И экономика тоже

Об активизации работы в этом направлении речь шла в ходе встречи акима Туркестанской области Умирзака Шукеева с Генеральным секретарем Тюркского совета Багдатом Амреевым.

Спикеры акцентировали внимание на том, что Туркестан превращается в культурный и духовный Центр тюркского мира. Туркестанская декларация, принятая 31 марта 2021 года в ходе проведения Совета сотрудничест­ва тюрко­язычных государств «Туркестан – духовная столица тюркского мира», наполняется конкретными делами и инициативами.

– В настоящее время ведется работа по созданию общего инвестиционного фонда поддержки предпринимательства между государствами – членами Тюркского совета, – отметил на встрече Багдат Амреев. – Сегодня можно говорить о готовности сотрудничества в рамках совета не только в направлении повышения историко-культурной, но и экономической роли Туркестана.

Багдат Амреев дал положительную оценку изменениям, происходящим в Туркестане, проводимой работе по социально-экономическому развитию города и выразил готовность в осуществлении ряда важных инициатив в рамках Тюркского совета.

Умирзак Шукеев предложил открыть официальную штаб-квартиру инвестиционного фонда в Туркестане. Он также подчеркнул заинтересованность в решении вопросов логистики для открытия свободной экономической зоны, в проведении форума предпринимателей тюркских государств в Туркестане.

– Нам поручено сделать Туркес­тан Центром тюркского мира, – сказал на встрече Умирзак Шукеев. – При этом считаю, что головной офис одной из международных организаций, общей для братских стран, должен располагаться в Туркестане. Совместно с Тюркским советом мы готовы реализовать масштабные проекты.