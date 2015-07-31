И для собственных нужд, и на экспорт Свежий выпуск 573 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Акимат области на расширенном совещании устроил проверку переработки в регионе продукции аграрного сектора. Было отмечено, что растениеводство области представлено 283 объектами, а животноводство – 80. В первом случае – это хлебопекарни, кондитерские и макаронные цехи, крупорушки, малые производства по переработке маслосемян подсолнечника. Во втором – 55 крестьянских хозяйств и ТОО по переработке мяса животных и птицы.

Следует подчеркнуть, что мукомольные предприятия региона полностью обеспечивают потребность области в своей продукции. Кроме того, в 2014 году экспортировано 17,5 тыс. тонн муки в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Кыргызстан. В текущем году ее уже произведено 16 438 тонн, или 127,2% к уровню прошлого года, экспортировано 272 тонны муки в Таджикистан и Узбекистан.

Крупным производителем подсолнечного масла в регионе являет­ся ТОО «Green hause Павлодар» с проектной мощностью 6 тыс. тонн. На предприятии завершены работы по реконструкции и установке линии рафинации и дезодорирования подсолнечного масла. При выходе товарищества на полную мощность будет обеспечена потребность области в растительном масле.

В целом в сфере растениеводства область не только полностью обес­печивает себя картофелем и основными овощами, но и реализует их в больших объемах в другие регионы Казахстана и приграничные облас­ти Российской Федерации.

…Характеризуя переработку продукции животноводства, надо отметить, что только за четыре месяца текущего года, по данным статистики, произведено 1 550 тонн консервированных и готовых продуктов из мяса. Среди этих производств ТОО «РубиКОМ» является крупным мясоперерабатывающим предприятием, одним из лидеров по изготовлению высококачественных натуральных мясопродуктов в Казахстане и представляет собой комплекс сельскохозяйственных подразделений с собственной сетью реализации готовой продукции. Сегодня производительность мясоперерабатывающего комбината достигла 300 тонн колбасных изделий в месяц, представляющих 150 видов различной продукции из мяса. При этом с начала текущего года в РФ экспортировано 132,14 тонны колбасных изделий.

Возродили в Павлодарской облас­ти и мясное птицеводство. В декабре 2014 года была введена птицефабрика ТОО «Кы­зыл­жар Кус» мощнос­тью 4 000 тонн продукции в год. С начала года объем производства составил 445,8 тонны. Объемы продаж мяса птицы с момента деятельности предприятия возросли до 187,4 тонны продукции в месяц.

Также в регионе имеется 21 объект по переработке молока. За четыре месяца нынешнего года объе­мы производства молочной продукции составили 14 875 тонн, или 104,5%. Наиболее крупным предприятием области среди них является АО «Сут» мощностью 250 тонн различных молочных продуктов в сутки. Акционерное общест­во имеет собственную сырьевую базу и сеть заготовительных пунктов для сбора молока на территории Павлодарской и Акмолинской областей. В данное время предприятие перерабатывает 200 тонн сырья-молока в сутки. Сегодня на заводе начато производство молочной продукции под брендом «Президент» для экспорта в Российскую Федерацию.

И раз уже речь зашла о молоке, то следует отметить и развитие в регио­не кумысного производства. Им на промышленной основе занимаются предприятия КХ «Сагып», КХ «Алтай» и ТОО АФ «Акжар-өндіріс». В 2015 году хозяйство «Сагып» установило линию по розливу кумыса в стеклянную тару. В мае была экспортирована первая партия – 4 тонны продукции – в Москву.

Так, ориентируясь на продовольственную безопасность региона и Казахстана, аграрии области планомерно наращивают объемы для поставки своей продукции в государства ближнего зарубежья.



