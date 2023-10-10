И дым, и огонь

По легенде при мониторинге обстановки на вертолете «Ми-2» Казавиалесоохраны на территории Центрального лесничества КГУ «Асу-Булакское лесное хозяйство» Уланского района была обнаружена дымоточка.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники лесничества, которые обнаружили верховой пожар. В борьбу с огнем вступили 96 человек личного состава и 22 единицы техники. Сильные порывы ветра будто бы молние­носно распространили огонь на большую территорию. Дополнительно на помощь прибыли силы и средства службы пожаротушения ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесничеств, Национальной гвардии.

Когда огонь стал подходить к расположенному поблизости лагерю отдыха, силами служб гражданской защиты была организована эвакуация детей и персонала лагеря, которых доставили в пункт временного размещения граждан. Тем временем аким Уланского района объявил ЧС местного масштаба.

Поступила информация, что в лесной зоне остались пятеро туристов, которые не смогли покинуть место загорания самостоятельно и нуждаются в медицинской помощи. К ним на помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда с кинологическим расчетом и бойцы Национальной гвардии. Отрезанных огнем людей нашли и вывели из опасной зоны, психологи ДЧС ВКО и врачи Центра медицины катастроф оказали им необходимую помощь.

В ходе тренировки был развернут лагерь для участвующих в тушении пожара с организацией питания и подвоза горюче-смазочных материалов.

– Мы провели масштабные пожарно-тактические учения в лесной зоне. В эпицентре условного огня работали 68 единиц техники и более 280 человек личного состава. Отрабатывали борьбу с огнем сразу на четырех боевых участках. С применением пожарных автоцистерн, ранцевых огнетушителей производили захлестывание огня, засыпку грунтом. В труднодоступной местности в условиях отсутствия водоисточников, с учетом сильного ветра и постоянно усложняющейся обстановки все силы и средства с задачей справились. Совместными усилиями условный пожар остановлен на площади 63 гектара, – рассказал начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев.

Лесные массивы Восточного Казахстана занимают более 3,6 млн гектаров. По словам огнеборцев, такие учения помогают оперативно реагировать всем службам на любые загорания.