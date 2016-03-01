​И флэшмобы впридачу

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

В Алматы о работе и планах партии на будущее рассказал собравшимся кандидат в депутаты Мажилиса Парламента от городского филиала ОСДП, его председатель Тазабек Самбетбай. Он заверил присутствующих, что интересы горожан они вправе представлять в государственных органах республики.

Так, положительно ими решился воп­рос по легализации земельных участков и строений жителей Наурызбайского района города. А еще ОСДП оказала содействие в выплате задолженности по зарплате рабочим одной из строительных компаний. Правда, не за все полгода, а пока за месяц.

Местом для проведения предвыборной агитационной встречи представителей ОСДП Казахстана с жителями областного центра стал в эти дни и дом культуры «Истоки», что в Кокшетау.

Перед собравшимися здесь выступили руководитель Акмолинского областного филиала ОСДП и предвыборного штаба Валерий Смоквин, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Уалихан Кайсаров, адвокат Аслан Курманбаев и правозащитник Мустахим Тулеев.

– Большое внимание в своей предвыборной программе, – отметили спикеры, – мы уделяем вопросам социальной защиты малообеспеченных слоев населения, безработицы, выплаты достойной зарплаты, пенсии и пособий гражданам.

Свою агитацию партийцы намерены продолжить в том числе посредством социальных сетей, а также пообещали использовать и проведение флэшмобов.

А в Талдыкоргане со своими вопросами жители обратились к кандидатам в депутаты от партии Айыпулы Рахыму и Курмангазы Рахметову. Избирателей самых разных социальных групп волнуют проблемы социальной реабилитации, включая вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, получения образования и медицинского обслуживания. 

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