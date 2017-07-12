И долг, и признание

Такого в истории правоохранительной службы региона еще не бывало: жилищные условия смогут за короткий срок улучшить десятки полицейских.

Инициатива начальника ДВД СКО генерал-майора Берика Билялова нашла полное понимание со стороны акима области Кумара Аксакалова. При поддержке последнего дело обрело впечатляющий масштаб: сразу 11 полицейских на днях обрели жилье в новых домах микрорайо­на «Береке» в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Еще 41 комнату по инициа­тиве главного полицейского и распоряжению главы региона заселили они в общежитии, переданном на баланс ведомству и реконструи­рованном за счет областного бюджета.

И вот начал обретать реальное воплощение самый крупный из задуманных проектов – строительство 100-квартирного дома, предназначенного для сотрудников правоохранительных органов. Это, отметил с трибуны Кумар Аксакалов, одновременно и граж­данский долг исполнительной власти, и знак благодарности общества полицейским за работу: объективные статистические данные свидетельствуют о прочно установившейся в Северо-Казах­станской области тенденции снижения преступности и повышении раскрываемости преступлений.

Тут же руководитель подрядной организации дал участникам митинга стопроцентную гарантию соблюдения установленных сроков строительства. С него-то и начинается реализация банком новой программы «Свой дом», пояснила директор СКОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Райхан Абдрахманова. Вместе с «полицейским» жилой комплекс будет состоять из трех домов, вокруг которых «вырастут» необходимые соцобъекты.

А первые кирпичи вместе с главным инженером подрядной компании Александром Мысковым заложили ветеран органов внутренних дел Кайдар Кашенов и инспектор ДВД капитан полиции Айгуль Сабитова – одна из тех, кто претендует на получение жилья в этом доме.

«Я, – отметила она в своем выс­туплении, – рада предстоящему событию, рады дети Айзере и Нурлыжан. Думаю, порадовался бы за нас и мой муж, погибший при исполнении служебных обязанностей».