «Помимо этого, в 2023 году будет начата реконструкция водопроводов Казба – Акшымырау – Кызан для улучшения водоснабжения в двух сельских населенных пунктах (Акшымырау и Кызане), где проживают 3,5 тыс. человек. При первом уточнении республиканского бюджета 2023 года нами будет подана бюджетная заявка в Министерство финансов для начала реализации проекта», – заверили представители Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК. В адрес министерства поступают обращения, касающиеся обмеления Каспийского моря и озера Караколь. Обмеление Каспия в последние годы связано с климатическими факторами, обусловленными снижением притока вод по впадающим рекам. Основной приток воды в Каспийское море идет с Волги (90%) и Урала – Жайыка (2%). По ситуации на реке Жайык был подписан ряд документов с российской стороной, направленных на сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки. В рамках достигнутых договоренностей проводятся мероприятия по реконструкции каналов и обводнительных систем, восстановлению прибрежных лесов, ликвидации несанкционированных свалок, берегоукрепительным, дноуглубительным, очистным работам... По поручению Главы государства прорабатывается вопрос создания государственного научного института по исследованию Каспийского моря. Также в целях улучшения экологического состояния озера Караколь министерством совместно с акиматом области принято решение по разработке ТЭО на месте слива воды из озера Караколь в Каспийское море. В ходе встречи состоялся живой диалог с актаусцами. Каждый желающий имел возможность задать интересующий вопрос посредством «Свободного микрофона».