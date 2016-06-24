​…И былью обернется чудо

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Валентина ФИРОНОВА
фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Энергетика со сцены «Жастар» так и брызжет, осыпая искрами радости не только начинающих, но и весьма бывалых театралов. Особенно наглядно это проявилось несколько дней назад на открытии IV Международного театрального фестиваля «Сахнадан сәлем!».

Жастаровцам доверили выступить первыми. Вот они и развернулись, блеснув гостеприимством в театре, который стал для них родным всего несколько месяцев назад. Это надо было видеть! Импровизации и юмора было столько, что доверчивый зритель поначалу и не догадался, что его тоже «втянули» в игру в спектакле, который стал прелюдией к мюзиклу «Моцарт», ставшему выплеском азарта, таланта и изобретательности.

А по-другому в театре работать не могут и не хотят. Попробуй расслабься, когда твой наставник и педагог – главный режиссер и художественный руководитель театра, заслуженный деятель РК Нурканат Жакыпбай – не устает поднимать художественную планку. Репетиционный процесс рождения спектакля настолько захватывает, что актеры сами просят своего руководителя работать без выходных. «Потом отдохнем», – говорят они.

И такая самоотдача приносит свои плоды. За 9 лет существования «Жастара» нет ни одного года, который бы не принес очередной творческой победы. Наградной арсенал коллектива впечатляющий. На международных и республиканских фестивалях столичный театр неоднократно становился лучшим из лучших. Подтверждение тому – восемь Гран-при. И хотя своим талисманом и визитной карточкой жас­таровцы считают спектакль «Ревизор», во многом определивший лицо театра. Они не любят эксплуатировать старые приемы, избегают штампов и постоянно ищут новые темы, те болевые точки повседневности, которые задевают их самих. В репертуаре театра свыше 30 спектаклей. И каждый проходит с неизменным аншлагом.

– В нынешнем году, – рассказывает Нурканат Жакыпбаевич, – мы работаем с еще большим вдохновением. Ведь у нас появился родной дом! Мы очень довольны! Здание бывшего Театра оперы и балета им. К. Байсеитовой приняло нас прекрасно. Въехали мы в него в марте прошлого года, когда ремонт только-только начинался. Мы тоже подключились. Чистили, убирали, помогали строителям. Город нам сделал замечательный подарок! Но, я думаю, тоже не просто так. Если бы мы плохо работали, на нас бы и внимания никто не обратил... Стать своеобразным театральным брэндом столицы – очень ответственно и ко многому обязывает. И актеры выкладываются сполна. Многие уже получили квартиры, а это тоже хороший стимул. Если бы мы плохо играли и не вели так репертуар, как ведем, мы бы и не претендовали ни на такое здание, ни на квартиры.

Нурканат Жакыпбаевич скуп на похвалы, но когда рассказывает об актерах, голос его теплеет. Они для режиссера – не пластилин, из которого можешь лепить все, что хочешь, а в первую очередь – его ученики и дети.

– Наш театр начинался с 12 человек, – рассказывает художест­венный руководитель. – Теперь нас 43. Возраст артистов самый активный – 27 лет. Я преподаю в КазНАИ­ им. Т. Жургенова, и 99% актеров – мои ученики. Мюзикл «Моцарт» – это дипломный спектакль четвертого выпуска. Все 15 человек сегодня актеры нашего театра. В новой редакции спектакля, которую мы показали на открытии нынешнего фестиваля «Сахнадан сәлем!», участвует вся труппа – 43 человека.

«Моцарту» еще предстоит зрительская обкатка, но в том, что ему уготованы аншлаговые просмотры, сомнения нет. Исполнители самозабвенно упиваются стихией игры, которую сочинил для них режиссер, и сами проявляют незаурядную фантазию и артистизм. И такая подача зрителей тоже заводит.

Актеры театра любимы и узнаваемы. Многие из них известны не только по театральным постановкам, но и по ролям в кино. Свои поклонники есть у лауреата Государственной молодежной премии «Дарын» Адиля Ахметова, лауреа­та независимой премии «Тарлан» Назгуль Карабалиной, Инкар Насиевой, Даурена Сергазина и многих других.

И все-таки, чтобы ни говорили по поводу того, с чего начинается театр, пример жастаровцев дает однозначный ответ: «С Режиссера!» Сам мэтр – великий труженик и таких же учеников себе подбирает. Им некогда думать о звездности и славе. Может, потому и награды не заставляют себя ждать?

А что касается планки, то артистам до своего Мастера расти и расти. Он не только профессор КазНАИ им. Т. Жургенова и выдающийся режиссер, но и яркий актер, сыгравший в театре и кино около 80 ролей, многие из которых знаковые. Например, Сакен Сейфуллин, Кунанбай, Жангирхан, Горацио…

Совершенное владение актерской профессией как раз таки и помогает Нурканату Жакыпбаевичу находить новые краски в его самой главной роли – роли режиссера. И именно за эту роль художественный руководитель театра «Жастар» Нурканат Жакыпбай по итогам фес­тиваля-конкурса, приуроченного к Международному дню театра, признан «Лучшим режиссером года» и стал обладателем профессиональной награды «Енлікгул-2016».

А кто не помнит театрализованное шоу «Мәңгілік Ел», посвященное 550-летию Казахского ханства, в котором было задействовано свыше трех тысяч человек? Постановщиком этого уникального действа стал тоже Нурканат Жакыпбай. Ему, как и его актерам, некогда задумываться о почестях и славе. Его больше заботит следую­щий, десятый, юбилейный, сезон. Он думает над новыми спектаклями, которые будут показаны гостям ЭКСПО-2017­.

Выразить несколькими словами, в чем заключается феномен режиссера и созданного им театра, наверное, невозможно. Да и нужно ли? Если можно подарить себе счастье отпустить на волю собственные эмоции и, чутко ловя волны интонаций, нюансы взглядов и оттенки жестов, погрузиться хотя бы на ограниченное количество минут в огромный мир, который он готов для тебя открыть.

Театр «Жастар» умеет дарить зрителям улыбку, смех и надежду, не теряя при этом умного лица – ни на сцене, ни в зале. В этом театре не бывает пустых залов и не идет речи о недопонимании художника «толпой». Этот театр – не для «толпы», а для людей, которые ежевечерне приходят в зал в поисках радости, праздника и смысла. И жастаровцы никогда не обманывают их. На сцене присутствуют радость, праздник. И смысл.

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