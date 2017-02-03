​«И дожить не успел, мне допеть не успеть...»

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Елена Брусиловская
фото Бориса Бузина

Он был организован в рамках музыкально-поэтического марафона памяти Высоцкого «Серебряные струны». Трудно представить, что в нынешнем году ему исполнилось бы 79 лет. Владимир Высоцкий остался для всех молодым, живущим и пою­щим «на разрыв аорты». Поистине народным поэтом назвала Высоцкого, открывая встречу, консул Генерального консульства Российской Федерации, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК Ирина Переверзева.

– Вряд ли на современном постсоветском простран­стве найдутся люди, которые никогда не слышали его песен, его стихов, либо не видели фильмов с его участием, – сказала она.

Действительно, Владимир Высоцкий был культовой фигурой для молодежи 60–70-х годов. И хотя многие начальники от культуры и идеологии предрекали ему быстрое забвение, время все расставило по своим местам. И сегодня мы понимаем, что Высоцкий с его хриплым надрывным голосом был не просто актером, поэтом или певцом, он был прежде всего личностью. Явлением. И сейчас этот факт в доказательствах уже не нуждается.

Многие были убеждены, что Высоцкий был на войне, потому что так проникновенно писать о ней может только тот, кто сам пережил военные тяготы. А он просто был Поэтом от Бога, которому дано увидеть и понять невидимое обывательским глазом. Он обладал уникальной способностью чувствовать себя частичкой общечеловеческой судьбы. Ведь жизнь каждого из нас – это часть судьбы всего народа, который был до нас и будет после нас. А вот «рассказать душу» может только истинный поэт.

Вечер в генконсульстве собрал большое количество людей, объединенных любовью к творчеству ­Владимира ­Высоцкого. Звучало много его песен и стихов в исполнении как мастеров бардовской песни – Сергея Шустера, Лады Лобановой, Елены Хованской, Талгата Курманбаева, Евгения Бетехтина, Алёны Шерш, так и молодых, начинающих певцов и любителей поэзии.

Но мне кажется, что песни Высоцкого не удалось еще перепеть никому, хоть многие и копируют его манеру, надсадно хрипя в микрофон. Как тонко подметил когда-то Роберт Рождественский, хорошо знавший Высоцкого, любую манеру можно скопировать, а вот душу – нельзя. Поэтому песни Высоцкого в чужом исполнении и для меня тоже, словно одежда с чужого плеча: то морщится на спине, то жмет в груди, а то и вовсе расползается по швам.

К сожалению, мне не довелось услышать Высоцкого «живьем», хотя он и приезжал к нам в Алматы, в том числе и с гастролями Театра на Таганке, но те, кому посчастливилось побывать на его концертах, вспоминают, что пел Высоцкий на таком эмоциональном накале, что, казалось, еще секунда – и взорвутся динамики, а сам Высоцкий упадет и просто умрет на сцене… Но он всег­да так пел и работал: на износ, с полной отдачей.

А какие потрясающие песни им написаны о любви! Помните?


Я поля влюбленным постелю,

Пусть поют во сне и наяву!

Я дышу – и, значит, я люблю!

Я люблю – и, значит, я живу!


Он всегда был на виду, со всеми удачами и неудачами, сомнениями и убежденностью… Многие примитивно считали его своим в доску парнем, который любит выпить, а потом классно сбацать на гитаре… И лишь по прошествии лет, когда слетела вся эта шелуха, пред нами предстала масштабность личности, ее величие. Высоцкий был «неудобным» человеком, потому что всегда говорил то, что думает, что считал нужным, никогда не шел на сделку с совестью. Его невозможно представить «паркетным» поэтом или певцом, за это его терпеть не могла партноменклатура и любили простые советские граждане.

У Высоцкого не было государственных наград и званий, но имя его осталось в памяти народа. В истории. Его слушают, читают и любят нынешние молодые. А значит, он продолжает жить. Ведь его песни, как друзья, которые в одной с тобой связке. В них есть сила, нежность и размах души. А еще в них есть память. Память пройденных дорог и прожитых лет. Наша с вами память. Когда-то он написал: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, / Мне есть чем оправдаться перед ним». И это действительно так.

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