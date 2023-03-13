И досуг, и реабилитация

Как сообщила пресс-служба акима региона, в зале созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Конечно же, главная задача, которую ставят перед собой инициаторы доброго дела – общественное объединение инвалидов Коргалжынского района, – привлечение людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, их адаптация и реабилитация. Зал оснащен современными спортивными снарядами и инвентарем.

По словам советника акима Коргалжынского района Гульжан Сарбасовой, здесь проживают 119 человек с ограниченными возможностями.

– В новом спортивном зале одновременно смогут заниматься спортом до двадцати человек. Сегодня повсеместно оказывается особая поддержка людям с ограниченными возможнос­тями, и подобных залов должно быть больше, – сказала она.

В общественном объеди­нении инвалидов Коргалжынского района отмечают, что они хотят организовать досуг людей с ограниченными возможностями, помочь им социализироваться, заниматься по мере сил спортом, чувствовать себя комфортно. Кроме того, такие проекты вносят свой вклад в развитие массового спорта в регионе.