И дети сыты, и Волк остался цел

Анна НЕГИНА
фото Карлы НУР
Если на Новый год сотрудники департамента обслуживания зрителей (ДОЗ) приехали с подарками в детский дом, то теперь решили подарком сделать посещение театра. К встрече гостей готовились заранее: объявили сбор средств, выпустили афишу симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и Волк», на которую и приг­ласили юных зрителей.
Воскресным утром театр заполнился детскими голосами. Перед началом концерта всем девочкам подарили нарядные бантики для волос, мальчикам – торжественные бабочки с логотипом Astana Opera и провели для ребят экскурсию. Потом музыканты камерного симфонического оркестра и дирижер Руслан Баймурзин пригласили их в увлекательное путешествие в мир музыки. О прик­лючениях пионера Пети рассказывали не только музыковед Сау­ле Маулетова и проецировавшиеся на большом экране рисунки Карлы Нур, но и сами инструменты. Так, образ главного героя создают скрипки, Птичка заливается флейтой в высоком регистре, кряканье Утки изображает гобой, а мурлыканье Кошки – кларнет. Скрипучий голос Дедушки передает фагот, коварный Волк рычит, как три валторны, а за охотников «стреляют» литавры и большие барабаны.
Хорошо ли запомнили зрители героев сказки и название инструментов, ведущие концерта проверили с помощью веселого кроссворда, волшебно возникшего на экране. Дети активно отвечали и дружно благодарили за представление. А потом все отправились в просторную столовую, где уже были накрыты столы: 40 больших блюд с бешбармаком, баурсаки, фрукты, сладости, напитки и еще подарок в дорогу. Заметим, приготовили все это не повара, а сотрудники ДОЗа – те самые красивые девушки, что с улыбкой встречают зрителей перед спектаклем или концертом, помогают пройти на место, ведут экскурсии по театру. Помогали им добровольцы-коллеги, а транспортом детдомовских ребятишек обеспечили активисты «Жас Отана».
В афише Astana Opera, кроме популярной музыкальной сказки «Петя и Волк», есть три концерта для детей. Музыковеды на казахском и русском языках знакомят детей с семейкой струнных инструментов, духовых и ударных, а также с разнообразием оперных голосов. Концерты эти будут повторяться в первые дни летних школьных каникул. Так растят будущих завсегдатаев театра.

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