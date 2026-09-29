Hyundai развернет 25 000 роботов Atlas на своих заводах по всему миру

В мире,Авто,Технологии
Айман Аманжолова
корреспондент

К 2030 году они выйдут на автономную сборку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Hyundai планирует в ближайшие годы развернуть 25 000 роботов Atlas на своих предприятиях, а также на заводах Kia по всему миру. К 2030 году предполагается довести их возможности до полностью автономной сборки компонентов и выполнения тяжелых физических работ.

Компания Boston Dynamics открыла Robotics Metaplant Application Center (RMAC) на территории комплекса Hyundai Motor Group Metaplant America недалеко от Саванны, штат Джорджия. Новый центр должен стать специализированной площадкой для испытаний и обучения систем физического ИИ и коммерческих роботов.

На первых этапах роботами дистанционно управляют операторы-люди, обучая машины транспортировать автомобильные детали, выстраивать последовательность операций на сборочных линиях и перемещать тяжелые компоненты.

К 2030 году Atlas должен получить возможность самостоятельно выполнять полный цикл сборки компонентов и брать на себя опасные и физически тяжелые операции.

Робот способен поднимать до 50 килограммов при максимальной нагрузке и работать с постоянной нагрузкой до 30 килограммов. Продолжительность автономной работы составляет около четырех часов, при этом предусмотрена автоматическая замена аккумулятора, позволяющая организовать непрерывную эксплуатацию роботов на производстве.

Atlas оснащен специальными тактильными захватами для работы с автомобильными компонентами и имеет 56 степеней свободы. Робот также рассчитан на эксплуатацию в сложных производственных условиях: заявленный диапазон рабочих температур составляет от −20 до +40 °C.

Hyundai рассматривает этот проект не как экспериментальный. Для производства 25 000 роботов Hyundai Motor Group планирует построить в США специализированное предприятие, способное выпускать до 30 000 роботов в год.

Boston Dynamics и Hyundai Motor Group намерены постепенно масштабировать применение человекоподобных роботов. Сейчас Atlas выполняет в RMAC задачи по сортировке деталей, логистике и подготовке последовательности производственных операций в реальных условиях.

В 2027 году деятельность должна переместиться на отдельную площадку, площадь которой будет примерно в десять раз больше. Это позволит расширить испытания и изучить применение роботов уже не только в автомобильной промышленности.

Hyundai рассчитывает, что в течение ближайшего десятилетия роботы Atlas начнут работать непосредственно на линиях сборки компонентов, создав основу для более широкого внедрения человекоподобных машин в промышленности. В перспективе роботы должны выполнять тяжелые подъемные операции, повторяющиеся движения и более сложные производственные задачи на различных предприятиях. Предполагается, что передача таких операций роботам позволит снизить физическую нагрузку на работников, переложив на автоматизированные системы наиболее опасные и тяжелые виды работ.

 

#производство #робот #Hyundai

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