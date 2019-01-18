И ангелы в помощь

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Марина Михайлова

Призванная помочь больным детям выставка погружает в удивительный и волшебный мир авторских творений – кукол в образе ангелов, ювелирных украшений, панно. Все сделано вручную, в единственном экземпляре, специально для этого проекта.

Куклы созданы в разных техниках и из разных материалов: полимерной глины, фарфора, папье-маше, дерева, ткани, кожи, войлока. Почти все с обилием деталей, которые можно долго разглядывать. Каждая – произведение искусства. Ведь художественная кукла – это досконально продуманный образ, длительная и кропотливая ручная работа, час­тичка души ее автора. Другой такой нет и не будет. Этими куклами любуются, их коллекционируют, они становятся эксклюзивным украшением интерьера.

– Наши куклы излучают умиротворение и доброту, приносят удачу, дарят радость, ощущение волшебства и ожидание чуда. У каждой свой характер, своя мимика, своя история создания, – убеждены их создатели.

Они утверждают, что в создании куклы присутствует тайна: до последнего момента не знаешь, какой она будет. И она сама подсказывает свой образ. Иногда даже упрямится, мол, так не хочу, а вот так – то, что надо.

Дополнение в свой образ внес­ла и кукла неземной красоты известной алматинской мастерицы Екатерины Курочкиной.

– Своего ангела я назвала «Для тебя». Эту будуарную куклу хотела сделать с подвижной головой. Но в процессе работы клей стек с головы на шею и моментально застыл. Так что кукла сама выбрала наклон головы. Глядя на нее, кажется, что она о чем-то мечтает. Для этого проекта я хочу создать целую серию ангелов с таким же названием – «Для тебя», – рассказала Екатерина.

А яркий радостный ангел «Рож­дественский слух» исполняет желания.

– Мой сказочный ангел представил к уху волшебный рупор. Если шепнуть в него свое желание, то оно непременно сбудется, – не сомневается его создательница Марина Курманова.

По всеобщему признанию, самого стильного ангела – юношу с ангельским лицом, который держит в руках большое сердце, создал самый юный участник выставки.

– Я увлекаюсь лепкой с пяти лет. Первую свою куклу – черного лебедя из балета «Лебединое озеро» – представил на международной выставке кукол «Вместе навсегда». Ангела для этой выставки мастерил около двух месяцев – сначала каркас из проволоки, потом работал самозастывающей глиной. Личико и крылья раскрасил гуашью, – рассказал 11-летний Артем Миргородский из Алматы.

Беспрецедентный проект «Время ангелов» создан в помощь детям, страдающим муковисцидозом. Он реализуется при поддержке генерального консульства Российской Федерации в Алматы, Представительства Россотрудничества в РК, Музея им. А. Кастеева.

– Эта чудесная и добрая выс­тавка проходит в Алматы второй раз. Создателями ангелов выступили мастера-кукольники из Казахстана и России. На прошлой выставке было представлено 35 творений более чем 25 авторов, на нынешней – 49 экспонатов более 40 мастеров. Сейчас к нашему проекту присое­динились мастера сообщества бисерного искусства Казахстана, ювелиры и живописцы. Работы предоставляются для проекта безвозмездно, – отметила руководитель сообщества кукольников Казахстана «Центр Вселенной кукол» Лариса Сологуб.

Вырученные на аукционе деньги будут переданы общественному объединению «Дети-инвалиды, больные муковисцидозом». Сегодня в Казахстане зарегистрировано 106 детей и 11 взрослых с этим недугом. Болезнь накладывает отпечаток на их психологическое состояние, ограничивает социальную активность и существенно сокращает продолжительность жизни. На первом благотворительном аукционе проекта из 32 представленных лотов были проданы 28 и собрано 625 тыс. тенге. На эту сумму были приобретены ингаляторы и антибиотики.

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