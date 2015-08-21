Свежий выпуск И Apple quest, и Apple fest Наталья ВАЛУЙСКАЯ

Организаторы – акимат Алматы и городское управление культуры совместно с партнерами – готовят красочное действо. Все восемь районов мегаполиса принимают активное участие в подготовке к празднику.

Город ожидает рекордное число литературных и театральных фестивалей, музыкальных конкурсов, спортивных встреч и развивающих игр, акций в сфере молодежного предпринимательства. Устроители уверены: горожанам и гостям придутся по душе 50 наиболее ярких осенних событий. Среди них есть давно полюбившиеся горожанам и совершенно новые.

К примеру, впервые объявлен «Арбузный фестиваль», пройдет Apple quest – конкурс на знание истории. Состоятся концерты «Музыка в мет­ро» и праздник на озере Сайран.

Будет представлено и новшество – удобный и бесплатный мобильный браузер дополненной реальности Junaio. Но сначала нужно приложение скачать. О нем на пресс-конференции рассказал и. о. руководителя управления культуры города Маркен Ахметов.

Проект по развитию событийного туризма, развитого во многих странах мира, представил директор агентства Almaty City Tour Антон Митин. По подсчетам, каждый турист тратит в Алматы 80–90 долларов в день. В рамках проекта, который проводится второй год подряд, туристам предлагается базовый турпакет с посещением самых интересных объектов.

15 августа стартовал городской конкурс на лучший арт-объект I love Almaty. Каждый район в рамках празднования изготовит свою тематическую инсталляцию, а победителя ждет денежный приз – 1 млн тенге. В эти дни будет работать «горячая линия» – 355 0 777, и каждый желающий сможет подробно узнать о том или ином событии.

Самое же масштабное событие ожидается 20 сентября. В Парке Первого Президента по традиции откроется городской фестиваль яблок Apple fest. Кинофестиваль студенческих фильмов и киношкол «Бастау» завершит цикл мероприятий в рамках Дня города.