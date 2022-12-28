«Хвосты» убрать, очистку завершить!

В ходе встречи, состоявшейся в рамках исполнения Указа Главы государства, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся экологической обстановки в Актау и регионе, которая по результатам экологического мониторинга определена как имеющая высокий уровень загрязнения.

Для Мангистауской области характерно относительно высокое содержание в атмосфере взвешенных частиц (пыли). Это связано с местными природными особенностями, в том числе наличием сильных ветров. Безветренной погоды практически не бывает. Тем не менее случаев экстремально высокого загрязнения воздуха не зафиксировано.

По итогам девяти месяцев года зафиксировано, что на Мангис­таускую область приходится 70 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ из 900 тыс. тонн по стране. Причинами роста выступают разработка новых месторождений углеводородного сырья и увеличение добычи нефти и газа на действующих месторождениях.

Основными экологическими проблемами региона по-прежнему являются: хвостохранилище радиоактивных отходов «Кошкар-Ата», исторически накопленные нефтяные отходы, а также размещение бесхозных химических отходов, пыление от деятельности карьеров при несовершенстве системы управления «хвостами», хранилищами и свалками. Доля их переработки и утилизации за девять месяцев составила 31%, что несколько выше (на 3,7 процентных пункта (27,3%) аналогичного уровня 2021 года.

«Один из злободневных вопросов, который волнует население, связан с проблемой рекультивации радиоактивных отходов хвостохранилища «Кошкар-Ата». Решение сдвинулось с мертвой точки. В 2021–2022 годы было рекультивировано 530 га, на эти цели за два года выделено 4 миллиарда тенге. На 2023-й предусмотрено 2,6 миллиарда тенге. Работы будут завершены в 2025-м. Вызывают обеспокоенность и бесхозные нефтеотходы вблизи Жанаозена, сваленные на рельефе местности площадью 992 га. Уже очищено 435 тысяч тонн, или 620 га (63% от общей площади). Работы планируются завершить в 2026-м», – сообщили на встрече представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По словам экологов-общественников, не теряет актуальности и проблема несанкционированных свалок. В рамках космомониторинга выявлено 108 таких объектов, из них, по данным акимата, ликвидировано 72%.

Одной из причин возникновения свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. По области только семь таких объектов из 23 соответствуют экологическим и санитарным требованиям.

В свою очередь, согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын-Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов (700 млн тенге).

Еще одной проблемой, по мнению участников встречи, стала деятельность карьеров вблизи села Шетпе. Пыль от транспортировки, дробления щебня и взрывных работ загрязняет атмосферный воздух поселка.

«По результатам экологических проверок из 13 субъектов бизнеса приостановлена деятельность четырех предприятий, даны предписания по оснащению карьеров пылеочистными установками, по проведению взрывных работ с обязательным учетом сейсмической безопасности и розы ветров. Акимату области рекомендовано ограничить заключение контрактов (лицензий) на недропользование вокруг села Шетпе и совместно с недропользователями обеспечить строительство внутрикарьерных автодорог с твердым покрытием», – сообщили населению представители отраслевого министерства.

В Мангистауской области в летний пиковый период возникает дефицит воды. Помимо опреснительных заводов, область получает воду из магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак». Его амортизация составляет 87%.

АО «ФНБ «Самрук-Казына» планирует провести реконструкцию и модернизацию водовода в два этапа. Работы по первой очереди предусматриваются начать в 2023 году. На сегодня министерство проводит работу по согласованию проекта с коллегами из Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по условиям заимодателя.

«Помимо этого, в 2023 году будет начата реконструкция водопроводов Казба – Акшымырау – Кызан для улучшения водоснабжения в двух сельских населенных пунктах (Акшымырау и Кызане), где проживают 3,5 тыс. человек. При первом уточнении республиканского бюджета 2023 года нами будет подана бюджетная заявка в Министерство финансов для начала реализации проекта», – заверили представители Мин­экологии, гео­логии и природных ресурсов РК.

В адрес министерства поступают обращения, касающиеся обмеления Каспийского моря и озера Караколь. Обмеление Каспия в последние годы связано с климатическими факторами, обусловленными снижением притока вод по впадающим рекам. Основной приток воды в Каспийское море идет с Волги (90%) и Урала – Жайыка (2%).

По ситуации на реке Жайык был подписан ряд документов с российской стороной, направленных на сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки. В рамках достигнутых договоренностей проводятся мероприятия по реконструкции каналов и обводнительных систем, восстановлению прибрежных лесов, ликвидации несанкционированных свалок, берегоукрепительным, дноуглубительным, очистным работам...

По поручению Главы государства прорабатывается вопрос создания государственного научного института по исследованию Каспийского моря. Также в целях улучшения экологического состояния озера Караколь министерством совместно с акиматом области принято решение по разработке ТЭО на месте слива воды из озера Караколь в Каспийское море.

В ходе встречи состоялся живой диалог с актаусцами. Каждый желающий имел возможность задать интересующий вопрос посредством «Свободного микрофона».