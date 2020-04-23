​И деньги, и внимание

Если посмотреть на списки получателей, то здесь – как горожане, так и сельские жители. Рудничанка Елена Штинова – мама 5 детей. Троим из них нет и шести лет. Еще двое – школьники. Семья получает адресную социальную помощь. На днях на счет семьи пришли деньги – продуктово-бытовые наборы в денежном эквиваленте.

– Мы получили около 11 тысяч тенге помощи на старших детей: по 5 500 на каждого, – рассказала многодетная мама. – Конечно, деньги нужны, тем более сегодня, когда мы все сидим дома. Нам не пришлось подавать никаких документов, деньги просто упали на счет.

Женщина рассказала, что ее старшим детям помогли и с ноутбуком – школа выделила на время, пока дети учатся удаленно. Компьютера в семье нет. Теперь ребята занимаются по очереди. Всей семьей Штиновы пока сидят дома. На улицу не выходят, а «гуляют» на балконе.

Жительнице Аулиекольского района Марине Долматовой с прогулками повезло больше, с детьми можно выходить во двор дома. Но один из ребят – инвалид второй группы. Женщина получает помощь от государства – пособие по уходу и пенсию на ребенка. Марина – индиви­дуальный предприниматель, у нее отдел по продаже детских вещей. Она уже оформила пособие по потере дохода, причем отметила, что процесс оформления для нее оказался быстрым.

– Я ведь все налоги, пенсион­ные и соцотчисления всегда платила вовремя, без просрочек, – предположила женщина. – Да и с подачей заявки на пособие тянула до последнего, пока могла работать. Средства поступили через несколько дней после подачи заявки. А буквально следом упали и деньги на продуктовый набор. Сумма пусть и небольшая, но само внимание государства сейчас для нас очень важно.

Разговаривая с получателями продуктово-бытовых наборов, пару раз слышала такие фразы, как «нам «Nur Otan» еще помог продуктами», «нам утром медсестра лекарства принесла, а после обеда деньги упали». Помощь от государства и меценатов приходит в разных форма­тах. По отдельности суммы небольшие, но если собрать все воедино, то оказывается, что поддержка весьма внушительная.