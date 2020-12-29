И боги, и короли

Дулат Молдабаев
Отец мой Негайбыл любил рассказывать о днях, когда он проходил сборы военной кафедры после окончания горного факультета КазГМИ. За годы учебы в институте он, помимо профессии горного инженера, еще освоил ремесло артиллериста и после сборов получил погоны лейтенанта.
Вспомнил я это, читая пресс-релиз из Министерства обороны по случаю профессионального праздника ракетчиков и артиллеристов Сухопутных войск ВС РК. Опыт подготовки офицеров-артиллеристов в Satbayev University и Карагандинском техническом университете востребован до сего дня. Выпускники военных кафедр двух этих вузов ежегодно пополняют ряды РВиА.

Артиллерию не случайно сопровож­дают эпитетами «король битвы» и «бог войны», ведь воздействие этого губительного изобретения человека на поле боя так же сурово, как и коварно. Артиллерия истребляет ряды противника на расстоянии, иногда за многие километры, когда самих артиллеристов и не видно. Самое легкое орудие выпускает десятки снарядов в минуту, в каждом из них сотни осколков. Не случайно уже в годы Первой мировой войны противоборствующие стороны стали зарываться в землю. В годы Второй мировой войны арт­подготовкой расчищали путь наступающим войскам, уничтожали противотанковые батареи врага, загоняли в укрытия пехоту.

Не все знают, что Бауыржан Момыш-улы до войны окончил артиллерийскую полковую школу, в 1938 году участвовал в боях в районе озера Хасан, где в течение двух месяцев командовал артиллерийской батареей. Он учил, что современный бой как тактическое понятие, когда обе стороны насыщены техникой, есть огневое состязание сторон: «Победит в бою тот, кто окажет огневое воздействие на живую силу и технику противника. Управлять боем – значит управлять огнем, соз­дать массу огня над головой противника, прижать его к земле, ко дну окопов и траншей, ослеплять и поражать амбразуры, тем самым беспощадно истребляя вражеские силы, беречь собственные».

В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова с 1993 года действует кафедра артиллерии, ежегодно выпускающая до 60 офицеров-артиллеристов. На базе Национального университета обороны имени Первого Президента – Елбасы в 2014 году была открыта кафедра ракетных войск и артиллерии, офицеров-артиллеристов готовят в России, в Михайловской военной артиллерийской академии г. Санкт-Петербурга.
В состав казахстанских ракетных войск и артиллерии входят соединения тактических ракет, части гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийская разведка, минометные и противотанковые подразделения. А перечисление устрашающих названий установок и комплексов, стоящих на их вооружении, может вызвать дрожь у потенциального противника.

Прогресс науки и техники необ­ратим, потому войска переоснащаются средствами оптической и радиолокационной разведки, топогеодезического, метеорологического и баллистического обеспечения артиллерии, внедряются новые способы боевого применения и автоматизированные системы управления огнем. Полученные за время боевой учебы практические навыки и умения ракетчики и артиллеристы отрабатывают в ходе учений. К примеру, в оперативно-тактическом командно-штабном учении «Алдаспан», прошедшем в сентябре текущего года, приняли участие артиллерийские подразделения общевойсковых соединений Регионального командования «Юг». Сведения об обнаруженных целях в штаб войск поступали в режиме реального времени с беспилотника SkyLark и с радиолокационной станции разведки движущихся целей.

Показали себя наши артиллерис­ты и в международных состязаниях. Все четыре года, участвуя в конкурсе «Мастер артиллерийского огня» Армейских международных игр, казахстанские военнослужащие занимали первое место.
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