…И без

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Валентина ФИРОНОВА
Скажете – не проблема? Еще какая! Хорошо, если учитель любимый, а если нет? Тогда подарок становится не знаком искренней признательности, а вымученного уважения. Тогда родители и начинают бодаться: то несерьезно, это неприлично. Но с какой стороны ни посмотри, варианта только два: с любовью и без.
Когда учитель не любит детей, а те его, подарок – имитация радости и любви. Демонстрация всего того, что заменяет любовь и благодарность. Чем ее заменить? Деньгами? Бытовыми приборами? Дорогими корзинами цветов?
Оттого так натянуты бывают поздравлялки там, где никто никого не любит. И неудивительно, что дети так шарахаются от учителей, которые только-то и умеют, что орать и требовать, ничего не объясняя. Через экзамен подарками проходят многие из нас. Только спроси, что дарили и как принимали, наслушаешься такого, что ушам не поверишь.
Одна из педагогов шваркнула вазу об пол, когда узнала, что коллеге подарили конверт с наличностью. Другая начала третировать тех детей, чьи родители уклонились от подношений. Третья разозлилась на родителей за то, что те подарили не то, что она заказывала. Слушаешь подобные истории и понимаешь, почему некоторые подарки так похожи на взятки, а сами праздничные традиции – на банальное вымогательство. И единственный вопрос, который хочется задать в таком случае – не что подарить, а стоит ли детям учиться в этом заведении?
К счастью, есть школы, где традиции поздравления учителей сложились и радуют всех. Дети готовят концерты, рисуют газеты. Входишь в фойе, видишь цветы, фотографии, разноцветные шары, и настроение сразу поднимается.
Да, этот вариант гораздо интереснее. Когда есть любовь, не надо конвертов с деньгами. Неравнодушие не надо измерять денежным эквивалентом и престижностью кондитерской, где заказан праздничный торт.
– Не люблю бессмысленных подарков, – поделилась знакомая литератор, – чем презентовать дорогую халтурную картину, лучше подарить в полотняном красивом мешочке хорошего зеленого чая. Дело ведь не в цене!
По ее мнению, если дети и учителя любят друг друга, родителям вообще можно не вмешиваться. Ну или только в том случае, когда то же те, кого-то любят и хотят порадовать. И тогда появляются просто удивительные изобретения – смешные шаржи, куклы с учительскими лицами, домашнее мыло и даже варенье, сваренное с любовью, школьные газеты с интервью, взятыми у учителей.
Любовь сама находит себе выражение – будь то немудрящая песенка-посвящение, торжественный обед, приготовленный детскими руками, альбом фотографий или нарисованная собственноручно забавная картинка. Или в кои-то веки всеми дружно вовремя сданная домашняя работа. Это любовь. И она узнается в варенье и печенье, в ленточках и пластилиновых поделках, в стихах и букетах. А также в развешанных по классной комнате бумажных листьях и фонариках. Если же любви нет, ее не сымитировать и не восполнить.
А вообще, дарить подарки тоже должно быть в кайф. Тогда и получать их будет, наверное, приятно!

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