И чьи это проблемы?

После нескольких анонимных публикаций в соцсетях от работников Экибас­тузской городской больницы, которые пожаловались на долги по «пенсионке» и медстраховке, в управлении здравоохранения региона подробно рассказали о проблеме. И назвали серьезные цифры: кредиторская задолженность Экибастузской городской больницы на 1 ноября 2023 года составила 814,6 млн тенге, на обязательные пенсионные взносы приходилось 63,3 млн из всей суммы.

Конечно, после резонанса двухпроцентные взносы по медстраховке, удержанные с работников с июля, были перечислены в полном объеме. Но вот речи о полном решении проблемы пока не идет.

Дело в том, что на уровне республики предусмотрели ежегодный рост зарплат медиков начиная с 2021 года (врачам – на 30%, среднему медперсоналу – на 20%), но только вот не обеспечили это долгожданное и правильное повышение финансами.

«Перерасчет тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, в 2022 году на 9,8% и в 2023 году на 11,4% не покрывает расходы предприятий в связи с ежегодным повышением заработной платы, увеличением цен на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, повышением тарифов на коммунальные услуги», – сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Получается, что переложили эту ответственность на плечи самих медорганизаций. Кому-то удается выкручиваться, но не Экибастузской городской больнице – единственному государственному многопрофильному стационару, оказывающему круглосуточно экстренную медицинскую помощь жителям 150-тысячного города и его сельской зоны. Причем по всем основным профилям, в том числе детским. И неудивительно, что трудятся здесь больше 760 человек.

В управлении здравоохранения привели такие данные: ежедневно в приемное отделение и травматологический пункт Экибастузской горбольницы обращаются до 200 пациентов, в консультативно-диагностическое отделение, в том числе в дерматовенерологическое и стоматологичес­кое, – еще около 300. Ежемесячно стационарное лечение получают 1 600–1 700 человек. Стационар работает на 337 коек круглосуточного пребывания, но нужно учитывать эпидсезон. В начале ноября, например, в больнице находилось около 400 пациентов. Ежедневно проходит около 15–20 операций с учетом экстренности.

В Павлодаре многопрофильные стационары дежурят по графику, и так называемых ургентных дней на каж­дую больницу приходится не больше десяти. Но Экибастузская городская больница дежурит полным составом профильных специалистов и экстренных служб ежедневно. А это влечет за собой обоснованные дополнительные затраты: на оплату труда круглосуточной бригаде врачей всех профилей, вызовов ургентных специалистов (речь идет о стоматологии, УЗИ, КТ, МРТ-исследованиях, рентгене в ночные часы, в выходные и праздничные дни).

Что в таком случае приходится делать руководству больницы? Естественно, включать режим жесткой экономии.

«Для сдерживания роста кредиторской задолженности медицинским предприятием приняты меры по введению режима жесткой экономии средств, на регулярной основе проводится контроль по объемам услуг, выполненных по договорам соисполнения, по закупу лекарственных средств и медицинских изделий», – признали в облздраве.

Что же получается, если перевести с казенного языка на обычный? Лишний раз врач подумает, а назначать ли МРТ и выписывать ли дорогое лекарство. Думается, что и на бесплатный прием просто так к специалистам больницы не попасть, другое дело – платная консультация…

Последним гвоздем в крышку гроба может стать предстоящее повышение тарифа на тепло для бюджетных организаций Экибастуза. Дело в том, что в этом городе и без того комуслуги дороже, чем в том же Павлодаре, почти в три раза. Из областного бюджета в текущем году даже выделили 220,2 млн тенге как раз на возмещение разницы в тарифах на комуслуги Экибастузской городской больницы. И вот примерно месяц назад ТОО «Экибастузтепло­энерго» представило общественности свою заявку и на следующий год запросило увеличение тарифа на тепло именно для бюджетных организаций практически в семь раз.

В облздраве заверяют, что пос­тоянно отслеживают ситуацию. Задолженность по налогам и другим обязательным платежам Экибастузской горбольницы будет погашена по мере поступления финансирования от НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Но чтобы выйти из по сути тупиковой ситуации, требуется пересмотр тарифов на медуслуги по линии Министерства здравоохранения. Нужно учитывать и рост зарплат, и удорожание продуктов и медикаментов, предус­мотреть применение поправочного коэффициента из-за существенной разницы затрат на коммунальные услуги в Экибастузе.

Медицинская общественность постоянно обращается к казахстанцам с призывом своевременно проходить скрининги и профосмотры, не откладывать посещение врачей на последний момент. Легче предотвратить, чем лечить – говорят нам и в поликлиниках, и с высоких трибун. Но когда дело доходит до решения проблем в самой сфере здравоохранения, то о профилактике и своевременности забывают, закрывая глаза на очевидный кризис.