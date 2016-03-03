​И Джоковича можно побеждать

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, Белград, Сербия

Погода в сербской столице переменчива, зато желание местных болельщиков (впрочем, и наших тоже) неизменно – они с огромным нетерпением ждут выхода своей сборной на корты против Казахстана во главе с национальным героем, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Кстати, эту игру, как мне удалось узнать в кулуарах, собирается посетить и глава государства, который воочию хочет понаблюдать за игрой своего самого знаменитого на сегодня в мире земляка.

Прошедшая пресс-конференция была вполне предсказуемой. Игроки и их капитаны, конечно же, были комплиментарны друг к другу. Новак Джокович, которого завалили вопросами о здоровье (у него были небольшие проб­лемы с глазной инфекцией), ответил, что полностью готов к игре. Тем не менее напомнил и о том, что наша сборная (несмотря на рейтинг) всегда доставляет массу хлопот соперникам, даже относящимся к топам, и привел в пример игру Казахстана на выезде со Швейцарией, когда у казахстанцев был шанс обыг­рать дружину во главе с грозными Роджером Федерером и Станисласом Вавринкой. Тем не менее он уверен в победе.

– Я знаком с Юрием Щукиным (сейчас он – один из тренеров нашей команды. – Прим. автора), мы вместе играли раньше. Я также знаком с Андреем Голубевым, Михаилом Кукушкиным и Евгением Королевым. Это замечательные теннисисты, но мы будем играть на домашней арене. И нас очень подстегивает, что мы впервые будем играть на арене «Пионир». Отмечу, что сборная Казахстана – очень сильная команда, и нам не будет легко играть против них, но мы приложим все усилия, чтобы одолеть их.

Мне очень понравилась манера общения лучшего теннисиста планеты. В отличие от «зазнайки» Федерера (с которым мы встречались в прош­лом году в Женеве) он был очень позитивным и с искренней улыбкой отвечал на все воп­росы пишущих и снимающих коллег.

– Не стоит недооценивать Казахстан, – предупредил и вторая ракетка страны Виктор Троицки. Он не раз встречался с нашими ребятами, и не понаслышке знает о том, что они могут преподнести сюрпризы даже такой сильной команде, как Сербия. А значит, результат будет известен только пос­ле поединков, а не по прогнозам любителей статистики.

Заинтересованно представители СМИ пообщались и с нашей командой. Понятно, что нашей сборной сейчас приходится просчитывать массу тактических ходов. И в этом смысле очень многое зависит еще и от того, кто первыми выйдут на корты в составе команд. Размышления по этому поводу капитан команды Диас Доскараев, конечно же, не стал выносить на суд общественности, говоря, что в этом и кроется интрига в противостоянии, и посоветовал нам самим поразмышлять о том, какие сюрпризы готовит команда.

Он также отметил, что победа Джоковича в первой же одиночной встрече, несомненно, окрылила бы сербов, но в Кубке Дэвиса преимущество можно потерять, даже выигрывая после первого дня соревнований. Так что всем нам надо верить в нашу команду.

Конечно же, всех интересовало и мнение о предстоящем матче первой ракетки страны Михаила Кукушкина. Его даже спросили о том, что не стоит ли казахстанцам делать ставку только на победу над Виктором Троицки и остальными сербами, так как якобы с Новаком все предрешено.

– Да, рассчитывать на два очка в матчах против Джоковича – очень тяжело, – признался он. – И, конечно, в первую очередь нужно настраиваться на три другие игры – матчи против второго номера сборной Сербии и на пару. Но опять же неизвестно, кто будет играть – Троицки или третий номер сборной Сербии. Так что на самом деле в Кубке Дэвиса никогда не знаешь, где ты можешь взять или потерять очко. Поэтому нужно настраиваться на каждый матч. Неважно, это первый номер их команды или второй, третий. Нужно выходить с настроем на победу, и тогда будет шанс победить.

А потом Андрей Голубев, Александр Недовесов и Дмитрий Попко в очередной раз напомнили о том, что они бьются за честь страны и приложат все усилия, чтобы оправдать это доверие. И у меня лично нет основания не доверять силе и желанию наших спортсменов, которые не раз приносили казахстанским болельщикам приятные мгновения побед. Даже когда судьба нам преподносила нелегкие испытания. Тут сразу вспоминается игра нашей сборной в Чехии, где мы смогли прыгнуть выше головы и надолго ворваться в элиту мирового тенниса.

Верю, что это может про­и­зойти и в эти дни.

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