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И городу, и селу

Азамат Сулейменов

Жилье жителям Жанаозена общей площадью в 10 тыс. кв. мет­ров будет предоставлено на условиях ипотечного кредитования через «Отбасы банк», разработавший программу для многодетных, неполных семей, а также семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью. Участники программы могут получить заем на покупку жилья по низкой ставке.

Еще одной позитивной новостью является тот факт, что в селе Кызылсай, с численностью населения 7 500 человек, открылась врачебная амбулатория, куда единовременно могут обращаться не менее 50 пациентов. Новое медицинское учреждение оснащено со­временным оборудованием. На базе амбулатории пациенты смогут проходить ультразвуковое обследование и рентгено­графию, пользоваться услугами стоматологического кабинета, а также сдавать ряд анализов, не выезжая из села.

Как сообщают в пресс-службе акима Жанаозена, лечебное учреждение полностью укомп­лектовано кадрами. Всего в амбулатории трудятся 26 медицинских работников. Молодые специалисты из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки. Средства на реализацию проекта выделены в рамках программы «Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы».

– С учетом роста жителей населенного пункта в Кызалсае появилась своя амбулатория. Строительство этого объекта здравоохранения выполнено в рамках Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозена на 2019–2025 годы, а также пунк­тов предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года «Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!», – проинформировал аким города Максат Ибагаров.

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