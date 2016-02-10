10 февраля – день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Поэт был смертельно ранен на дуэли на печально известной Черной речке и через два дня скончался. Пушкиниана – произведения литературы и искусства, посвященные великому русскому поэту, – огромна и представляет самостоятельную культурную ценность. «Мы чтить тебя привыкли с детских лет, /; И дорог нам твой образ благородный; /; Ты рано смолк; но в памяти народной /; Ты не умрешь, возлюбленный поэт!» – написал в конце XIX века Алексей Плещеев. Мы помним и чтим Пушкина и в веке XXI – с детских лет его образ и его стихи с нами.