И главный приз... велосипед Свежий выпуск 416 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Увлекательно и азартно прошли состязания по фигурному вождению, преодолению препятствий и велоориентированию. Продемонстрировав хорошую подготовку и навыки управления, первые места заняли сельские команды из Бурлинского, Акжаикского и Зеленовского районов. В личном зачете лучшей на дистанции стала Марина Пухова из Зеленовского района. Она награждена главным призом – новым велосипедом. Как рассказал директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии кандидат педагогических наук Виктор Фомин, такие состязания не только способствуют здоровому образу жизни, но и помогают лучше узнать свой край. Сейчас все большее количество людей во всем мире предпочитает автомобильному велосипедный транспорт. И если приучать к нему с юных лет, это пойдет на пользу и природе, и человеку. Решено также организовать семинары по специальной подготовке педагогов – руководителей секций велотуризма.



